तापसी बनीं 'गांधारी', बेटी के लिए दुनिया से अकेली लड़ेंगी जंग; ट्रेलर में दिखा बेचैन मां का खतरनाक अवतार

गांधारी फिल्म में एक मां की बेटी मिष्टी अचानक गायब हो जाती है. इसके बाद मां अपनी बेटी की तलाश करती है. ऐसे में उसे चोट लग जाती है जिसके बाद मां की आंखों की रोशनी चली जाती है. लेकिन इसके बाद भी वह बेटी की तलाश छोड़ती नहीं है. वह जैसे बेटी के पास पहुंचती है, बेटी उतनी ही दूर जाती है. किडनैपिंग का मामला काफी गंभीर और उलझ जाता है. इस दौरान कई ऐसे राज खुलते हैं जिसकी वजह से फिल्म की कहानी एक खतरनाक जाल में बदल जाती है.