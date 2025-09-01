 53 साल की उम्र में भी कुंवारी है ये एक्ट्रेस, कई बार प्यार में मिला धोखा! 10 साल साथ रहने के बाद भी एक्टर ने छोड़ा था साथ
बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनका दिल एक बार नहीं बल्कि कई बार टूटा मगर फिर भी वो शादी के संबंध में बंध गईं. लेकिन इस हसीना ने हार्ट ब्रेक के बाद 53 की उम्र में भी किसी का हाथ नहीं थामा.

 

Sep 01, 2025
बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार्स हैं जो अपने फिल्मी करियर में खूब सफलता हासिल कर रहे हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं मगर उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में काफी उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा है. आज हम इस खबर में एक्ट्रेस तब्बू की बात कर रहे हैं, जो कि 53 उम्र में सिंगल हैं. हालांकि तब्बू इन दिनों अपनी फिल्म में नई हीरोइनों को टक्कर देती हुई दिखाई दे रही हैं और बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्में अच्छी कमाई भी कर रही हैं. मगर क्या आप जानते हैं कि तब्बू को एक नहीं बल्कि कई बार प्यार में नाकामी का सामना करना पड़ा था.

 

संजय कपूर ने दिया था धोखा
तब्बू ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत साल 1985 में देव आनंद की फिल्म 'नौजवान' से एक चाइल्ड एक्ट्रेस के रूप में की थी. वहीं 1994 में फिल्म 'पहला पहला प्यार' में तब्बू एक्टर ऋषि कपूर के साथ हीरोइन के रूप में नजर आई थीं. तब्बू ने अपने करियर में कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया और सफल फिल्में दीं. मगर फिल्म 'प्रेम' के बाद उनकी लाइफ में काफी बदलाव हुए, इस फिल्म में वो एक्टर संजय कपूर के साथ दिखाई दी थीं. इस फिल्म में इनकी रोमांटिक जोड़ी को सभी ने खूब पसंद किया था और लव स्टोरी की शुरुआत हो गई थी. जिसकी खबरें मीडिया में भी कई बार छापी गयी. मगर इस रिश्ते को कोई नाम दिया जाता उससे पहले संजय कपूर ने पत्नी महीप कपूर के लिए तब्बू को धोखा दे दिया था. तब्बू ने इस बात खुलासा एक इंटरव्यू में किया था. 

यह भी पढ़ें: थ्रिलर, सस्पेंस और इंटेंस ड्रामा…! The Mandalorian समेत ये 5 वेब सीरीज जिओ हॉट स्टार पर मचा रही हैं धमाल

इस एक्टर के साथ 10 साल तक रिश्ता
संजय से धोखा खाने के बाद तब्बू का नाम फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला के साथ भी जोड़ा गया था. मगर साजिद उस समय अपनी पत्नी और एक्ट्रेस दिव्या भारती की मौत के गम से उभर नहीं पाए थे, जिसके चलते उन्होंने तब्बू से शादी करने से इनकार कर दिया था और तब्बू का दिल एक बार फिर से टूट गया था. जिसके बाद उनकी लाइफ में साउथ सुपरस्टार नागार्जुन आए. खबरों की मानें तो नागा और तब्बू लगभग 10 साल तक रिलेशनशिप में थे मगर नागा अपने परिवार और पत्नी को छोड़ना नहीं चाहते थे. इसलिए तब्बू ने उनसे दूरी बना ली थी. जिसके बाद तब्बू को किसी एक्टर के साथ नहीं देखा गया. हालांकि कई बार फैंस उनके और अजय देवगन की दोस्ती पर सवाल उठाते आए हैं मगर दोनों ने इसे सिर्फ एक दोस्ती का नाम दिया है. 

;