‘अनुराग कश्यप को गिरफ्तार करो...’, तजिंदर बग्गा ने पुलिस से की FIR दर्ज करने की मांग, फिल्ममेकर को बताया Unstable

Tajinder Bagga Angry On Anurag Kashyap: 'बिग बॉस 18' फेम और राजनेता तेजिंदर बग्गा ने हाल ही में फिल्ममेकर अनुराग कश्यप की ब्राह्मणों को लेकर दिए गए विवादित बयान पर अपना गुस्सा जाहिर किया. उन्होंने मुंबई पुलिस से अनुराग के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है. बग्गा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए अनुराग को 'मानसिक रूप से अस्थिर' तक बताया.

साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की. उनका कहना है कि ऐसे लोग समाज के लिए खतरा हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. अनुराग कश्यप ने हाल ही में फिल्म ‘फुले’ को लेकर सेंसर बोर्ड की ओर से कुछ सीन हटाने के आदेश को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया. ये फिल्म समाज सुधारकों ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले की जिंदगी पर आधारित है.

I request @MumbaiPolice to file an FIR against Anurag Kashyap and arrest him. Mentally unstable individuals like him are a threat to society and should not be ignored.

— Tajinder Bagga (@TajinderBagga) April 18, 2025