अक्षय कुमार की फिल्म… जो तमिलनाडु के CM विजय की एक झलक से हुई हिट, 60 करोड़ की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर की छप्पर फाड़ कमाई

विजय का रोल इस फिल्म में बेहद छोटा था, लेकिन उनकी मौजूदगी ने फिल्म में अलग ही एनर्जी भर दी थी. उस वक्त हिंदी ऑडियंस के लिए विजय को करीब से देखने का ये खास मौका था. खासकर साउथ फिल्मों के फैंस के बीच भी इस कैमियो को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिला. दिलचस्प बात ये है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई. करीब 60 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में लगभग 203 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली थी. उस दौर में ये अक्षय कुमार की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में गिनी गई थी.

अक्षय कुमार की फिल्म

साल 2012 में अक्षय कुमार की फिल्म ‘राउडी राठौर’ (Rowdy Rathore) रिलीज हुई थी. इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ सोनाक्षी सिन्हा मुख्य भूमिका में नजर आई थीं. फिल्म का निर्देशन मशहूर फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर प्रभुदेवा ने किया था. इसी फिल्म के सुपरहिट गाने ‘चिंता ता ता चिता चिता’ में विजय कुछ सेकंड के लिए दिखाई दिए थे. गाने में अक्षय कुमार खुद कहते हैं, ‘ओह सुपरस्टार विजय’, जिसके बाद विजय की एंट्री होती है. ये छोटा सा मोमेंट फैंस को इतना पसंद आया कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

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विजय की फिल्मों का हिंदी रीमेक

विजय ने भले ही बॉलीवुड में ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन उनकी फिल्मों की पहुंच हिंदी ऑडियंस तक लगातार बढ़ती रही. उनकी कई तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक बने और खूब पसंद भी किए गए. विजय की सुपरहिट फिल्म ‘थुप्पाक्की’ का हिंदी रीमेक ‘हॉलिडे’ बना, जिसमें अक्षय कुमार नजर आए थे. वहीं उनकी फिल्म ‘थेरी’ से इंस्पायर होकर वरुण धवन की फिल्म ‘बेबी जॉन’ बनाई गई. इसके अलावा, विजय ने खुद आमिर खान की सुपरहिट फिल्म ‘3 इडियट्स’ के तमिल रीमेक ‘नानबन’ में काम किया था.

विजय की सुपरहिट फिल्में

बीते कुछ सालों में विजय की फिल्मों ने हिंदी ऑडिंयय के बीच जबरदस्त पहचान बनाई है. ‘मास्टर’, ‘मर्सल’, ‘बिगिल’ और ‘लियो’ जैसी फिल्मों को हिंदी डब और सबटाइटल्स के जरिए काफी पसंद किया गया. हालांकि दूसरे साउथ स्टार्स जैसे अल्लू अर्जुन, विजय सेतुपति या विजय देवरकोंडा की तरह विजय ने बॉलीवुड में करियर बनाने की कोशिश नहीं की. उन्होंने हमेशा तमिल सिनेमा को प्रायोरिटी दी और वहीं अपने फैंस के बीच मजबूत पकड़ बनाए रखी.

‘जन नायकन’ होगी रिलीज

विजय की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. खबरों के मुताबिक, फिल्म अगले दो हफ्तों में थिएटर्स में दस्तक दे सकती है. चूंकि विजय अब राजनीति में भी पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं, इसलिए फैंस उनकी इस फिल्म को बेहद खास मान रहे हैं.