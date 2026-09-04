हीरो बनने से पहले बने गुरु, इन सितारों ने सालों तक सिखाई एक्टिंग; इनके स्टूडेंट्स बने बड़े स्टार

Teachers Day Special: फिल्मी दुनिया में किसी कलाकार की पहचान आमतौर पर उसके निभाए किरदारों से होती है. लेकिन कुछ ऐसे कलाकार भी रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ पर्दे पर अपनी कला का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि आने वाली पीढ़ी के कलाकारों को एक्टिंग की बारीकियां सिखाने में भी सालों लगाए. यानी कैमरे के सामने अभिनेता और क्लासरूम में शिक्षक. इनमें कुछ नाम तो ऐसे हैं, जिनके स्टूडेंट्स आगे चलकर खुद बड़े सितारे बने.
ऐसे में कल (5 सितंबर) को शिक्षक दिवस के खास मौके पर हम आपको उन बॉलीवुड सितारों के बारे में बताते हैं, जिन्होंने लंबे समय तक लोगों को एक्टिंग की शिक्षा दी है. जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले छात्रों को पढ़ाया था.
दिग्गज एक्टर और कॉमेडियन असरानी इस लिस्ट का सबसे दिलचस्प नाम हैं. फिल्मों में अपनी कॉमिक टाइमिंग और यादगार किरदारों के लिए मशहूर असरानी खुद भी एक्टिंग की बाकायदा ट्रेनिंग ले चुके थे. FTII से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इसी संस्थान में करीब आठ साल तक एक्टिंग पढ़ाई. उनके स्टूडेंट्स में जया बच्चन, शबाना आजमी और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नाम शामिल रहे हैं. असरानी का शिक्षक वाला दौर उस समय आया, जब मुंबई में उन्हें फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था. उन्होंने अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना शुरू किया और इस दौरान कई ऐसे कलाकारों को ट्रेन किया, जिन्होंने आगे चलकर हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई. साल 2017 में उनके खुद के एक्टिंग स्कूल शुरू करने की योजना की भी खबर सामने आई थी.
आज फिल्मों में अपने दमदार अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले सौरभ सचदेवा का एक बड़ा परिचय एक्टिंग कोच के तौर पर भी है. उन्होंने साल 2002 में Imago में एक्टिंग सिखाने की शुरुआत की और इसके बाद बैरी जॉन एक्टिंग स्कूल में 11 साल तक काम किया. 2017 में उन्होंने अपना संस्थान The Actor’s Truth शुरू किया, जहां आज भी एक्टिंग की ट्रेनिंग दी जाती है. सौरभ ने अपने एक्टिंग कोच के तौर पर कई चर्चित कलाकारों के साथ काम किया है.
इनमें वरुण धवन, अनुष्का शर्मा, राणा दग्गुबाती, ऋचा चड्ढा, तृप्ति डिमरी, दुलकर सलमान और जॉन अब्राहम जैसे नाम शामिल हैं. रणबीर कपूर के साथ फिल्म एनिमल में काम करने और राघव जुयाल को मेंटर करने को लेकर भी वह चर्चा में रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि सौरभ सचदेवा ने जिस तरह लंबे समय तक एक्टिंग सिखाई, उसी के साथ उन्होंने खुद भी फिल्मों और वेब सीरीज में बतौर अभिनेता अपनी पहचान बनाई. यानी उनके करियर में एक्टिंग और टीचिंग दोनों साथ-साथ चलते रहे.
दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर का रिश्ता भी एक्टिंग की शिक्षा से काफी पुराना है. उन्होंने साल 2005 में Actor Prepares नाम से अपना एक्टिंग स्कूल शुरू किया. इस संस्थान का उद्देश्य फिल्मों, टेलीविजन और डिजिटल माध्यम के लिए कलाकारों को व्यवस्थित तरीके से ट्रेन करना है. आज Actor Prepares से निकले कलाकारों में दीपिका पादुकोण, वरुण धवन और कियारा आडवाणी जैसे नाम शामिल हैं. यानी अनुपम खेर ने सिर्फ खुद अभिनय नहीं किया, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी बनाया, जहां नए कलाकार कैमरे के सामने आने से पहले अपने हुनर को तराश सकें. खास बात यह है कि 2026 में भी अनुपम खेर अपने एक्टिंग स्कूल से जुड़े हुए हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में वह अपने मुंबई स्थित ऑफिस में Actor Prepares चलाने की बात करते नजर आए.
इस लिस्ट में एक्टर और एक्टिंग कोच केनेथ देसाई का नाम भी खास है. वह 2006 में Whistling Woods International की शुरुआत से ही वहां एक्टिंग पढ़ा रहे हैं और संस्थान की ओर से उन्हें मूल कोर टीम का हिस्सा बताया गया है. इसके अलावा वह FTII और Stardust Academy में भी विजिटिंग फैकल्टी रह चुके हैं.
यानी इन कलाकारों की कहानी यह बताती है कि एक्टिंग सिर्फ कैमरे के सामने खड़े होकर संवाद बोलने का नाम नहीं है. कई कलाकारों ने अपने अनुभव को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने को भी अपने करियर का अहम हिस्सा बनाया. असरानी से लेकर सौरभ सचदेवा और अनुपम खेर तक, इन सितारों ने साबित किया कि एक अच्छा अभिनेता पर्दे पर ही नहीं, क्लासरूम में भी गुरु बन सकता है.