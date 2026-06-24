'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में बाघा का किरदार निभाने वाले एक्टर तन्मय वेकारिया के पिता अरविंद वेकारिया का बुधवार को निधन हो गया. इस बारे में जानकारी सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) ने दी. हालांकि, उनके निधन की वजह अभी सामने नहीं आई. उनका परिवार पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनके पिता और जाने-माने थिएटर कलाकार थे.
इस खबर के बाद से ही इंडस्ट्री में मातम पसरा है.संस्था ने श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि वरिष्ठ अभिनेता और थिएटर कलाकार अरविंद वेकारिया अब इस दुनिया में नहीं रहे. एक्टिंग की दुनिया से एक बेहतरीन कलाकार चला गया.
हाल ही में तन्मय वेकारिया का शो के सेट से एक वीडियो सामने आया था. वीडियो में वह अपनी मां को याद कर इमोशनल हो गए थे. इस दौरान शो के मेकर असित कुमार मोदी उन्हें संभालते दिखे थे. दरअसल, तन्मय सेट पर ऑनस्क्रीन गर्लफ्रेंड बनीं बावरी के साथ एक लव स्टोरी से जुड़ा सीन कर रहे थे. डायरेक्टर ने जैसे ही एक्शन बोला, तन्मय सीन करने की बजाय रोने लगे. ऐसे में वहां मौजूद लोगों ने शूटिंग रुकवा दी.
अरविंद वेकारिया गुजराती थिएटर का जाना माना नाम रह चुके. वह सिनेमा का बड़ा नाम थे.उन्होंने मंच, टीवी और फिल्मों में लंबे समय तक काम किया और अपनी अलग पहचान बनाई.एक्टिंग की दुनिया में उनकी गिनती जाने माने कलाकारों में होती थी. उन्होंने ‘यशोदा’, ‘छनु चमकलो’ और ‘रुपियो नाच नचावे’ जैसी मशहूर फिल्मों और नाटकों में भी अपने काम से लोगों का दिल जीता था.
बता दें कि इसी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जिसमें उनका बेटा बाघा नजर आता है, इसी में वह एक ज्वैलर का किरदार में नजर आए थे. लेकिन वह सिर्फ एक ही एपिसोड में नजर आए थे. जब माराम भिड़े अपनी पत्नी के गहने बेचने के लिए ज्वैलर के पास जाते हैं.कुछ दिन पहले ही तनमय वेकारिया का एक इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर आया था, शो के एक सीन में वह अपनी दिवंगत मां को यादकर सचमुच रो पड़े थे. फिलहाल, ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ की पूरी टीम और उनके फैंस अरविंद वेकारिया को श्रद्धांजलि दे रहे हैं.