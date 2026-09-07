/शाहरुख खान संग ‘डंकी’ करने के बाद क्यों नहीं मिली बड़ी फिल्में? तापसी पन्नू ने खोली बॉलीवुड की पोल; बोलीं- ‘मार्केट वैल्यू क्या है...’

बॉलीवुड की जानी-मानी अदाकारा तापसी पन्नू ने हाल ही में इंडस्ट्री के तौर-तरीकों को लेकर बड़ा खुलासा किया. साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म ‘डंकी’ उनके करियर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मानी जा रही थी. इस फिल्म को मशहूर डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने बनाया था और इसमें लीड रोल शाहरुख खान ने प्ले किया था. फिल्म की सक्सेस के बाद सबको लगा कि तापसी को अब बड़ी कमर्शियल फिल्मों की लाइन लग जाएगी. हालांकि, असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. अपने हालिया इंटरव्यू में खुद एक्ट्रेस ने इस बारे में खुलकर बात की.
उन्होंने बताया है कि आखिर क्यों उनको बड़ी फिल्मों के ऑफर नहीं मिल रहे? अपने हालिया इंटरव्यू में तापसी ने बताया कि ‘डंकी’ के बाद उन्हें उस लेवल की कोई दूसरी फिल्म ऑफर ही नहीं हुई. उन्होंने बेहद सीधे शब्दों में कहा कि इस चकाचौंध भरी इंडस्ट्री में किसी भी कलाकार को आसानी से बदला जा सकता है. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई खास रोल सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है. हर कलाकार का काम करने का ढंग जरूर अलग होता है, मगर किरदार कोई भी निभा सकता है, लेकिन फिल्मों में फीमेल एक्ट्रेसेस के लिए सोच अलग होती है.
तापसी का मानना है कि बड़े बजट के प्रोजेक्ट्स में एक्टिंग से कहीं ज्यादा दूसरी चीजें मायने रखती हैं. वहां ये देखा जाता है कि आपकी मार्केट वैल्यू क्या है, स्टारडम कितना बड़ा है, आपके कनेक्शन कैसे हैं और सोशल मीडिया या खबरों में आपकी कितनी चर्चा है. तापसी ने साफ शब्दों में माना कि इन सब मामलों में वे बाकी लोगों से काफी पीछे रह जाती हैं. उन्हें जब भी कोई काम मिलता है, वे सिर्फ और सिर्फ उनकी अदाकारी के दम पर ही मिलता है. उन्होंने किसी से सिफारिश करवाकर या पीआर के सहारे आज तक अपनी जगह बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की.
एक्ट्रेस ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि ‘डंकी’ जैसी बड़ी फिल्म भी उन्हें केवल अपने काम के दम पर ही हासिल हुई थी. फिल्म शुरू होने से पहले वे डायरेक्टर राजकुमार हिरानी को पर्सनली नहीं जानती थीं. बहुत पहले उन्होंने शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज के साथ ‘बदला’ फिल्म में जरूर काम किया था, लेकिन वो काफी पुरानी बात थी. ‘डंकी’ की कहानी लिखते वक्त हिरानी साहब उस रोल के लिए सिर्फ तापसी को ही लेना चाहते थे. उन्होंने एक्ट्रेस के टैलेंट पर पूरा यकीन किया और उन्हें फिल्म में कास्ट करने के अपने फैसले पर पूरी तरह अडिग रहे.
तापसी का कहना है कि आज के दौर में ऐसे डायरेक्टर्स बहुत कम बचे हैं, जो किसी ऐसी एक्ट्रेस के लिए खड़े हों, जो पारंपरिक हीरोइन के ढांचे में फिट नहीं बैठती. बहुत कम फिल्म मेकर्स में ये कहने की हिम्मत होती है कि उन्हें अपनी कहानी के लिए सिर्फ वही कलाकार चाहिए. उन्होंने कहा कि हिरानी सर का अपने फैसले पर डटे रहना वाकई बहुत बड़ी बात थी, लेकिन पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं. यही असली वजह है कि इतना बड़ा हिट प्रोजेक्ट देने के बावजूद उनके पास भारी-भरकम बजट वाली फिल्मों के ऑफर्स नहीं आ रहे हैं.
फिलहाल तापसी पन्नू अपनी नई फिल्म ‘गांधारी’ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. ये एक्शन थ्रिलर फिल्म हाल ही में सबसे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई है, जिसे लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. अपनी बात खत्म करते हुए तापसी ने ये भी साफ किया कि वे ऐसी सच्चाई से कभी घबराती नहीं हैं. वे अपनी शर्तों पर काम करना पसंद करती हैं और सिर्फ उन कहानियों का हिस्सा बनती हैं जहां उनके अभिनय को पूरी जगह मिले. बड़ी फिल्मों की इस रेस से दूर रहकर भी वे अपने किरदारों के जरिए लगातार लोगों के दिलों में जगह बना रही हैं.