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तब्बू को पर्सनैलिटी राइट मामले में मिली बड़ी राहत, अश्लील कंटेंट डिलीट करने का दिया आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने तब्बू को पर्सनैलिटी राइट मामले में बड़ी राहत दी है. उन्होंने तब्बू के नाम, आवाज, फोटो और उनकी पर्सनैलिटी से जुडी चीजों का अनधिकृत इस्तेमाल होने से बचाने के लिए अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है.

Written ByShilpa
Published: Aug 10, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 01:51 PM IST
तब्बू को पर्सनैलिटी राइट मामले में मिली बड़ी राहत, अश्लील कंटेंट डिलीट करने का दिया आदेश

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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