/‘भाई-बहन जैसी थी हमारी केमिस्ट्री...’, 21 साल पहले फिल्म में इमरान हाशमी संग भर-भरकर दिए KISSING सीन; अब ये क्या बोल गईं तनुश्री दत्ता

साल 2005 में आई फिल्म ‘आशिक बनाया आपने’ से तनुश्री दत्ता और इमरान हाशमी की जोड़ी को बॉलीवुड में खूब पहचान मिली. ये तनुश्री दत्ता की पहली फिल्म थी और इसमें उनके साथ सोनू सूद भी लीड रोल में नजर आए थे. उस समय इमरान हाशमी अपनी बोल्ड और रोमांटिक फिल्मों की वजह से जाने जाते थे. भले ही फिल्म की कहानी को लोगों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन इमरान और तनुश्री की जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद आई थी. इस फिल्म के गाने, खासकर टाइटल ट्रैक बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था.
इस फिल्म में तनुश्री और इमरान ने कई बोल्ड और किसिंग सीन दिए थे, जिनके मीम्म आज भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं. इस फिल्म के बाद दोनों ‘गुड बॉय बैड बॉय’ फिल्म में भी साथ काम किया था. अगर कमाई की बात करें तो ‘आशिक बनाया आपने’ करीब साढ़े 4 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी और इसने लगभग 9 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था. कई जानकारों ने इसे हिट बताया था, तो कुछ ने इसे ठीक-ठाक कमाई करने वाली फिल्म कहा, लेकिन दोनों की जोड़ी फैंस की फेवरेट जोड़ी बन गई थी.
पर्दे पर तनुश्री दत्ता और इमरान हाशमी की जोड़ी जितनी रोमांटिक दिखी थी, असल जिंदगी में दोनों का रिश्ता बिल्कुल अलग था. सालों बाद फिल्मी ज्ञान के साथ एक इंटरव्यू में तनुश्री दत्ता ने कुछ ऐसा कहा, जिसने सभी को हैरान कर दिया. उन्होंने बताया कि उनका और इमरान का कभी कोई अफेयर या पर्सनल रिश्ता नहीं रहा. कैमरे के सामने दोनों ने भले ही बहुत बोल्ड और किसिंग सीन दिए हों, लेकिन शूटिंग के पीछे उनका रिश्ता भाई-बहन जैसा था. दोनों सेट पर बहुत अच्छे दोस्तों की तरह ही काम किया करते थे.
तनुश्री ने फिल्मों में किसिंग सीन्स की शूटिंग को लेकर भी बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि पर्दे पर दिखने वाले ऐसे सीन्स पूरी तरह से कैमरे और तकनीक का खेल होते हैं. जब ये सीन शूट होते हैं, तो एक्टर्स का पूरा ध्यान इस बात पर रहता है कि उनका चेहरा कैमरे के एंगल पर सही दिख रहा है या नहीं. लाइट, कैमरा और सही शॉट के चक्कर में एक्टर्स सिर्फ अपनी एक्टिंग पर ध्यान देते हैं, ताकि सीन देखने में अच्छा और सही लगे. तनुश्री ने साफ किया कि पर्दे पर किसिंग सीन करते समय असल में कोई मजा नहीं आता है.
तनुश्री दत्ता ने आगे बात करते हुए बताया कि सेट पर दर्जनों क्रू मेंबर्स, कैमरामैन और डायरेक्टर के सामने ये सब करना सिर्फ एक काम का हिस्सा होता है. इतने सारे लोगों के बीच शूटिंग का दबाव रहता है, इसलिए इसमें कोई पर्सनल जुड़ाव या एंजॉयमेंट नहीं होता. ये ठीक वैसा ही एक काम है जैसे कोई एक्शन या रोने वाला सीन शूट किया जाता है, जिसे बस परफेक्ट तरीके से पूरा करना होता है. उनका साफ कहना है अगर फिल्म में हीरो-हीरोइन रोमांटिक सीन कर रहे हैं तो रियल लाइफ में कोई कनेक्शन नहीं होता.
साल 2004 में फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स बनने के बाद तनुश्री दत्ता ने 2005 में ‘चॉकलेट’ और ‘आशिक बनाया आपने’ से अपना करियर शुरू किया था. अपने लगभग पांच साल के सफर में उन्होंने ‘भागम भाग’, ‘ढोल’, ‘स्पीड’, ‘रिस्क’ और ‘अपार्टमेंट’ जैसी कई फिल्मों में काम किया. साल 2010 के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान दिया. बाद में नाना पाटेकर से जुड़े विवाद और मीटू आंदोलन के समय तनुश्री एक बार फिर पूरे देश में चर्चा का बड़ा विषय बन गई थीं.