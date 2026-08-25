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तापसी बनीं 'गांधारी', बेटी के लिए दुनिया से अकेली लड़ेंगी जंग; ट्रेलर में दिखा बेचैन मां का खतरनाक अवतार

तापसी पन्नू की फिल्म गांधारी का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे एक मां बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद को पार कर जाती है. फिल्म में एक्शन, रहस्य और इमोशन देखने को मिल रहा है.

Published: Aug 25, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 06:09 PM IST
तापसी बनीं 'गांधारी', बेटी के लिए दुनिया से अकेली लड़ेंगी जंग; ट्रेलर में दिखा बेचैन मां का खतरनाक अवतार
Image Credit: तापसी पन्नू की &#039;गांधारी&#039; का ट्रेलर रिलीज (स्क्रीनगैब)

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