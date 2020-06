बिजली का बिल देखकर Taapsee Pannu को लगा जोरदार झटका, शेयर की PHOTO

नई दिल्ली: सोचिए कि अगर आपका बिजली बिल हमेशा की तुलना में कई गुना ज्यादा आ जाए. या आपके फ्लेट का बिल 36 हजार रुपए आ जाए तो आपको कितना जोरदार झटका लगेगा. बिजली का बिल देखकर सिर्फ आम लोगों को ही नहीं बल्कि बॉलीवुड सेलेब्स को भी अब झटका लगने लगा है. एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) ने एक ऐसा ही स्क्रीन शॉट शेयर किया है जिसे देखकर हर कोई हैरत में है. क्योंकि तापसी का बिजली का बिल इतना ज्यादा है कि एक परिवार के लिए इस रकम का बिल काफी असामान्य है.

दरअसल तापसी पन्नू के घर का बिजली का बिल आया है 35 हजार 890 रुपए. अब इस बिल की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करके तापसी ने एक नई बहस शुरू कर दी है. तापसी के अनुसार यह बिल देखकर उनके होश ही उड़ गए. तापसी ने अपने ट्वीटर पर तीन बिल्स के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, एक पर बिल लिखा है 35 हजार 890, दूसरे बिल पर है 3 हज़ार 850 और तीसरे बिल पर है 4 हजार 390.

3 months of lockdown and I wonder what appliance(s) I have newly used or bought in the apartment only last month to have such an insane rise in my electricity bill. @Adani_Elec_Mum what kind of POWER r u charging us for? pic.twitter.com/jZMMoxDMgj — taapsee pannu (@taapsee) June 28, 2020

अपने इस गलत बिल पर तापसी ने काफी गुस्सा जताया है साथ ही अडानी इलेक्ट्रिसिटी को टैग करते हुए दो ट्विटर पर सवाल भी पूछे हैं. पहले ट्वीट में एक्ट्रेस ने लिखा, 'लॉकडाउन को तीन महीने ही हुए हैं, और मुझे हैरानी है कि पिछले एक महीन में मैंने ऐसे कौन से नए उपकरण का इस्तेमाल किया है या मैं खरीदकर लाई हूं जो मेरा बिजली का बिल इतना बढ़ा हुआ आया है. आप किस तरह से हमसे बिजली का बिल चार्ज कर रहे हैं?'

And this one is for an apartment where no one stays n it’s only visited once in a week for cleaning purpose @Adani_Elec_Mum I am now worried if someone is actually using the apartment without our knowledge and you have helped us uncover the realit pic.twitter.com/GeBQUSJaft — taapsee pannu (@taapsee) June 28, 2020

बात यहीं खत्म नहीं हुई तापसी ने अपने ट्वीट में एक और दंग करने वाली बात शेयर की है. तापसी ने यहां अपने उस घर का बिजली का बिल भी शेयर किया है जो खाली पड़ा है. लेकिन वहां का बिजली का बिल भी काफी आया है.

So a quick response issue but permission not issued ! Matlab is this some kind of besti link ? pic.twitter.com/N1nejZ5qB4 — taapsee pannu (@taapsee) June 28, 2020

एक अन्य ट्वीट में तापसी ने लिखा है, 'और ये उस अपार्टमेंट का बिल है जहां कोई रहता ही नहीं है. यहां हफ्ते में सिर्फ एक बार जाया जाता है वो भी सिर्फ साफ-सफाई के लिए. अडानी इलेक्ट्रिक ग्रुप, लेकिन अब मुझे चिंता है कि शायद कोई इस अपार्टमेंट का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी हमे बिना बताए. क्या पता आपने हमें सच्चाई बता दी हो'

लेकिन इस ट्वीट का असर तुरंत हुआ और बिजली कंपनी ने तापसी को रिप्लाई किया. इस तुरंत प्रतिक्रिया को लेकर तापसी ने कंपनी की तारीफ की है.

ये भी देखें-

एंटरटेनमेंट की और खबरें पढ़ें