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Hindi Newsबॉलीवुडबर्तन धोकर, चौकीदारी कर... इस एक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री में बनाई दमदार पहचान, आज OTT पर कर रहे एकछत्र राज, 42 करोड़ के हैं मालिक

बर्तन धोकर, चौकीदारी कर... इस एक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री में बनाई दमदार पहचान, आज OTT पर कर रहे एकछत्र राज, 42 करोड़ के हैं मालिक

Guess This Actor: पिता के साए के बिना फुटपाथ पर रातें बिताने वाले एक लड़के ने कैसे तय किया बर्तन धोने से लेकर करोड़ों के साम्राज्य तक का सफर? डिप्रेशन की वजह से कई बार मौत को गले लगाने की कोशिश करने वाले इस शख्स ने अपनी किस्मत खुद बदली और आज वो फिल्म इंडस्ट्री के साथ-साथ ओटीटी की दुनिया का बेताज बादशाह है. चलिए जानते हैं उनकी जिंदगी की अनसुनी कहानी.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jun 05, 2026, 07:03 AM IST
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Guess This Bollywood Actor
Guess This Bollywood Actor

Guess This Bollywood Actor: इस एक्टर का जन्म 5 जून, 1983 को दिल्ली में हुआ था. उनका परिवार मूल रूप से पंजाब का रहने वाला था, लेकिन उनकी पढ़ाई लखनऊ में हुई. जब वे सिर्फ 16 साल के थे, तब उनके पिता का अचानक निधन हो गया. उनके पिता नेशनल लेवल के हॉकी प्लेयर थे और घर की प्रधान थे. पिता के जाने से घर की माली हालत एकदम खराब हो गई और उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. पैसे-पैसे के लिए मोहताज होने के बाद उन्होंने लोगों के घरों में बर्तन मांजने और रात में चौकीदारी करने का काम शुरू किया. 

हालात इतने बदतर थे कि उन्हें कई रातें फुटपाथ पर सोकर गुजारनी पड़ीं. इस अकेलेपन और गरीबी से तंग आकर उन्होंने कई बार सुसाइड करने की कोशिश भी की. लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था और एक दोस्त ने वक्त पर आकर अमित साध की जान बचा ली. इस एक्टर का नाम अमित साथ है, जो आज आपने 43वां जन्मदिन मना रहे हैं. आज अमित साथ फिल्म इंडस्ट्री से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक बड़ा नाम और चेहरा बन चुके हैं. हॉकी प्लेयर पिता के बेटे अमित को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, इसलिए वे मुंबई आ गए.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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