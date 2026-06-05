थलापति विजय की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ लीक मामले में बड़ा एक्शन, पुलिस ने 6 और लोगों को दबोचा!

Thalapathy Vijay Last Film: साउथ सुपरस्टार थलापति विजय की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ के लीक होने से पूरी इंडस्ट्री हिल गई है. रिलीज से पहले ही इंटरनेट पर वीडियो वायरल करने के आरोप में पुलिस ने अब 6 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. आखिर कौन है इस पूरी साजिश के पीछे का मास्टरमाइंड? कैसे एक एडिटर की करतूत ने मेकर्स की रातों की नींद उड़ा दी?
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Thalapathy Vijay Last Film Jana Nayakan: तमिलनाडु के CM और साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय की आने वाली फिल्म ‘जन नायकन’ को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज है. लोग इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रिलीज से पहले ही फिल्म की कुछ खास वीडियो क्लिप्स इंटरनेट पर लीक हो गईं. इस घटना के बाद पुलिस और साइबर क्राइम की टीम ने मिलकर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है. इस हाई-प्रोफाइल पायरेसी मामले में जांच तेज करते हुए पुलिस ने अब छह और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.
इन सभी 6 आरोपियों पर ये आरोप लगा है कि वे फिल्म के लीक हुए जरूरी हिस्सों को इंटरनेट पर अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर रहे थे. पुलिस इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है और अब तक कई लोगों को सलाखों के पीछे भेज चुकी है. साइबर क्राइम की टीम इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है. पुलिस का कहना है कि पायरेसी करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा और यह जांच आने वाले दिनों में और भी ज्यादा सख्त होने वाली है.
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने ये कड़ा कदम तब उठाया जब फिल्म ‘जन नायकन’ के कई वीडियो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप्स पर तेजी से वायरल होने लगे थे. अधिकारियों ने जानकारी दी कि ये आरोपी गैरकानूनी तरीके से फिल्म के कॉपीराइट कंटेंट को अलग-अलग डिजिटल रास्तों से लोगों के बीच बांट रहे थे. पुलिस ने पकड़े गए इन सभी 6 आरोपियों के मोबाइल और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान को अपने कब्जे में ले लिया है.
अब इन सभी गैजेट्स की गहराई से फॉरेंसिक जांच की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन लोगों के पास फिल्म का ये फुटेज आखिर कहां से आया था. पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि इस खेल में और कौन-कौन से लोग शामिल हैं. फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह से कंटेंट लीक होने से मेकर्स को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए पुलिस इस मामले के मेन सोर्स तक पहुंचना चाहती है.
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बता दें, इस मामले में ये कोई पहली गिरफ्तारी नहीं है. इससे पहले पुलिस उमा शंकर नाम के एक फ्रीलांस असिस्टेंट एडिटर को भी दबोच चुकी है. जांच में ये चौंकाने वाला सच सामने आया है कि ये एडिटर किसी दूसरी फिल्म की एडिटिंग का काम कर रहा था, लेकिन उसी स्टूडियो में इसे ‘जन नायकन’ की फुटेज भी मिल गई. उसने चुपके से उस डेटा को अपने पास चुराकर रख लिया.
इसके बाद उमा शंकर ने उस चुराए गए डेटा से पूरी फिल्म तैयार की और फिर अपने कुछ जान-पहचान वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दिया. देखते ही देखते यह फुटेज सोशल मीडिया से लेकर बड़ी-बड़ी पायरेसी वेबसाइट्स पर पहुंच गया. इस एडिटर पर भारतीय न्याय संहिता, आईटी एक्ट और कॉपीराइट एक्ट के तहत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं. यहां तक कि मद्रास हाईकोर्ट ने भी उसकी अग्रिम जमानत याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया था.
सुपरस्टार थलापति विजय की इस आखिरी फिल्म का पूरा फुटेज इस साल 9 अप्रैल को ऑनलाइन लीक हो गया था, जिसके बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया था. फिल्म के लीक होते ही इसके मेकर्स यानी केवीएन प्रोडक्शंस की लीगल टीम ने तुरंत एक्शन लिया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. प्रोडक्शन हाउस ने एक पब्लिक नोटिस जारी करके साफ चेतावनी दी थी कि जो भी कोई इस फिल्म के सीन, फोटो या पूरी फिल्म को डाउनलोड, शेयर या इंटरनेट पर दोबारा पोस्ट करेगा, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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