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‘भाई-बहन जैसी थी हमारी केमिस्ट्री...’, 21 साल पहले फिल्म में इमरान हाशमी संग भर-भरकर दिए KISSING सीन; अब ये क्या बोल गईं तनुश्री दत्ता

Tanushree Dutta on Her Chemistry With Emraan Hashmi: तनुश्री दत्ता और इमरान हाशमी ने साथ में दो फिल्मों में काम किया, जिसमें एक फिल्म ‘आशिक बनाया आपने’ बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी. फिल्म में दोनों ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया था, लेकिन सालों बाद एक्ट्रेस के इस खुलासे ने सभी को हिलाकर रख दिया.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 01, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 11:11 AM IST
‘भाई-बहन जैसी थी हमारी केमिस्ट्री...’, 21 साल पहले फिल्म में इमरान हाशमी संग भर-भरकर दिए KISSING सीन; अब ये क्या बोल गईं तनुश्री दत्ता
Image Credit: इमरान हाशमी संग अपनी केमिस्ट्री को बताया भाई-बहन (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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