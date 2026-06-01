फ्लॉप करियर, महंगी गाड़ी, आलीशान घर... तनिषा मुखर्जी की लाइफस्टाइल का क्या है राज

बॉलीवुड एक्ट्रेस तनिषा मुखर्जी एक्ट्रेस तनुजा की बेटी हैं. बड़ी बहन काजोल की तरह एक्ट्रेस ने भी फिल्मों में काम किया. लेकिन उनका करियर कुछ खास नहीं चला. कई सालों तक एक्ट्रेस ने फिल्मों में काम किया. उनका करियर फ्लॉप रहा है. आइए जानते हैं उनकी लाइफस्टाइल का राज क्या है.
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बॉलीवुड एक्ट्रेस तनिषा मुखर्जी स्टार किड है. उन्होंने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया है. लेकिन उनका करियर फ्लॉप रहा है. फ्लॉप करियर होने के बाद भी वह लग्जरी लाइफ जीती हैं. आइए जानते हैं फ्लॉप करियर के बाद भी उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल का राज क्या है.
तनिषा मुखर्जी ने बहन काजोल की तरह फिल्मों में काम किया है. एक्ट्रेस ने कई फिल्मों में काम किया है. लेकिन उन्हें फिल्मों की तरह स्टारडम और सफलता नहीं मिली. तनिषा ने मुखर्जी कई शो में भी नजर आ चुकी हैं. लेकिन इसके बाद भी वह लग्जरी लाइफ जीती हैं. आइए जानते हैं उनके पास आलीशान घर कैसे आया.
हाल ही में तनिषा ने फराह खान के यूट्यूब चैनल पर अपने घर का टूर दिया है. एक्ट्रेस ने बताया है कि उनका ये खूबसूरत बड़ा घर खरीदने में उनकी बहन काजोल ने मदद की है. दरअसल एक्ट्रेस ने बताया है कि काजोल ने ही घर खरीदा है. काजोल आज भी चेक बुक साइन करती हैं. काजोल ने ही इस घर को खरीदने के लिए पैसे दिए थे.
तनिषा का ये बेहद खूबसूरत और तुर्की प्रेरित डिजाइन का मेल है. उनका घर विंटेज और मॉर्डन लुक का खूबसूरत कॉम्बिनेशन है. फराह खान ने तनिषा के घर की जमकर तारीफ की है. तनिषा के घर के ज्यादातर फर्नीचर उनकी मां के घर हैं. एक्ट्रेस ने बताया है कि वह इस घर में 14 साल पहले शिफ्ट हुई थी.
तनिषा के करियर की बात करें तो उन्होंने साल 2003 में अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी. तनिषा ने कई फिल्मों में काम किया है. तनिषा की किस्मत बहन जैसी नहीं रही. तनिषा की अधिकतर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं. फिलहाल तनिषा सिंगल लाइफ एन्जॉय कर रही हैं.
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