Add Zee Business As A Preferred Source
App

तलाक लेने वाले थे CM विजय और संगीता, अब केस में आया नया मोड़; पत्नी ने वापस ली याचिका

CM Vijay's Wife Sangeetha Withdraws Divorce Case: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की पत्नी द्वारा तलाक की याचिका वापस ले ली गई है. ये मामला चेंगलपट्टु की फैमिली कोर्ट में चल रहा था, जिसकी फाइल वापस लेने के बाद अब इस विवाद पर अदालत में आगे की कार्यवाही समाप्त हो गई है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 07, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 05:48 PM IST
तलाक लेने वाले थे CM विजय और संगीता, अब केस में आया नया मोड़; पत्नी ने वापस ली याचिका

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर CM का बड़ा ऐलान, 30 लाख लोगों की आजीविका से जुड़ा ये उद्योग
2
3
4
5