तापसी पन्नू ने बताया बॉलीवुड फिल्मों में कैसे मिलता है काम, कमर्शियल मूवी के लिए केवल टैलेंट नहीं है चाहिए...

एक्ट्रेस तापसी पन्नू की फिल्म गांधारी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. फिल्म ओटीटी पर ट्रेंड कर रही है. तापसी पन्नू ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया है कि कमर्शियल फिल्मों में काम केवल टैलेंट के आधार पर नहीं मिलता है. उन्होंने बताया है कि इंडस्ट्री में हर एक एक्टर रिप्लेसेबल हैं. किसी भी किरदार के लिए कोई भी एक्टर किसी की भी जगह ले सकता है. एक्टर किरदार को अलग-अलग तरीके से कर सकता है.
न्यूज 18 से बातचीत में एक्ट्रेस ने बोला कि मेनस्ट्रीन और कमर्शियल फिल्मों में महिलाओं के ऐसे किरदार होते हैं जिसे कोई भी कर सकता है. ऐसे में इन किरदार को करने के लिए कैवले टेलेंट नहीं बल्कि मार्केट वैल्यू, विजिबिलिटी, कॉन्टैक्ट्स, मौजदूगी पर होता है. फिल्म मिलने के लिए टैलेंट से ज्यादा ये चीजें मायने रखती है. मैं इन मामलों में काफी पीछे हूं, मुझे काम केवल और केवल मेरे टैलेंट पर मिलता है.
तापसी ने बोला कि डंकी फिल्म मुझे केवल मेरे टैलेंट पर मिली है. राजकुमार हिरानी सर ने मेरा काम देखा था. उन्होंने मेरे काम के आधार पर मुझे कास्ट किया था. कमर्शियल फिल्म में महिलाओं के किरदार इतने खास नहीं होते हैं, इससे कई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी एक्ट्रेस किरदार कर रही है.
तापसी ने इंटरव्यू में बोला कि मेकर्स फिल्म के बजट के अनुसार उन्होंने को साइन करते हैं जो मार्केट वैल्यू को मैच करती हैं. मैनस्ट्रीम फिल्मों में कैवल टैलेंट के आधार पर एक्ट्रेस का चयन करना बहुत ही कम है. तापसी ने आगे बोला कि राजू सर जैसे डायरेक्टर जिस एक्ट्रेस को फिल्म में साइन करते हैं वह पूरी तरह से तय रहते हैं, ऐसे लोग इंडस्ट्री में बहुत ही कम है.
तापसी पन्नु की फिल्म गांधारी ओटीटी Netflix पर रिलीज हुई है. सितंबर की शुरुआत में रिलीज फिल्म ओटीटी पर ट्रेंड कर रही हैं. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर रिव्यू कुछ खास नहीं है. लोग फिल्म की कहानी को कमजोर बता रहे हैं. फिल्म में तापसी पन्नू ने दमदार एक्शन सीन किया है लेकिन इसके बाद भी कुछ लोगों को फिल्म पसंद नहीं आई.