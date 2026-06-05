1 साल बाद सोशल मीडिया की दुनिया में वापस लौटीं तापसी पन्नू, बोलीं- ‘मुझपर एक्टिव रहने का प्रेशर है’

इन दिनों एक नया ट्रेंड काफी वायरल हो रहा है, जिसमें आम लोग और फेमस पर्सनैलिटी डिजिटल वर्ल्ड से दूरी बनी रहे हैं. इसी के चलते बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू पिछले एक साल से सोशल मीडिया से गायब थीं, लेकिन अब वो वापस लौट आई हैं. मगर क्या डिजिटल वर्ल्ड में कमबैक करने का उन पर प्रेशर बनाया गया है?. एक्ट्रेस ने बताया कि सोशल मीडिया से दूरी बनाने का उनका फैसला प्रोफेशनली नहीं, बल्कि पर्सनली रिजन की वजह से लिया गया था.

लेकिन अब उन्हें चाहने वाले लोग और ब्रांड्स उन पर दोबारा लौटने का प्रेशर बना रहे हैं. वहीं तापसी ने अपने कमबैक का अपडेट देते हुए फैंस से सवाल पूछा कि वो किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे.

फोन पर नहीं बिताना चाहती जिंदगी

तापसी ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाने की अनाउंसमेंट कभी नहीं की थी. ये उन्होंने अपने काम से हटकर अपने लिए किया था. उन्होंने बताया कि इसके कई कारण थे, इससे नए ट्रेंड को शुरू करने और उसे फॉलो करने का प्रेशर रहता है. ये सब बहुत ही ज्यादा थका देने वाला है. तापसी ने आगे कहा कि वो अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहती हैं, न कि फोन चेक करने में बिताना चाहती हैं.

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रियल लाइफ में रहना पसंद

एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने इस दौरान अपने फोन से सारे ऐप हटा दिए थे और कभी-कभी अपने आईपैड पर इसे चेक कर लेती थीं, जिस दौरान वो हर तीन से चार दिन बाद सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लिया करती थीं. तापसी ने बताया कि उन्हें असली जिंदगी जीने में मजा आने लगा था, जो कि एक लत बन गई थी. वहीं उन्होंने इस बात का सपोर्ट भी किया, जिसमें कहा गया था कि ‘एक्टर्स को अपनी जिंदगी को पर्सनल रखना चाहिए, वरना लोग उन्हें थिएटर में देखने क्यों आएंगे.’

ब्रांड की वजह से एक्टिव रहने का प्रेशर

एक्ट्रेस ने कहा कि सोशल मीडिया से दूरी बनाने के बाद उनका काफी समय बचता था, जो कि प्रोफेशनली डिजिटली रहने की मांग से बर्बाद हो जाया करता था. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया से गायब रहने की वजह से लोग अक्सर उनसे सवाल पूछते हैं कि तुम कहीं दिख नहीं रही हो? तुम ठीक हो ना? तुम्हारी सोशल मीडिया फीड में सिर्फ फिल्मों और ब्रांड के पोस्ट ही क्यों दिखते हैं?. तापसी ने आगे बताया कि कई लोगों ने मुझसे कहा कि ब्रांड्स सिर्फ उन सेलेब्स को प्रायोरिटी देते हैं, जो ऑनलाइन एक्टिव रहते हैं.

एक्ट्रेस ने आखिरी में कहा कि सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट का मीडियम है, लेकिन इसका असर रियल लाइफ की चीजों पर नहीं पड़ना चाहिए.