राजेश खन्ना ने मुझे बिना वजह गाली दी थी... दिग्गज अभिनेता तेज सप्रू का बड़ा खुलासा, रोते-रोते बताया पूरा सच

Tej Sapru on Rajesh Khanna: बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना उर्फ काका अपनी शानदार अदाकारी और करिश्माई पर्सनालिटी के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनका गुस्सा और घमंड भी हमेशा चर्चा में रहा. हाल ही में बॉलीवुड के मशहूर विलेन और दिग्गज अभिनेता तेज सप्रू ने राजेश खन्ना को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला और चटपटा किस्सा शेयर किया है. तेज सप्रू ने बताया कि कैसे एक फिल्म की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना ने उन्हें अचानक बिना किसी वजह के गाली दे दी थी, जिससे उनका दिल बुरी तरह टूट गया था. तेज सप्रू का मानना है कि राजेश खन्ना के भीतर का यही अहंकार उनके करियर के ढलान की सबसे बड़ी वजह बना.
चार दशकों से ज्यादा समय तक बॉलीवुड में काम करने वाले तेज सप्रू ने हाल ही में रेडिफ पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान इस घटना का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि कश्मीर में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वह सेट पर मौजूद थे. अचानक पीछे से किसी के गाली देने की आवाज आई. जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां सुपरस्टार राजेश खन्ना खड़े थे. तेज सप्रू के मुताबिक उस वक्त काका के साथ फिल्म की एक हीरोइन भी मौजूद थी. यह बात सुनकर तेज सप्रू काफी दुखी हुए क्योंकि वह अपने वरिष्ठ कलाकारों और अपने पिता डीके सप्रू के साथियों का बेहद सम्मान करते थे.
इस घटना से आहत होकर तेज सप्रू ने अगली सुबह बर्फ में शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना को गुड मॉर्निंग तक नहीं कहा. वह एक पैर पर दूसरा पैर रखकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए. यह देखकर राजेश खन्ना खुद उनके पास चलकर आए और बोले, "अरे लंबे लड़के... अब भूल भी जा." इस पर तेज सप्रू ने सीधे काका से कहा कि आपने बिना किसी वजह के मुझे गाली दी थी. राजेश खन्ना को तुरंत अपनी गलती का अहसास हुआ और उन्होंने मामले को सुलझाने के लिए तेज सप्रू को अपने होटल आने का न्योता दे दिया.
तेज सप्रू ने बताया कि काम खत्म करने के बाद वह राजेश खन्ना के होटल पहुंचे. उस रात दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया और ड्रिंक की. काका ने स्वीकार किया कि उनसे गलती हुई थी और इस तरह दोनों के बीच की कड़वाहट खत्म हो गई. तेज सप्रू ने कहा कि इस घटना के बाद भी उनके रिश्ते कभी खराब नहीं हुए. जब राजेश खन्ना का दौर ढलने लगा, तब भी तेज सप्रू हर 10 दिन में खार स्थित उनके ऑफिस जाकर उनसे मिलते थे और काका की पसंदीदा व्हिस्की की बोतल उनके लिए ले जाना कभी नहीं भूलते थे.
राजेश खन्ना के करियर पर बात करते हुए तेज सप्रू ने बेबाकी से कहा कि सफलता के शिखर पर पहुंचकर काका में थोड़ा घमंड आ गया था. उन्होंने कहा कि जब आप ऊंचाई पर होते हैं तो आपके आसपास के लोग भी आपका सिर घुमा देते हैं. तेज सप्रू ने माना कि राजेश खन्ना जैसी फैन फॉलोइंग और स्टारडम उन्होंने अपने पूरे जीवन में किसी दूसरे स्टार का नहीं देखा.