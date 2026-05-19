त्रिशा कृष्णन नहीं, CM बनते ही इस एक्ट्रेस के साथ वायरल हुआ विजय का वीडियो

तमिलनाडु के सीएम विजय का हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट पर जबरदस्त हलचल मचा दी है. इस वीडियो को अब तक करीब 20 करोड़ से ज्यादा व्यूज हासिल हो चुके हैं और इसे 1.06 करोड़ से ज्यादा लाइक्स भी मिल चुके हैं. इतने बड़े आंकड़े खुद ही बता देते हैं कि ये क्लिप लोगों के बीच कितनी ज्यादा पसंद की जा रही है. कई यूजर्स इसे बार-बार देख रहे हैं और लगातार शेयर भी कर रहे हैं, जिससे इसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई है. लेकिन इस वीडियो में थलापति के साथ एक साउथ एक्ट्रेस नजर आ रही हैं, जो त्रिशा कृष्णन नहीं हैं.

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला ये वीडियो उस समय का है जब थलापति विजय तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए थे और चुनावी माहौल चल रहा था. इसी दौरान उन्होंने अपनी फिल्म ‘जन नायकन’ की को-एक्ट्रेस पूजा हेगड़े के साथ एक मजेदार बिहाइंड-द-सीन्स (BTS) वीडियो शेयर किया था.

इस साउथ एक्ट्रेस संग वीडियो वायरल

थलापति विजय और पूजा हेगड़े इस वीडियो में हल्के-फुल्के अंदाज में बातचीत और चुनाव से जुड़ा एक मजेदार माहौल शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं. उस समय पूजा हेगड़े ने मजाकिया अंदाज में विजय की जीत को लेकर एक तरह की प्रिडिक्शन भी की थी, जिसकी वजह से ये काफी वायरल हो रही है.

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सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ वीडियो

विजय और पूजा का ये वीडियो 5 मई को पहली बार शेयर किया गया था, लेकिन अब ये दोबारा इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है और हर प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है. वहीं, कुछ ही समय में इस वीडियो ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए करोड़ों व्यूज हासिल कर लिए. खास बात ये है कि इसे सिर्फ व्यूज ही नहीं मिले, बल्कि 18 घंटे के भीतर ही करीब 65 लाख लाइक्स भी मिल गए थे.

पूजा हेगड़े सोशल मीडिया

सोशल मीडिया पर साउथ एक्ट्रेस पूजा हेगड़े की फैन फॉलोइंग पहले से ही काफी बड़ी है. वो अक्सर अपनी फोटोज, फैशन स्टाइल और फिल्मों के बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो को शेयर करती रहती हैं. यही वजह है कि उनके पोस्ट जल्दी वायरल हो जाते हैं. इस वायरल वीडियो का कंटेंट देखने के बाद, विजय के फैंस ने उसे मिनटों में वायरल कर दिया.

पूजा हेगड़े अपकमिंग फिल्म

पूजा हेगड़े इससे पहले भी कई फिल्मों और गानों के चलते ट्रेंड कर चुकी हैं. ‘रेट्रो’ फिल्म के ‘कनिमा’ गाने में उनके डांस स्टेप्स को काफी पसंद किया गया था. वहीं ‘कूली’ फिल्म के ‘मोनिका’ ट्रैक ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं. बात करें तो पूजा हेगड़े की आने वाली फिल्मों के बारे में तो, वो जल्द ही निर्देशक डेविड धवन की फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ में दिखाई देंगी, जिसमें उनके साथ वरुण धवन और मृणाल ठाकुर भी होंगे. ये एक हल्की-फुल्की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 5 जून को रिलीज होने वाली है.

इसके साथ ही, पूजा थलपति विजय के साथ आने वाली तमिल फिल्म ‘जन नायकन’ और हॉरर-कॉमेडी फ्रेंचाइजी ‘कंचना 4’ का भी हिस्सा हैं.