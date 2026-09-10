पैपराजी पर भड़कीं तारा सुतारिया, कैमरा करीब आते ही फोटोग्राफर को हटाया पीछे; वायरल हुआ वीडियो

सेलेब्रिटीज जहां भी जाते हैं, अक्सर उनके आसपास कैमरों की भीड़ नजर आती है. हालांकि, कई बार तस्वीरें लेने के दौरान जब पर्सनल स्पेस की सीमा पार हो जाती है. तब स्टार्स को भी कोई ना कोई रिएक्शन देना पड़ता है. ऐसा ही कुछ तारा सुतारिया के साथ देखने को मिला.
हाल ही में सोशल मीडिया पर तारा सुतारिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक फोटोग्राफर एक्ट्रेस के काफी करीब आकर कैमरा करने लगता है, तब तारा उसका कैमरा अपने से दूर कर देती हैं. यह वीडियो मुंबई का बताया जा रहा है.
वीडियो में तारा एक स्टोर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं. इस दौरान उन्होंने ऑल-व्हाइट आउटफिट पहना हुआ है और ब्लैक सनग्लासेस के साथ अपने लुक को पूरा किया है. फोटोग्राफर के कैमरा लेकर करीब आने के बाद तारा का रिएक्शन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.
ये वीडियो वायरल होते ही लोग सोशल मीडिया पर तरह-तरह के रिएक्शन देने लगे. कई यूजर्स ने पैपराजी की आलोचना की. उनका मानना है कि वे एक्टर की पर्सनल स्पेस में दखल दे रहे हैं. एक यूजर ने उस तरीके पर सवाल उठाया जिससे फ़ोटोग्राफर ने तारा को आवाज दी और लिखा, 'देखो वे तारा को ऐसे बुला रहे हैं जैसे अपनी पत्नी को बुला रहे हों.' एक और कमेंट में लिखा था, 'उन्हें और ज़ोर से धक्का देना चाहिए था. उन्हें उसे बुलाने की हिम्मत कैसे हुई? वे 'तारा...', 'तारा...' जैसी आवाज़ें निकाल रहे थे. कितने बेवकूफ हैं.' तारा के वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में एक्ट्रेस 'टॉक्सिक' में नजर आईं थी. इस फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.
तापसी पन्नू का नाम भी उन एक्ट्रेसेस में आता है, जो पैपराजी के साथ अपने अनुभवों को लेकर खुलकर बोल चुकी हैं. साल 2022, अगस्त में फिल्म 'दोबारा' के प्रमोशन के दौरान फोटोग्राफर्स ने उनसे तस्वीरों के लिए रुकने को कहा. जब उन्हें लगा कि पैपराजी उन पर चिल्ला रहे हैं, तब एक्ट्रेस ने उनसे सम्मान से बात करने को कहा था. फिर साल 2024 में भी तापसी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह एक फोटोग्राफर के बहुत करीब आने पर नाराज होती दिखीं और उनसे दूरी बनाए रखने को कहा.
अगर बॉलीवुड में पैपराजी से नाराजगी जाहिर करने वाले सितारों की बात हो, तो जया बच्चन का नाम सबसे पहले आता है. वह कई मौकों पर कैमरों और फोटोग्राफर्स के सामने अपना गुस्सा जाहिर कर चुकी हैं. नवंबर 2025 में भी उनका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह पैपराजी के रवैये पर नाराज होती दिखाई दी थीं. एक अन्य मौके पर उन्होंने पैपराजी की मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि ये लोग कहां से आ जाते हैं. जया बच्चन लंबे समय से इस बात पर जोर देती रही हैं कि सेलिब्रिटी होने का मतलब यह नहीं कि उनकी निजी जिंदगी की हर सीमा खत्म हो जाए.
साल 2023 में आलिया भट्ट की कुछ तस्वीरें उनकी जानकारी के बिना उनके घर के अंदर से क्लिक किए जाने के बाद मामला काफी बड़ा हो गया था. आलिया ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी. इसके बाद आलिया और रणबीर कपूर के पैपराजी के खिलाफ कानूनी कदम उठाने की खबरें भी सामने आई थीं. इस घटना ने सेलिब्रिटी की प्राइवेसी और पैपराजी कल्चर को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी थी.