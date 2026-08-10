तब्बू को पर्सनैलिटी राइट मामले में मिली बड़ी राहत, अश्लील कंटेंट डिलीट करने का दिया आदेश

बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू ने पर्सनैलिटी राइट्स मामले में हाईकोर्ट का रुख किया था. पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए एक्ट्रेस दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचीं. उन्होंने अपील की थी कि उनसे जुड़े पोस्ट को उनकी अनुमति के बिना पोस्ट किया गया है जिसे डिलीज किया जाए. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए सभी सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद पोस्ट, लिंक और कंटेंट को डिलीट करने का आदेश दिया है.
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्ट्रेस से जुड़े पोस्ट, लिंक और कंटेंट जो उनकी इमेज और गरिमा को नुकसान पहुंचा रहे हैं उन्हें डिलीज करने और उनका यूज करने पर रोक गाई है. वहीं गूगल, मेटा, एक्स और रेडिट समेत कई प्लेटफॉर्म को एआई से बने कंटेंट के यूआरएल को हाटने का निर्देश दिया है.
तब्बू ने की तरफ से दायर याचिका में था कि वह अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की थी. याचिका में आरोप लगाया गया था कि सोशल मीडिया पर उनके नाम से कई ऐसे कंटेंट शेयर किए जा रहे हैं जो कि काफी अश्लील और आपत्तिजनक है. एक्ट्रेस का कहना है कि इस तरह के कंटेंट से उनकी पब्लिक इमेज पर काफी बुरा असर पड़ा है. एक्ट्रेस की तरफ से दायर याचिका में पोस्ट, यूआरएल और ऑनलाइन लिंक का जिक्र किया है जिसमें एक्ट्रेस के बारे में आपत्तिजनक बाते हैं. इस मामले की सुनवाई में कोर्ट ने सभी प्लेटफॉर्म्स से अश्लील कंटेट हटाने का आदेश दिया है.
पर्सनैलिटी राइट्स किसी इंसान की पहचान, आवाज, फोटो, नाम और पर्सनैलिटी का गलत और अनुचित इस्तेमाल से सुरक्षा देने का अधिकार है. इन दिनों बड़ी हस्तियां और स्टार्स पर्सनैलिटी राइट्स अधिकार को लेकर कोर्ट का रुख कर रहे हैं.
तब्बू से पहले कई स्टार्स पर्सनैलिटी राइट्स मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं. इस फेहरिस्त में अरिजीत सिंह और शिल्पा शेट्टी समेत कई बॉलीवुड स्टार्स का नाम शामिल हैं. पिछले कुछ समय से AI के इस्तेमाल से स्टार्स की फोटो, वीडियो और आवाज का कुछ जगह गलत इस्तेमाल हो रहा है.