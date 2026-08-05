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आखिर क्यों तब्बू को खटखटाना पड़ा दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा? जज ने दस्तावेजों में निकाली कमी; क्या है ये पूरा माजरा

Tabu Moves Delhi High Court: हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू अपनी एक परेशानी लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचीं. हालांकि, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दस्तावेजों में कुछ कमियां पाई, जिसके बाद अगली तारीख तय की गई है. आखिर क्या है ये पूरा मामला, जिसके आप भी रह जाएंगे हैरान, चलिए बताते हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 05, 2026, 06:14 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:14 AM IST
आखिर क्यों तब्बू को खटखटाना पड़ा दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा? जज ने दस्तावेजों में निकाली कमी; क्या है ये पूरा माजरा
Image Credit: Tabu Moves Delhi High Court

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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