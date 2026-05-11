‘विजय कभी गरीब नहीं थे…’, तमिलनाडु के नए CM के बयान पर उठे सवाल, पुराने क्लासमेट ने दावों को बताया झूठ

तमिलनाडु के नए सीएम बने थलापति विजय ने अपनी शपथ समारोह के बाद सार्वजनिक भाषण देते हुए बताया कि वो गरीबी में बड़े हुए और वो भूख का दर्द अच्छी तरह समझते हैं. उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर इमोशनल रिएक्शन की बाढ़ ला दी. विजय के बयान के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बहस तेज हो गई. कई यूजर्स ने उनके संघर्ष की तारीफ की, तो कुछ लोगों ने उनके फैमिली बैकग्राउंड को लेकर सवाल उठाए.

इसी बीच लेखक और कॉलमिस्ट मनु जोसेफ ने खुद को विजय का स्कूलमेट बताते हुए उनके गरीबी वाले दावे को गलत करार दिया. मनु जोसेफ का पोस्ट तेजी से वायरल हो गया और लोगों के बीच नई बहस छिड़ गई कि क्या आर्थिक तंगी और गरीबी को एक ही नजर से देखा जा सकता है.

विजय के क्लासमेट का पोस्ट

मनु जोसेफ ने अपने पोस्ट में दावा किया कि विजय उनके साथ तीसरी क्लास में लॉयला स्कूल में पढ़ते थे. उन्होंने सोशल मीडिया के अपने पोस्ट में लिखा, ‘तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पहले भाषण में विजय ने कहा कि वो गरीबी में पले-बढ़े हैं और भूख जानते हैं. यह सब बकवास है, क्योंकि वे मेरे क्लासमेट थे. उनके पिता एक फिल्ममेकर थे, जिन्होंने अपने बेटे के लिए फिल्मों में करियर का रास्ता तैयार किया था.’

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विजय नहीं थे गरीब?

मनु ने आगे कहा कि ‘फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े परिवारों को कभी-कभी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसे आम लोगों की गरीबी से जोड़ना सही नहीं है.’ मनु ने अपने पोस्ट में ये भी कहा कि कई संपन्न परिवारों के बच्चे पैसे की कमी और गरीबी को एक जैसा मान लेते हैं, जबकि दोनों में बड़ा फर्क होता है. उनके मुताबिक, किसी समय आर्थिक संकट आ जाना और लंबे समय तक उसी तरह जीवन बिताना दो अलग-अलग स्थितियां हैं.

In his first speech as Tamil Nadu chief minister, Vijay said that he grew up in poverty, and that he even knows what hunger is. It's bullshit because he was my classmate in the third standard in Loyola School.

His father was a filmmaker who set up his son for a career in films.… — Manu Joseph (@manujosephsan) May 11, 2026

विजय के फैंस ने दिया रिएक्शन

मनु जोसेफ के इस पोस्ट के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर विजय के फैंस ने रिएक्शन देना शुरू कर किया. एक यूजर ने लिखा, ‘आप तमिलनाडु के सीएम के बारे में बात कर रहे हैं, प्लीज अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें.’ एक और दूसरे यूजर ने लिखा, ‘कई लोगों का ये कहना है कि वो टाटा सफारी स्कूल में जाया करते थे.’ वहीं इस और एक यूजर ने मनु की बात पर रिएक्शन देते हुए कहा कि ‘दुख की बात है इस तरह के झूठे लोग हमारे नेता बन रहे हैं.’ कई लोगों ने चेन्नई में इस तरह के स्कूल होने के दावे को गलत ठहराया और कहा इस नाम का कोई स्कूल ही नहीं है.

फिलहाल विजय या उनकी टीम की ओर से मनु जोसेफ के दावों पर कोई ऑफिशियल रिएक्शन सामने नहीं आया है. हालांकि ये विवाद ऐसे समय में उठा है जब विजय की राजनीतिक छवि तेजी से मजबूत हो रही है और वो खुद को आम लोगों से जुड़ा नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं. आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह बयानबाजी सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहती है या फिर तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन जाती है.