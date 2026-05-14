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Hindi Newsबॉलीवुड‘बेवफा, गद्दार...’ टोरंटो कॉन्सर्ट में पाकिस्तानी सिंगर संग झूमते दिखे तलविंदर, कभी लगाया गले तो कभी मिलाए सुर, तिलमिलाए फैंल बोले- ‘शर्म आनी चाहिए...’

‘बेवफा, गद्दार...’ टोरंटो कॉन्सर्ट में पाकिस्तानी सिंगर संग झूमते दिखे तलविंदर, कभी लगाया गले तो कभी मिलाए सुर, तिलमिलाए फैंल बोले- ‘शर्म आनी चाहिए...’

Talwiinder Toronto Concert: पंजाबी सिंगर तलविंदर को इस समय सोशल मीडिया पर खूब ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह है कनाडा में हुआ कॉन्सर्ट. मामला इतना बढ़ गया कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और ‘पहलगाम हमले’ तक की बातें सोशल मीडिया पर जुड़ने लगीं. कुछ लोग तलविंदर का सपोर्ट कर रहे हैं, तो कई यूजर्स अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. ये विवाद काफी बढ़ता जा रहा है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 14, 2026, 06:55 AM IST
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Talwiinder Toronto Concert Controversy
Talwiinder Toronto Concert Controversy

Talwiinder Toronto Concert Controversy: कनाडा के टोरंटो में पाकिस्तानी सिंगर हसन रहीम के कॉन्सर्ट में पहुंचने के बाद पंजाबी सिंगर तलविंदर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं. तलविंदर ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर कॉन्सर्ट की कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए थे. वीडियो में वे हसन रहीम के साथ स्टेज पर गाते, डांस करते और गले मिलते नजर आए. पोस्ट शेयर करते हुए तलविंदर ने लिखा, ‘टोरंटो में मेरी इच्छा पूरी हो गई’. इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें जमकर निशाना बनाना शुरू कर दिया.

दरअसल, ये विवाद ऐसे समय में हुआ है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने तलविंदर को इसी वजह से ट्रोल किया. लोगों का कहना है कि हसन रहीम पहले ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर बयान दे चुके हैं, इसलिए उनके साथ मंच साझा करना ठीक नहीं है. हालांकि, कुछ फैंस ने दोनों कलाकारों की परफॉर्मेंस को पसंद भी किया और कहा कि म्यूजिक की कोई सीमा नहीं होती. लेकिन विवाद बढ़ने के बाद मामला इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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हसन रहीम के बयान पर हुआ विवाद

‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर हसन रहीम का एक पुराना वीडियो काफी चर्चा में रहा था. उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि असली मुद्दा ये नहीं है कि पाकिस्तान पहलगाम हमले के पीछे था या नहीं. उनका कहना था कि सबूत मांगे गए थे, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिला. हसन रहीम ने आगे कहा कि ये फैसला उनके हाथ में नहीं है, लेकिन सबसे दुख की बात ये है कि उस रात कई लोगों की जान गई थी, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था. उन्होंने ये भी कहा कि अपने कमरे में बैठकर उन्होंने भारत के कुछ लोगों की खुशी देखी. 

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खूब वायरल हुआ था हसन का बयान 

इसके बाद सोशल मीडिया पर कई लोग नाराज नजर आए थे. हसन रहीम ने आगे कहा था, ‘जब पहलगाम हमला हुआ था तब पाकिस्तान में हर किसी ने उसकी निंदा की थी. हर इंसान ने कहा था कि ये आतंकी हमला है. हमने ये भी कहा था कि हम इसके पीछे नहीं हैं. हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमने खुद बहुत अत्याचार देखे हैं’. उनके इन बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बहस भी देखने को मिली थी. कुछ लोगों ने उनका सपोर्ट किया था, तो कई यूजर्स ने उन्हें भारत विरोधी सोच रखने वाला भी बताया था. 

तलविंदर को जमकर ट्रोल कर रहे यूजर्स 

फोटो-वीडियो वायरल होने के बाद तलविंदर के कॉन्सर्ट में जाने के बाद एक्स और इंस्टाग्राम पर खूब प्रतिक्रिया आ रही हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘हसन रहीम ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ा चुके हैं, फिर भी तलविंदर उनके कॉन्सर्ट में पहुंचे’. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, ‘शर्म आनी चाहिए’. एक ने तो तलविंदर को देश के खिलाफ बताते हुए गद्दार तक बताया. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा कि भारतीय कलाकारों को ऐसे समय में ज्यादा जिम्मेदारी दिखानी चाहिए. हालांकि, तलविंदर ने इस विवाद पर कोई रिएक्शन नहीं दिया. 

दुनिया भर में तेजी से पॉपुलर हुए तलविंदर

तलविंदर पिछले कुछ सालों में इंडिपेंडेंट म्यूजिक की दुनिया में तेजी से पॉपुलर हुए हैं. साल 2022 में उनके गाने ‘कमो जी’, ‘धुंधला’ और ‘फंक सॉन्ग’ सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे. इंस्टाग्राम रील्स पर भी इन गानों का खूब इस्तेमाल हुआ. साल 2024 में उन्होंने अपना पहला एल्बम ‘मिसफिट’ रिलीज किया था, जिसमें 13 गाने थे. तलविंदर का नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के साथ भी जुड़ चुका है. दोनों को कई बार साथ देखा गया था, लेकिन एक इंटरव्यू में तलविंदर ने कहा था कि वे अभी एक-दूसरे को समझ रहे हैं.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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