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Hindi Newsबॉलीवुडफिल्मी सितारों का राजनीति में भी दिखेगा जलवा... तमिलनाडु चुनाव में आमने-सामने खड़े 5 बड़े सुपरस्टार, कौन मारेगा बाजी?

फिल्मी सितारों का राजनीति में भी दिखेगा जलवा... तमिलनाडु चुनाव में आमने-सामने खड़े 5 बड़े सुपरस्टार, कौन मारेगा बाजी?

Tamil Nadu Elections 2026: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आने शुरू हो गए हैं. इस बार थलापति विजय, उदयनिधि स्टालिन और खुशबू सुंदर जैसे बड़े फिल्मी सितारों की साख दांव पर लगी है. क्या सुपरस्टार विजय अपनी नई पार्टी के साथ राजनीति में बड़ा उलटफेर कर पाएंगे?

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 04, 2026, 08:36 AM IST
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Tamil Nadu Election Results 2026 Live
Tamil Nadu Election Results 2026 Live

Tamil Nadu Election Results 2026 Live: तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से ही फिल्मी सितारों के इर्द-गिर्द घूमती रही है. चाहे वो एमजेआर हों या जयललिता, सिनेमा का राजनीति से गहरा रिश्ता रहा है. अब 2026 के विधानसभा चुनावों को लेकर भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता दिख रहा है. इस बार पर्दे के कई बड़े नाम चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं. फैंस अपने पसंदीदा सितारों को अब केवल पर्दे पर ही नहीं, बल्कि जनसेवा करते हुए भी देखना चाहते हैं. अब देखना ये है कि राजनीतिक गलियारों में कौन बाजी मारता है? 

तमिल सिनेमा के बड़े सितारों का राजनीति में आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन 2026 का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प रहने वाला है. कई मशहूर एक्टर्स जैसे रजनीकांत, कमल हासन और विजय अपनी-अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में हैं. कुछ ने अपनी पार्टी बना ली है तो कुछ दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं. जनता भी अपने पसंदीदा सितारों को फिल्मों जैसे ‘बाशा’, ‘इंडियन’ और ‘मास्टर’ के बाद अब राजनीति में देखने को उत्साहित है. उनकी फैन फॉलोइंग चुनावी माहौल को पूरी तरह बदल सकती है.

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साउथ की राजनीति दिखे कुछ नए चेहरे 

हालांकि, इस बार सबसे ज्यादा चर्चा सुपरस्टार थलापति विजय की हो रही है. विजय पहले ही अपनी पार्टी ‘तमिलगा वेत्री कड़गम’ का ऐलान कर चुके हैं और 2026 के चुनाव को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं. युवाओं के बीच उनकी पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है, इसलिए उन्हें भविष्य का बड़ा नेता भी माना जा रहा है. वहीं, एक्ट्रेस खुशबू सुंदर (BJP) का नाम भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. खुशबू लंबे समय से राजनीति में काम कर रही हैं और आज भी लोगों के बीच उनकी अच्छी पहचान और मजबूत फैन फॉलोइंग बनी हुई है.

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सिनेमा से सियासत तक सितारों की एंट्री

तमिल सुपरस्टार विजय के चुनावी मैदान में उतरते ही तमिलनाडु की बड़ी पार्टियों की टेंशन बढ़ गई है. उनकी रैलियों में उमड़ती भारी भीड़ साफ दिखाती है कि लोग उन्हें नेता के तौर पर भी देख रहे हैं और वे लंबी रेस के खिलाड़ी बन सकते हैं. वहीं, खुशबू सुंदर भी अपने बेबाक अंदाज और ग्राउंड लेवल पर काम करने के लिए जानी जाती हैं. इसके अलावा भी कई कलाकार, जिन्होंने ‘मास’ और ‘हीरो’ जैसी फिल्मों से पहचान बनाई, इस बार चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं. प्रचार के दौरान इन सितारों की चमक वोटर्स को अपनी ओर खींच सकती है.

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फिल्म सितारों की बढ़ती सियासी एंट्री

साउथ सिनेमा से हिंदी सिनेमा तक पहचान बनाने वाले कमल हासन की पार्टी ‘मक्कल नीधि मय्यम’ इस बार चुनाव में ज्यादा एक्टिव दिख रही है. पिछली बार उन्हें बड़ी जीत नहीं मिली थी, लेकिन कमल हासन अपनी सोच पर अब भी मजबूती से टिके हैं. वहीं, रजनीकांत के राजनीति में न आने के फैसले के बाद थलापति विजय को उनका अगला ऑप्शन माना जा रहा है. ‘मास्टर’ और ‘लियो’ जैसे फिल्मों से पॉपुलर विजय को लेकर फैंस को उम्मीद है कि वे बदलाव ला सकते हैं. इन सितारों की एंट्री से तमिलनाडु की राजनीति में हलचल गई हैं.

तमिलनाडु चुनाव में सितारों का असर

तमिलनाडु के इस चुनाव में इस बार ग्लैमर और राजनीति का अलग ही मेल देखने को मिल रहा है. खुशबू सुंदर ने अपनी पार्टी के लिए जिस तरह से जमीन पर उतरकर प्रचार किया है, उससे उनकी पकड़ मजबूत दिख रही है और उनकी जीत की चर्चा भी तेज हो गई है. वहीं, थलापति विजय भी सोशल मीडिया से लेकर रोड शो तक अपने फैंस को जोड़ने में लगे हैं. चुनाव आयोग भी इन बड़े चेहरों को देखते हुए सुरक्षा और रैलियों की तैयारी कड़ी कर रहा है. फिल्मी सितारों की एंट्री से वोट शेयर पर सीधा असर पड़ना तय माना जा रहा है.

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तमिलनाडु चुनाव में फिल्मी तड़का

आखिर में मुकाबला किसी के भी पक्ष में जाए, लेकिन इतना साफ है कि 2026 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव काफी खास होने वाला है. इस बार राजनीति में फिल्मी चेहरों की एंट्री ने पूरे माहौल को और दिलचस्प बना दिया है. थलापति विजय और खुशबू सुंदर जैसे बड़े नामों के आने से चुनाव अब सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं, बल्कि एक बड़े शो जैसा लगने लगा है. जनता किसे पसंद करेगी और किसे नहीं, ये तो वक्त बताएगा, जिसको चुनावी मैदान में उतरे फिल्में सितारों के साथ-साथ उनके फैंस और करीबी कर रहे हैं. 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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