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Opinion: तमन्ना भाटिया की कासावु साड़ी ने जीती तारीफ, रक्षाबंधन ऐड में कृति सेनन के मॉडर्न लुक पर हुई बहस; क्या कल्चर कपड़ों से कहीं आगे है?

बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के ओणम स्पेशल कासावु साड़ी लुक और कृति सेनन के रत्राबंधन ऐड में मॉडर्न अंदाज को लेकर हुई चर्चा के जरिए भारतीय संस्कृति और बदलते फैशन के रिश्ते को समझने की कोशिश की गई है. संस्कृति सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 27, 2026, 11:00 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:00 PM IST
Opinion: तमन्ना भाटिया की कासावु साड़ी ने जीती तारीफ, रक्षाबंधन ऐड में कृति सेनन के मॉडर्न लुक पर हुई बहस; क्या कल्चर कपड़ों से कहीं आगे है?

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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