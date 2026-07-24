'मेरे ब्रांड और प्रोजेक्ट्स छीने जा रहे हैं', तनुश्री दत्ता ने बॉलीवुड माफिया पर लगाए गंभीर आरोप; दावा- 'मुझे काम मिलने ही नहीं दिया जा रहा'

Actress Tanushree Dutta: बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता एक बार फिर अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. इस बार उन्होंने किसी विवाद पर बात नहीं की, बल्कि अपने करियर और काम को लेकर गंभीर चिंता जताई है. एक्ट्रेस तनुश्री ने सोशल मीडिया पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर करते हुए खुलासा किया है कि इंडस्ट्री में कुछ लोग लगातार उनके काम में रोड़ा अटका रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि जो ब्रांड और मेकर्स उनके साथ काम करना चाहते हैं, उन्हें झूठी बातें कहकर भड़काया जा रहा है, ताकि उनसे प्रोजेक्ट्स छीन लिए जाएं.
एक्ट्रेस ने अपने हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट में आरोप लगाया कि कुछ लोग उनके साथ काम करने में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन 'दुश्मन कैंप के हैंडलर्स' उन्हें मौके नहीं देते. अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया है. आइए नजर डालते हैं कि उन्होंने अपने पोस्ट में क्या लिखा है.
तनुश्री दत्ता ने अपने पोस्ट में लिखा, 'ऐसे लोग भी हैं जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन विरोधी खेमे के लोग मुझे कोई भी काम या जानकारी मिलने नहीं देते. वे झूठ बोलते हैं, बातों को घुमाते-फिराते हैं और शुरुआती पूछताछ के स्तर पर ही चीजों को गलत दिशा में ले जाते हैं, या फिर वे असली ब्रांड, इवेंट्स और प्रोजेक्ट्स को गुमराह करते हैं, ताकि मुझे और नुकसान पहुंचाया जा सके.'
उन्होंने आगे लिखा, 'किसी भी ब्रांड, इवेंट ऑर्गेनाइजर या फिल्म टीम के लिए एक जरूरी बात, तब तक कोई भी पेमेंट न करें, जब तक वह ICICI बैंक में मेरे एकमात्र आधिकारिक बैंक अकाउंट में न हो, जिसे बैंक मैनेजर ने वेरीफाई किया हो. मैं किसी दूसरे बैंक का इस्तेमाल नहीं करती और न ही कोई कैश ट्रांजैक्शन करती हूं. मैं दूसरे बॉलीवुड सेलेब्स की तरह छिपकर या गलत तरीके से काम नहीं करती. मेरा सारा काम 100 प्रतिशत पारदर्शी, कानूनी और भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार टैक्स-डिक्लेयर्ड होता है. यह मेरा निजी काम करने का तरीका और सिद्धांत है, जिसका मैं पूरी ईमानदारी से पालन करती हूं, ताकि मेरी विश्वसनीयता पर कभी कोई सवाल न उठ सके.'
उन्होंने आगे लिखा, 'इसलिए, फिल्म इंडस्ट्री के दबंगों और बॉलीवुड माफिया की धोखाधड़ी से बचें. ये लोग लगातार मेरे काम के मौकों को खराब करने की कोशिश करते हैं. वे उन लोगों को गुमराह करते हैं, जो मुझे अपने इवेंट्स या शूट वगैरह में बुलाना चाहते हैं. कोई भी पैसा तब तक ट्रांसफर या पे न करें, जब तक वह मेरे पर्सनल वेरीफाइड बैंक अकाउंट में न जा रहा हो और ऐसा तभी करें, जब आपको मेरे वेरीफाइड व्हाट्सएप नंबर से इनवॉइस मिल जाए. उस इनवॉइस में मेरी सभी कानूनी और रजिस्टर्ड डिटेल्स होती हैं.'
उन्होंने लिखा, 'एक सेलिब्रिटी के तौर पर मेरे लिए बुकिंग का यही एकमात्र सही तरीका है. मैं कोई भी संदिग्ध या अनौपचारिक काम नहीं करती. मेरा सारा काम 100% डॉक्यूमेंटेड, टैक्स के दायरे में आने वाला, वेरीफाई करने लायक और असली होता है. अगर 100 साल बाद भी कोई मेरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखेगा, तो वे पूरी तरह व्यवस्थित और एकदम साफ-सुथरे पाए जाएंगे. जब तक वही प्रोसेस फॉलो न किया जाए और मुझे मेरे घर पर सामान खुद न मिल जाए और FedEx या ऐसी ही किसी सर्विस से कन्फर्म न हो जाए, तब तक कोई भी प्रोडक्ट न भेजें.'
उन्होंने आगे लिखा, 'प्रोजेक्ट के असली होने की पुष्टि करने का एकमात्र जरिया मेरा बिजनेस व्हाट्सएप है. मैं किसी भी बिचौलिए को अपने अकाउंट में बुकिंग पूरी करने की इजाजत नहीं देती. वे पूछताछ तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको मेरे बिजनेस व्हाट्सएप से इनवॉइस नहीं मिलता, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि बुकिंग कन्फर्म हुई है या नहीं. वेरीफाई करने का एक और तरीका यह है कि आप मुझे व्हाट्सएप करें और बताएं कि ऐसी किसी काम की बुकिंग के दौरान आपको क्या दिक्कत आई और किसके साथ. इससे मुझे उन बुरे लोगों और धोखेबाजों से सावधान रहने में मदद मिलेगी, जो सबको गुमराह करने की कोशिश करते हैं. मुझे निशाना बनाया जा रहा है और असली एम्प्लॉयर्स मुझसे संपर्क करने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं.'