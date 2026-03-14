'कुछ लोग तो वेश्यावृत्ति में...''आशिक बनाया आपने' एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता का बॉलीवुड पर खुलासा, बोलीं-लड़के-लड़कियों का होता है इस्तेमाल

Tanushree Dutta Revealed Bollywood Truth: 21 साल पहले 'आशिक बनाया' गाने से लोगों के दिलों में चिंगारी लगाने वाली एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता बीते कुछ साल से अपने खुलासों और आरोपों की वजह से लाइमलाइट में है. इन्होंने मीटू के दौरान नाना पाटेकर और गणेश आचार्य पर एलीगेशन लगाए. वहीं, अब एक्ट्रेस ने फिल्म इंडस्ट्री को लेकर बड़े खुलासे किए हैं. इसके साथ ही नए कलाकारों को सलाह दी है.

तनुश्री ने खोले काले राज

'मेरी सहेली' पॉडकास्ट को दिए इंटरव्यू में तनुश्री दत्ता ने बॉलीवुड के अंदर के काले राज बताए. एक्ट्रेस ने कहा कि 'पहले नए एक्टर्स की तारीफ की जाती है और उन्हें वादों का लालच दिया जाता है. इसके बाद उन्हें मुश्किल परिस्थितियों में फंसा लिया जाता है. हैंडसम है ब्यूटी है. कोई उन्हें ये कहकर चढ़ा देता है. टैलेंट है या नहीं, ये नहीं जानते. सबको कोई ना कोई तारीफ देने वाला मिल ही जाता है. आप तो हीरोइन बनोगे आप तो ये बनोगे. चार लोग आकर आपकी तारीफ करेंगे और चार लोग बहकाने आ जाएंगे. पहले चढ़ते हैं फिर बोलते है इनसे मिल लो वहां मिल लो.

Add Zee News as a Preferred Source

अजनबियों से बचकर रहो

तनुश्री ने न्यू कमर्स को अजनबियों से बचकर रहने की सलाह दी है. एक्ट्रेस ने कहा कि 'माता पिता ने बचपन में क्या सिखाया? अजनबियों के साथ नहीं जाना, अगर कोई चॉकलेट दिखाए तो आप क्या उसके साथ चले जाओगे? यहां चॉकलेट चॉकलेट नहीं होती है. यहां पर एक अलग तरह का चॉकलेट दिया जाता है. लोग आपकी महत्वाकांक्षा, आशाओं और इच्छाओं को इस्तेमाल करते हैं.'

फराह खान ने रिलीज से पहले खोली 'धुरंधर' एक्टर की पोल पट्टी, बताया ऐसा सच मिनटों में मचा बवाल

कुछ लोग तो वेश्यावृत्ति में चले जाते

इन्होंने आगे कहा कि 'मैं आज ये सब बोल रही हूं क्यों मुझे प्लेटफॉर्म मिला है. अगर मैं चार जिंदगी बचा लूं तो मेरे लिए बहुत है. बहुत सारे लड़के और लड़कियां यहां आते हैं. उन्हें इस्तेमाल किया जाता है. दुर्व्यवहार होता है और फिर सचमुच उन्हें फेंक दिया जाता है. कुछ लोग तो वेश्यावृत्ति में चले जाते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हो चुका होता है. कुछ लोग इतने डैमेज हो जाते हैं कि अपने शहर वापस चले जाते हैं.'