Alia Bhatt के डार्लिंग को भा गई ये हसीना! खुलेआम किया किस और हो गए बदनाम!

Tamannaah Bhatia News: सेलेब्स की नजदीकियों के चर्चे सोशल मीडिया पर खूब होते ही रहते हैं. अब एक और कपल का नाम इस लिस्ट में जुड़ गया है. वो है तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा का. हाल ही में एक वायरल वीडियो में उनकी मौजूदगी की बात कही जा रहीर है जिसमें दोनों एक दूसरे को किस करते हुए स्पॉट किए गए हैं और इसी के साथ इनका रिश्ता भी पक्का माना जा रहा है. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है.

वायरल वीडियो में दिखे दोनों

दरअसल एक वीडियो में दोनों किस करते दिख रहे हैं लेकिन लोगों को वीडियो में उनकी मौजूदगी पर पक्का यकीन तब हुआ जब उनकी साफ तस्वीर एक फैन ने अपने इंस्टा पेज पर शेयर की. जिससे ये पता चला कि वीडियो में जो कपल धुंधला सा दिख रहा है वो कोई और नहीं बल्कि तमन्ना और विजय वर्मा हैं.

वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब दोनों को पहली बार साथ देखा गया हो इससे पहले दोनों जब दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट पर साथ दिखे तब भी इनकी नजदीकियों के चर्चे खूब हुए थे लेकिन दोनों ने कभी इन खबरों को ना तो सिरे से खारिज किया और ना ही माना. वो कहते हैं ना कि इश्क मुश्क छिपाए नहीं छिपता. इस मामले में भी ये बात सही साबित हरो रही है. दोनों ने अपने प्यार को छिपाने की लाख कोशिश की लेकिन इनकी पोल खुल ही गई.

@ Tamannaahspeaks dating #VijayVarma They celebrated birthday together and now kissing openly in Goa private party pic.twitter.com/uFGUoB4vx8

— ♥️Sneha Tamannaah (@Tamannaahspeakk) January 2, 2023