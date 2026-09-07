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शाहरुख खान संग ‘डंकी’ करने के बाद क्यों नहीं मिली बड़ी फिल्में? तापसी पन्नू ने खोली बॉलीवुड की पोल; बोलीं- ‘मार्केट वैल्यू क्या है...’

Taapsee Pannu: शाहरुख खान के साथ ‘डंकी’ जैसी ब्लॉकबस्टर देने के बाद भी तापसी पन्नू को बड़े प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं मिले? एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाई बताते हुए साफ कहा कि बड़े बजट की फिल्मों में एक्टिंग नहीं, बल्कि स्टारडम और कॉन्टैक्ट्स चलते हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 07, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 11:10 AM IST
शाहरुख खान संग ‘डंकी’ करने के बाद क्यों नहीं मिली बड़ी फिल्में? तापसी पन्नू ने खोली बॉलीवुड की पोल; बोलीं- ‘मार्केट वैल्यू क्या है...’
Image Credit: बॉलीवुड को लेकर तापसी पन्नू का बड़ा खुलासा (स्क्रीनग्रैब AI)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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