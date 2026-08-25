Taapsee Pannu की ‘गांधारी’ पर प्लेजरिज्म का आरोप! कॉपीराइट दावों पर मेकर्स ने तोड़ी चुप्पी

बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू जल्द ही नेटफ्लिक्स की नई थ्रिलर फिल्म ‘गांधारी’ में एक्शन करती नजर आएंगी. फिल्म 3 सितंबर को रिलीज होने वाली है, लेकिन रिलीज से पहले ही ये विवादों में घिर गई है. लेखक कल्याण बांदी ने दावा किया है कि ‘गांधारी’ की कहानी उनकी लिखी हुई उस कहानी से मिलती-जुलती है, जिसे उन्होंने साल 2019 में रजिस्टर कराया था. इस आरोप के बाद फिल्म को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं. हालांकि, मेकर्स ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है. उनका कहना है कि फिल्म की कहानी लेखिका कनिका ढिल्लों की ओरिजिनल कहानी है.
रिपोर्ट के मुताबिक, आईआईटी मद्रास से पढ़ाई कर चुके कल्याण बांदी फिलहाल सेंट्रल जीएसटी और बॉर्डर शुल्क विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर काम करते हैं. उनका दावा है कि उन्होंने साल 2019 में ‘गांधारी’ नाम से एक कहानी लिखी थी. कहानी में एक ऐसी मां की कहानी बताई गई है, जो अपने बच्चे को बाल तस्करी करने वाले गिरोह से बचाने के लिए हर हद पार कर देती है और धीरे-धीरे एक बेहद ताकतवर, लगभग देवी जैसी शख्सियत बन जाती है.
कल्याण के मुताबिक, उन्होंने ये कहानी उस समय वूट से जुड़ीं मोनिका शेरगिल को भी सुनाई थी. उन्होंने पहले लिंक्डइन की मदद से उनसे कॉन्टैक्ट किया और बाद में आठ पेज की कहानी और दो पन्नों का स्टेंजा भेजा. उनका कहना है कि कहानी को देखा गया, लेकिन उस समय कंपनी के प्रोजेक्ट्स के हिसाब से इसे आगे बढ़ाने की बात नहीं बनी. कल्याण का कहना है कि इसके बाद उन्होंने अपनी कहानी को फिल्म राइटर्स एसोसिएशन में रजिस्टर कराया और उस पर काम जारी रखा. साल 2023 में उन्होंने बावेजा स्टूडियो से भी कॉन्टैक्ट किया, जहां प्रोजेक्ट को लेकर कई महीनों तक बातचीत हुई. उन्होंने JioHotstar के सामने भी अपनी कहानी रखने का दावा किया है.
लेकिन असली सवाल तब उठा, जब साल 2025 में नेटफ्लिक्स ने ‘गांधारी’ फिल्म की अनाउंसमेंट की. कल्याण का कहना है कि फिल्म का नाम देखते ही उन्हें अपनी पुरानी कहानी याद आ गई. इसके बाद उन्होंने दोनों कहानियों की समानताओं पर गौर करना शुरू किया. कल्याण ने सितंबर 2025 में एक कानूनी नोटिस भेजकर अपनी कहानी का क्रेडिट देने और करीब 40 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की थी. हालांकि, उनका कहना है कि उनका असली मकसद पैसा कमाना नहीं था. वे सिर्फ इतना चाहते थे कि उनके शब्दों को स्वीकार किया जाए.
उनके मुताबिक, नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला और मामला अदालत तक भी नहीं पहुंचा. कल्याण ने बताया कि सरकारी नौकरी करते हुए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ना उनके लिए काफी महंगा और मुश्किल होता, इसलिए उन्होंने आगे मामला न बढ़ाने का फैसला किया.
कनिका ढिल्लों के प्रोडक्शन हाउस 'कथा पिक्चर्स' ने कल्याण के आरोपों को साफ तौर पर खारिज कर दिया है. मेकर्स का कहना है कि ‘गांधारी’ किसी की कहानी की कॉपी नहीं है, बल्कि कनिका ढिल्लों की अपनी ओरिजनल स्टोरी है. प्रोडक्शन हाउस ने अपने बयान में कहा कि फिल्म की कहानी और स्किप्टराइटर कनिका ढिल्लों ने खुद लिखी है और इसे कथा पिक्चर्स ने आगे बढ़ाया है. मेकर्स ने मीडिया और ऑडियंस से भी अपील की है कि बिना किसी पक्की खबर के इन आरोपों को सच न मानें.
फिल्म की कहानी इमेजिनेशन सिटी जॉयपुरा में रहने वाली बानी नाम की एक मां के आसपास घमती है. बानी अपने बच्चे के लिए हर मुश्किल से लड़ती है और हालात उसे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करते हैं, जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी. तापसी पन्नू फिल्म में एक बेहद दमदार और चुनौतीपूर्ण किरदार निभा रही हैं। फिल्म में जबरदस्त एक्शन के साथ मां और बच्चे के रिश्ते का इमोशनल एंगल भी देखने को मिलेगा.
‘गांधारी’ तापसी पन्नू और कनिका ढिल्लों की चौथी फिल्म है. इससे पहले दोनों ‘मनमर्जियां’, ‘हसीन दिलरुबा’ और ‘फिर आई हसीन दिलरुबा’ में साथ काम कर चुकी हैं. फिल्म का निर्देशन देवाशीष मखीजा ने किया है. इसमें इश्वाक सिंह, छाया कदम, स्वस्तिका मुखर्जी, मीता वशिष्ठ और जतिन सरना जैसे कलाकार भी नजर आएंगे. फिलहाल ‘गांधारी’ को लेकर विवाद अपनी जगह है, लेकिन ऑडियस की नजर अब फिल्म की रिलीज पर है. ये फिल्म 3 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है.