तलाक लेने वाले थे CM विजय और संगीता, अब केस में आया नया मोड़; पत्नी ने वापस ली याचिका

तमिलनाडु के सीएम और एक्टर टर्न से पॉलिटिशियन जोसेफ विजय की पत्नी संगीता ने अपने तलाक मामले में बड़ा फैसला लिया है. संगीता ने चेंगलपट्टू की फैमिली कोर्ट में दायर तलाक की याचिका वापस ले ली है. इस मामले ने पहले भी काफी सुर्खियां बटोरी थीं, क्योंकि इसमें आउथ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारे और अब राज्य के मुख्यमंत्री विजय का नाम जुड़ा था. याचिका वापस लेने के बाद फिलहाल ये कानूनी मामला खत्म हो गया है और अदालत ने आगे की सुनवाई बंद कर दी है. फैमिली कोर्ट के आदेश के मुताबिक, संगीता ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेशी दी थी और उन्होंने साफ कहा कि वो इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहतीं.