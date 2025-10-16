Anupam Kher के इंस्टाग्राम पोस्ट पर फैंस ने दिया रिएक्शन, बोले- ‘जो फिर से उड़ सका, वही…’

दिग्गज एक्टर अनुपम खेर सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं, बल्कि अपनी गहरी बातों के लिए भी जाने जाते हैं. अनुपम हर सुबह की शुरुआत ही किसी मोटिवेशनल वीडियो या कोट से करते हैं, जिसे पढ़कर फैंस के अंदर जोश भर जाता है. एक्टर ने गुरुवार को जिंदगी की सच्चाई अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है.
Trending Photos
अनुपम खेर ने अपना इंस्टाग्राम अपडेट किया है और जिंदगी की हकीकत को बयां करता एक पोस्ट डाला है. पोस्ट पर उन्होंने लिखा है, ‘शिकस्त भी जरूरी है जिंदगी में, जीत की अहमियत समझने के लिए, घायल तो यहां हर एक परिंदा है, जो फिर से उड़ सका, वही जिंदा.’ अनुपम के कोट से साफ है कि जिंदगी जीने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, और कभी हार नहीं माननी चाहिए. फैंस भी एक्टर के मोटिवेशनल कोट की तारीफ कर रहे हैं.
पोस्ट पर फैंस का रिएक्शन
अनुपम के इस पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा, ‘वाह, जीना इसी का नाम है सर जी.’ एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘हर परिस्थिति में हौसला बुलंद रखना ही जीवन जीने के असल मायने हैं.’ बता दें कि अनुपम खेर फैंस के लिए मजेदार वीडियो भी पोस्ट करते हैं, खासकर अपने छोटे भाई और मां दुलारी के साथ. हाल ही में एक्टर अपनी मां के साथ रेस्तरां में खाना खाने पहुंचे थे. अनुपम ने बताया था कि दुलारी को फ़ाइव स्टार होटल जाना बहुत अच्छा लगता है, अगर उनके दोनों बेटे उनके साथ होते हैं, तो वो कहीं भी साथ चलने के लिए तैयार हो जाती हैं.
एक्टर की मां से बॉन्डिंग
एक्टर ने बताया कि वो अपनी मां के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पसंद करते हैं क्योंकि दुलारी उनके साथ स्वतंत्र महसूस करती हैं. अनुपम खेर और दुलारी की बॉन्डिंग को सोशल मीडिया पर फैंस बहुत पसंद करते हैं. एक्टर उनसे गांव की पुरानी बातें, अपने पिता की बातें, फिल्मों की बातें और घर की बातें खुलकर करते हैं. उनकी मां के दिए जवाब भी फैंस के दिल में उतर जाते हैं.
अनुपम खेर के प्रोजेक्ट
वर्क फ्रंट की बात करें तो अनुपम खेर की 'तन्वी का ग्रेट' फिल्म को दोबारा पर्दे पर रिलीज किया गया है. पहले फिल्म को अनीत पड्डा और अहान पांडे की फिल्म ‘सैय्यारा’ के साथ रिलीज किया गया था, लेकिन ‘सैय्यारा’ की आंधी में फिल्म ‘तन्वी द ग्रेट’ को ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला. फिल्म में ऑटिज्म से पीड़ित बच्ची की कहानी है, जिसे भले ही चीजें धीरे समझती हैं लेकिन वो बहुत टैलेंटेड हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.