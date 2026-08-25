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Taapsee Pannu की ‘गांधारी’ पर प्लेजरिज्म का आरोप! कॉपीराइट दावों पर मेकर्स ने तोड़ी चुप्पी

Gandhari plagiarism controversy: तापसी पन्नू की फिल्म ‘गांधारी’ रिलीज से पहले कॉपीराइट विवाद में घिर गई है. लेखक कल्याण बांदी ने दावा किया है कि फिल्म की कहानी उनकी साल 2019 में लिखी और रजिस्टर कराई गई कहानी से काफी मिलती-जुलती है. हालांकि, इन आरोपों को फिल्म के निर्माताओं ने सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि कहानी ओरिजनल है और दावे गलत हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 25, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:17 AM IST
Taapsee Pannu की ‘गांधारी’ पर प्लेजरिज्म का आरोप! कॉपीराइट दावों पर मेकर्स ने तोड़ी चुप्पी

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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