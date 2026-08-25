Taapsee Pannu की ‘गांधारी’ पर प्लेजरिज्म का आरोप! कॉपीराइट दावों पर मेकर्स ने तोड़ी चुप्पी

कल्याण के मुताबिक, उन्होंने ये कहानी उस समय वूट से जुड़ीं मोनिका शेरगिल को भी सुनाई थी. उन्होंने पहले लिंक्डइन की मदद से उनसे कॉन्टैक्ट किया और बाद में आठ पेज की कहानी और दो पन्नों का स्टेंजा भेजा. उनका कहना है कि कहानी को देखा गया, लेकिन उस समय कंपनी के प्रोजेक्ट्स के हिसाब से इसे आगे बढ़ाने की बात नहीं बनी. कल्याण का कहना है कि इसके बाद उन्होंने अपनी कहानी को फिल्म राइटर्स एसोसिएशन में रजिस्टर कराया और उस पर काम जारी रखा. साल 2023 में उन्होंने बावेजा स्टूडियो से भी कॉन्टैक्ट किया, जहां प्रोजेक्ट को लेकर कई महीनों तक बातचीत हुई. उन्होंने JioHotstar के सामने भी अपनी कहानी रखने का दावा किया है.