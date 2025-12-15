Advertisement
नीरज पांडे ने सोमवार को अपनी नई सीरीज 'तस्करी: द स्मगलर्स वेब' की आधिकारिक घोषणा की. यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. इस सीरीज को लेकर दर्शकों की उत्सुकता काफी बढ़ गई है.इस घोषणा के साथ उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें सीरीज की शूटिंग के दौरान की झलक देखने को मिली. वीडियो में सेट का माहौल, कलाकारों की तैयारी और नीरज पांडे का डायरेक्शन स्टाइल साफ नजर आ रहा है.

Dec 15, 2025
ओटीटी की दुनिया में जब भी सस्पेंस, देशभक्ति और दमदार कहानी की बात होती है, तो निर्देशक नीरज पांडे का नाम अपने आप सामने आ जाता है. 'स्पेशल 26', 'ए वेडनसडे', और 'स्पेशल ऑप्स' जैसी फिल्मों और सीरीज के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करने के साथ-साथ उन्होंने सोचने पर भी मजबूर किया है. एक बार फिर नीरज पांडे उसी अंदाज में लौटने वाले हैं, लेकिन इस बार कहानी अलग है. इस बार वह दर्शकों को तस्करी की अंधेरी दुनिया में लेकर जाएंगे, जहां कानून और अपराध आमने-सामने खड़े दिखाई देंगे.

कस्टम ऑफिसर के किरदार में दिखेंगे इमरान हाशमी

नीरज पांडे ने सोमवार को अपनी नई सीरीज 'तस्करी: द स्मगलर्स वेब' की आधिकारिक घोषणा की. यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. इस सीरीज को लेकर दर्शकों की उत्सुकता काफी बढ़ गई है.इस घोषणा के साथ उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें सीरीज की शूटिंग के दौरान की झलक देखने को मिली. वीडियो में सेट का माहौल, कलाकारों की तैयारी और नीरज पांडे का डायरेक्शन स्टाइल साफ नजर आ रहा है.

इस सीरीज में मुख्य भूमिकाओं में इमरान हाशमी और शरद केलकर दिखाई देंगे. इमरान हाशमी को इस बार एक बिल्कुल अलग अवतार में पेश किया जा रहा है. वीडियो में वह कस्टम ऑफिसर की यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे तस्करी के नेटवर्क को भंडाफोड़ करने की कोशिश करते दिखेंगे.

'तस्करी - द स्मगलर्स वेब' टीजर आउट 

वीडियो में इमरान का यह किरदार गंभीर, जिम्मेदार और मजबूत दिखाई देता है. शरद केलकर वीडियो में अलग-अलग अंदाज में नजर आए. इससे उनके किरदार को लेकर रहस्य बना हुआ है. ऐसा लगता है कि उनका रोल कहानी में बड़ा मोड़ ला सकता है.

सीरीज के नाम से ही जाहिर है कि इसकी कहानी तस्करी की दुनिया के इर्द-गिर्द घूमेगी. यह दुनिया बाहर से जितनी चमकदार लगती है, अंदर से उतनी ही खतरनाक और जटिल है. फिलहाल मेकर्स ने कहानी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन नीरज पांडे का नाम जुड़ा होने से दर्शकों को उम्मीद है कि इसमें सस्पेंस, एक्शन और इमोशन देखने को मिलेगा.इस सीरीज का टीजर 17 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा. टीजर के साथ ही सीरीज की रिलीज डेट का भी ऐलान किया जा सकता है.

