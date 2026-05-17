85 साल के प्रोड्यूसर ने की आत्महत्या, नदी में कूदकर दी जान; तमिल इंडस्ट्री में शोक की लहर

तमिल फिल्म इंडस्ट्री के लिए बीते कुछ दिन काफी मुश्किलों भरे थे, बेहद कम दिनों में उन्होंने कई बड़े दिग्गजों को खो दिया है. वहीं अब एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. तमिल फिल्मों के फेमस प्रोड्यूसर के. राजन ने संडे को चेन्नई में अड्यार पुल से कूदकर अपनी जान दे दी. उनके निधन की खबर मिलने पर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और आगे की जांच शुरू कर दी. वहीं इस हादसे की खबर मिलते ही सैदापेट फायर स्टेशन के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे और जल्दी हील बचाव काम शुरू किया दिया.

खबरों के मुताबिक, प्रोड्यूसर के शव को पोस्टमार्टम के लिए रोया पेट्टा सरकारी अस्पताल भेजा गया है. वहीं सीनियर प्रोड्यूसर द्वारा ऐसा खतरनाक कदम क्यों उठाया इसके बारे में अभी आगे की जानकारी का पता नहीं चल पाया है.

के. राजन की फिल्में

तमिल फिल्म इंडस्ट्री में के. राजन ने बड़ा योगदान दिया है, उन्होंने एक प्रोड्यूसर, लेखक, निर्देशक और एक्टर के तौर पर सिनेमा में काम किया है. के. राजन ने साल 1983 में फिल्म 'ब्रह्मचारीगल' को प्रोड्यूस करके अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद, उन्होंने 'डबल्स', 'अवल पावम' और 'निनाइकोथा नालियाई' जैसी कई फिल्मों को प्रोड्यूस किया.

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इन फिल्मों की लिखी स्क्रिप्ट

साल 1991 में के राजन ने दिग्गज 'निजालगल रवि' और सरथकुमार की 'नम्मा ऊरु मरियम्मा' के साथ एक निर्देशक के रूप में अपने करियर शुरुआत की. इसके बाद, उन्होंने साल 2005 में फिल्म 'अनारचिगल' का निर्देशन किया. साथ ही उन्होंने 'थंगमना थंगाची' और 'अनारचिगल' की स्क्रिप्ट भी लिखा.

कई फिल्मों में की एक्टिंग

प्रोड्यूसर, निर्देशक और एक लेखक के तौर पर काम करने के साथ-साथ के राजन ने एक एक्टर के रूप में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया. उन्होंने 'माइकल राज', 'सोंथाक्करन', 'वीटोडा मापिल्लई', 'पाम्बु सताई', अजित कुमार की 'थुनिवु' और सेल्वाराघवन की 'बकासुरन' जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया.

विवादों से भी रहा नाता

तमिल इंडस्ट्री में के राजन की फिल्में और एक्टिंग ही सिर्फ चर्चा का विषय नहीं रहा, बल्कि उनके विवादों ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं. साल 2001 में के राजन को अपने साथी निर्माता कीयार पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इसके साथ ही, वो कई बार अपने भाषण में दूसरे कलाकारों और प्रोड्यूसर के लिए टिप्पणी करने के लिए खबरों में रहे.