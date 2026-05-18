थिएटर्स में जल्द हिट करेगी CM विजय की 'जन नायकन', थलापति की फिल्म पर आया नया अपडेट

तमिलनाडु के सीएम और पॉपुलर एक्टर थलापति विजय इन दिनों लगातार सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, जिसके पीछे की वजह एक तरफ उनका इलेक्शन जीतना है, तो दूसरी ओर उनकी फिल्म ‘जन नायकन’ की रिलीज. लेकिन इस मोस्ट अवेटेड फिल्म की रिलीज डेट अब तक कई बार टल चुकी है, जिससे फैंस की एक्साइटमेंट कम होती जा रही है.
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साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार थलापति विजय इस समय तमिलनाडु के सीएम तौर पर काम कर रहे हैं. लेकिन फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहने से पहले उनकी आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ को रिलीज होना था, जो अब तक किसी न किसी वजह से टलती ही जा रही है. वहीं अब इस फिल्म को लेकर अब एक नया अपडेट सामने आया है. खबरों के मुताबिक, फिल्म के मेकर्स इस फिल्म को विजय के बर्थ डे यानी 22 जून को रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं.
खबरों के अनुसार, विजय के 52 वें जन्मदिन से पहले सीबीएफसी की रिवाइजिंग कमेटी फिल्म ‘जन नायकन’ को सेंसर सर्टिफिकेट इश्यू कर देगी. इस सर्टिफिकेट के बाद थलापति की फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है.
CM विजय के जन्मदिन से पहले होगी रिलीज?
कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीएम विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ उनके 52वें जन्मदिन से पहले या उसी हफ्ते में रिलीज हो सकती है. हालांकि, मेकर्स की ओर से अभी तक फिल्म की रिलीज डेट पर कोई भी ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है. ये फिल्म सिनेमाघरों में सेंसर सर्टिफिकेट न मिलने के कारण रिलीज नहीं हो पा रही है. ये फिल्म इस साल पोंगल के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर से जुड़ी समस्याओं, चुनाव आचार संहिता और ऑनलाइन लीक की वजह से नहीं हो पाई.
फिल्म का कंटेंट हुआ लीक?
इस फिल्म को लेकर मेकर्स ने मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. क्योंकि फिल्म की लगभग पूरा कंटेंट ऑनलाइन लीक हो गया था. लेकिन अब सुपरस्टार विजय सीएम बन चुके हैं, तो फैंस को उम्मीद है कि फिल्म से जुड़ी सारी समस्याएं अब खत्म हो जाएंगी और फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
फिल्म के अन्य कलाकार
KVN प्रोडक्शन में तैयार की गई थलापति विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ में उनके अलावा एक्ट्रेस ममिता बैजू, पूजा हेगड़े, प्रकाश राज, गौतम वासुदेव मेनन, प्रियामणि और नारायण जैसे मंझे हुए कलाकार दिखाई देंगे. वहीं इस फिल्म में म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर और सिनेमैटोग्राफी सत्यान सूर्यन द्वारा की गई है.
थलापति के फैंस के लिए ये फिल्म इसलिए भी खास हैं क्योंकि विजय की ये आखिरी फिल्म है. एक्टर ने पॉलिटिक्स में एंट्री लेने से पहले अपने फैंस को ये आखिरी गिफ्ट दिया है. इससे फिल्म से पहले विजय 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' में नजर आए थे. वहीं अब विजय के फैंस उनकी फिल्म ‘जन नायकन’ के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
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