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'मेरे ब्रांड और प्रोजेक्ट्स छीने जा रहे हैं', तनुश्री दत्ता ने बॉलीवुड माफिया पर लगाए गंभीर आरोप; दावा- 'मुझे काम मिलने ही नहीं दिया जा रहा'

Actress Tanushree Dutta: बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में इंडस्ट्री के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने पोस्ट में दावा किया कि इंडस्ट्री में कुछ लोग झूठी बातें फैलाकर उनके ब्रांड और प्रोजेक्ट्स छीनने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'मैं दूसरे बॉलीवुड सेलेब्स की तरह छिपकर या गलत तरीके से काम नहीं करती.' आइए पूरे पोस्ट पर नजर डालते हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 24, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 05:14 PM IST
'मेरे ब्रांड और प्रोजेक्ट्स छीने जा रहे हैं', तनुश्री दत्ता ने बॉलीवुड माफिया पर लगाए गंभीर आरोप; दावा- 'मुझे काम मिलने ही नहीं दिया जा रहा'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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