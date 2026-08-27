/Opinion: तमन्ना भाटिया की कासावु साड़ी ने जीती तारीफ, रक्षाबंधन ऐड में कृति सेनन के मॉडर्न लुक पर हुई बहस; क्या कल्चर कपड़ों से कहीं आगे है?

भारत को अक्सर उसकी संस्कृति और परंपराओं की वजह से याद किया जाता है. यहां हर राज्य की अपनी पहचान है. त्योहारों का रंग अलग मिलता है. लोगों की वेशभूषा भी हर जगह बदली हुई दिखती है. इसी कारण जब किसी बड़े नाम की कोई सेलिब्रिटी किसी खास दिन पर पारंपरिक कपड़ों में दिखती है, तो चर्चा अपने आप शुरू हो जाती है. हाल ही में बॉलीवुड की एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया का ओणम वाला ट्रेडिशनल लुक सामने आया. इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग खूब बोल रहे हैं. कई यूजर्स इसे पसंद कर रहे हैं.
तमन्ना भाटिया के वायरल वीडियो में एक खास अंदाज दिखा. उन्होंने केरल की कासावु साड़ी पहनी थी. उनका लुक साफ-सुथरा और पारंपरिक लगा. दर्शकों की प्रतिक्रियाएं काफी पॉजिटिव रहीं. दूसरी तरफ, रक्षाबंधन के मौके पर रिलीज हुए एक विज्ञापन में कृति सेनन का मॉडर्न लुक लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. कुछ लोगों को यह स्टाइल पसंद आया. वहीं कुछ ने इसे लेकर तीखी बात भी की. इन दोनों तरह की प्रतिक्रियाओं को साथ देखें तो एक बात समझ आती है. यह बात हमारी संस्कृति और बदलती फैशन सोच के बीच के रिश्ते को दिखाती है.
तमन्ना भाटिया के कासावु साड़ी वाले लुक ने साफ संकेत दिया. पारंपरिक पहनावे अब भी लोगों के लिए खास हैं. सफेद रंग और सुनहरे बॉर्डर वाली कासावु साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं मानी जाती. यह ओणम और केरल की पहचान से जुड़ा प्रतीक भी है. जब किसी लोकप्रिय चेहरे के साथ ऐसा परिधान जुड़ता है, तो वह उस संस्कृति को बहुत से लोगों तक पहुंचा देता है. खासकर आज के दौर में, एक फोटो या वीडियो का असर जल्दी फैलता है. ऐसे में युवा पीढ़ी तक पारंपरिक पहनावा पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है.
अगर हम ध्यान से देखें तो संस्कृति का मतलब इससे बड़ा है. कपड़े संस्कृति का अहम हिस्सा जरूर हैं. लेकिन संस्कृति केवल पहनावे से नहीं बनती. भाषा, खाना, संगीत और कला भी इसका हिस्सा हैं. त्योहार भी संस्कृति को जीवित रखते हैं. परिवार के मूल्य और पुराने रीति जैसी बातें भी इसमें आती हैं.
कृति सेनन के मॉडर्न लुक पर सोशल मीडिया में जो चर्चा हुई, वह इसी बात से जुड़ती है. त्योहारों वाले विज्ञापनों पर हर व्यक्ति की अपनी पसंद होती है. कुछ लोगों को पारंपरिक अंदाज ही सबसे अच्छा लगता है. वे त्योहार के लिए वही लुक चाहते हैं. वहीं कुछ लोग आधुनिक स्टाइल को अधिक सही और समय के हिसाब से मानते हैं. दोनों तरह की पसंद स्वाभाविक है.
फैशन वैसे भी खुद को दिखाने का एक जरिया है. वक्त के साथ इसमें बदलाव होता रहता है. यह बदलाव हमारे समाज की बढ़ती हुई समझ को भी दिखाता है. भारतीय संस्कृति की एक खास बात यह भी है कि यहां परंपरा और बदलाव साथ चलते हैं. रूढ़ धारणाओं पर टिके रहने की जगह, नई बातों के लिए जगह बनती है. सदियों से हमारी संस्कृति बाहरी प्रभावों को भी अपनाती आई है. इसी कारण वह समृद्ध भी रही है. आज की युवा पीढ़ी अपनी जड़ों को समझ रही है. वे परंपराओं को अपने आधुनिक नजरिए से देखते हैं. फिर उन्हें नए तरीके से सेलिब्रेट भी करते हैं.
किसी को त्योहार पर पारंपरिक साड़ी या कुर्ता-पायजामा पहनना पसंद होता है. किसी और को वेस्टर्न या मॉडर्न कपड़ों के साथ पारंपरिक गहने अच्छे लगते हैं. कुछ लोग भारतीय डिजाइनों को अपने आउटफिट में जोड़ देते हैं. इस तरह वे अपनी संस्कृति से जुड़ाव बनाए रखते हैं.
फैशन इंडस्ट्री में यह बदलाव साफ दिखता है. अब के डिजाइनर पारंपरिक भारतीय कपड़ों को नए तरीके से पेश कर रहे हैं. वे आधुनिक कट्स चुनते हैं और कपड़ों में बदलाव भी करते हैं. साड़ी को भी ऐसे ढंग से ड्रेप किया जा रहा है जो इस्तेमाल में आसान हो. झुमके या चोकर को वेस्टर्न पहनावे के साथ भी स्टाइल किया जा रहा है. नतीजा यह होता है कि हमारे परिधान अब ग्लोबल फैशन रनवे तक पहुंच रहे हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी परंपरा खत्म हो रही है. परंपरा नए रूप में आगे बढ़ रही है. और वह अधिक लोगों को स्वीकार भी हो रही है.