आखिर क्यों तब्बू को खटखटाना पड़ा दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा? जज ने दस्तावेजों में निकाली कमी; क्या है ये पूरा माजरा

सालों से हिंदी सिनेमा पर राज करती आ रहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू ने अपनी पहचान, नाम, फोटो और आवाज के बिना इजाजत इस्तेमाल को रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. आज के डिजिटल दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के जरिए मशहूर हस्तियों के चेहरे और आवाज का गलत इस्तेमाल काफी बढ़ गया है. इसी पर रोक लगाने के लिए तब्बू ने अपनी पर्सनालिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सिक्योरिटी मांगी है. याचिका में कहा गया है कि कुछ लोग उनकी इजाजत के बिना उनकी फोटो और नाम का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं.
ये न केवल उनकी प्राइवेसी का हनन है, बल्कि उनके करियर और नाम को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश है. ये पूरा मामला दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तब्बू के वकीलों की ओर से पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमियां पाईं. जज ने देखा कि याचिका में जिन आरोपियों के नाम दिए गए हैं, उनकी जानकारी पूरी तरह सही नहीं है. कोर्ट का मानना था कि मामले की सही सुनवाई के लिए सभी पक्षों की पूरी और सटीक जानकारी होना बेहद जरूरी है. इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई टाल दी.
साथ ही कोर्ट ने तब्बू की लीगल टीम को डॉक्यूमेंट्स में सुधार करने और नए सिरे से पक्षकारों की लिस्ट जमा करने का आदेश दिया है. कोर्ट में तब्बू की तरफ से सीनियर वकील स्वाति सुकुमार पेश हुईं. जज ने उनसे कहा कि डॉक्यूमेंट्स में दी गई गलतियों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, ताकि केस को आगे बढ़ाया जा सके. कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तारीख तय की है. तब तक तब्बू की टीम को सभी कमियों को दूर करके नई लिस्ट जमा करनी होगी. इस मामले से साबित होता है कि कोर्ट सेलिब्रिटीज के हक और प्राइवेसी को लेकर गंभीर हैं.
हालांकि, सही जानकारी न होने पर किसी भी केस में फैसला सुनाना मुश्किल होता है. तब्बू की याचिका में इस बात को लेकर गहरी चिंता जताई गई है कि इंटरनेट पर उनकी पहचान का इस्तेमाल बिजनेस के लिए हो रहा है. बिना किसी परमिशन के उनके नाम और फोटो से वीडियो, एड्स या फर्जी पोस्ट बनाए जा रहे हैं. डीपफेक और AI टूल्स की मदद से किसी भी सेलिब्रिटी का नकली चेहरा बनाना अब बहुत आसान हो गया है. तब्बू का मानना है कि इस तरह का कंटेंट आम जनता को गुमराह करता है और उनकी सालों की मेहनत से बनी साख को खराब करने का काम कर रहा है.
दिल्ली हाईकोर्ट में इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है. हाल के महीनों में कई बड़ी हस्तियों ने अपने नाम और पहचान को बचाने के लिए अदालत की शरण ली है. एक्स-क्रिकेटर गौतम गंभीर, एक्स-कैप्टन सुनील गावस्कर, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवि शंकर और सांसद शशि थरूर जैसे दिग्गजों ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है. इनके अलावा एक्टर अर्जुन कपूर, अल्लू अर्जुन, नागार्जुन, वरुण धवन, काजोल, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, नागा चैतन्य, सिंगर जुबिन नौटियाल, फिल्म मेकर करण जौहर और पॉडकास्टर राज शमानी भी इस परेशानी को लेकर कोर्ट जा चुके हैं.
सेलिब्रिटीज की इस कानूनी लड़ाई से ये साफ जाहिर होता है कि डिजिटल दुनिया में प्राइवेसी को खतरा कितना बढ़ गया है. जब बड़े-बड़े सितारे अपनी फोटो और आवाज के गलत इस्तेमाल से परेशान हैं, तो आम लोगों की सिक्योरिटी भी एक बड़ा सवाल बन जाती है. अदालतें अब ऐसे मामलों में कड़े कदम उठा रही हैं, ताकि किसी की पहचान का गलत फायदा न उठाया जा सके. तब्बू के इस कदम से डिजिटल दुनिया में काम करने वालों को एक सख्त मैसेज मिलेगा. 6 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं कि अदालत इस पर क्या फैसला सुनाती है.