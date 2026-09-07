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तापसी पन्नू ने बताया बॉलीवुड फिल्मों में कैसे मिलता है काम, कमर्शियल मूवी के लिए केवल टैलेंट नहीं है चाहिए...

तापसी पन्नू ने एक इंटरव्यू में बताया है कि कमर्शियल फिल्म में काम करने के लिए केवल टैलेंट काफी नहीं है. यह कई बातों पर निर्भर करती है.

Written ByShilpa
Published: Sep 07, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 04:56 PM IST
तापसी पन्नू ने बताया बॉलीवुड फिल्मों में कैसे मिलता है काम, कमर्शियल मूवी के लिए केवल टैलेंट नहीं है चाहिए...

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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