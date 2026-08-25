तापसी बनीं 'गांधारी', बेटी के लिए दुनिया से अकेली लड़ेंगी जंग; ट्रेलर में दिखा बेचैन मां का खतरनाक अवतार

तापसी पन्नू हिंदी सिनेमा में पिछले काफी समय से लीग से हटकर फिल्में करने के लिए जानी जा रही हैं. पिंक से लेकर थप्पड़ फिल्म में उनके काम और किरदार दोनों को काफी पसंद किया गया है. वहीं अब उनकी फिल्म गांधारी का ट्रेलर रिलीज हुआ है. फिल्म गांधारी में तापसी ने मां का किरदार निभाया है. ऐसी मां जो अपने बच्चे को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है.
फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे एक मां अपनी अगवा हुई बेटी को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती है. गांधारी के ट्रेलर में एक्शन, इमोशन और रहस्य देखने को मिल रहा है. ट्रेलर में तापसी पन्नू एक्शन सीन करते हुए भी नजर आ रही हैं.
Ek maa, ek beti aur behroopiyo ka sheher Gandhari is coming to unmask everyone. pic.twitter.com/fBW575nqZA
— Netflix India (@NetflixIndia) August 25, 2026
गांधारी फिल्म में एक मां की बेटी मिष्टी अचानक गायब हो जाती है. इसके बाद मां अपनी बेटी की तलाश करती है. ऐसे में उसे चोट लग जाती है जिसके बाद मां की आंखों की रोशनी चली जाती है. लेकिन इसके बाद भी वह बेटी की तलाश छोड़ती नहीं है. वह जैसे बेटी के पास पहुंचती है, बेटी उतनी ही दूर जाती है. किडनैपिंग का मामला काफी गंभीर और उलझ जाता है. इस दौरान कई ऐसे राज खुलते हैं जिसकी वजह से फिल्म की कहानी एक खतरनाक जाल में बदल जाती है.
फिल्म की कहानी एक काल्पनिक शहर जॉयपुर्रा पर आधारित है. ट्रेलर में दिखाया है कि ये शहर जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी भी है. इस शहर में खामोशी, डर के बीच बहरूपियों की मौजूदगी है, जो कि इस शहर की संस्कृति का हिस्सा भी है. फिल्म में सस्पेंस और एक्शन सीन देखने को मिल रहे हैं. फिल्म का निर्देशन मखीजा ने किया है.
गांधारी फिल्म में तापसी पन्नू ना केवल इमोशनल मां के रोल में बल्कि जबरदस्त एक्शन सीन करते हुए भी नजर आएंगी. इस किरदार के लिए तापसी पन्नू ने काफी मेहनत की है.
फिल्म में तापसी के साथ इश्वाक सिंह, श्वास्तिका मुखर्जी, मीता वशिष्ठ, जतिन सरना और छाया कदम लीड रोल में हैं. फिल्म में जतिन सरना पुलिस अधिकारी के रोल में हैं, जो कि किडनैप की गई बच्चियों के मामले की जांच करते हैं. गांधारी फिल्म को कनिका ढिल्लों ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म 3 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.