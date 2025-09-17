इंस्टाग्राम-यूट्यूब पर 'मिराई' को लीक करने की कोशिश, तेजा सज्जा ने किया खुलासा, बोले- 'टीवी या फोन पर वैसा.....'

Teja Sajja: तेजा सज्जा ने खुलासा किया कि उनकी फिल्म 'मिराई' को इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत कई ऑनलाइन साइट्स पर अपलोड करने की कोशिश की जा रही है. लेकिन, मुझे पूरा यकीन है कि इस फिल्म का सबसे अच्छा आनंद दर्शक थिएटर में ले सकते है.
Teja Sajja: कार्तिक गट्टमनेनी की एक्शन फंतासी फिल्म 'मिराई' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इस फिल्म में तेजा सज्जा, मंचू मनोज, रितिका नायक और श्रिया सरन लीड रोल में हैं. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. रिलीज के पांच दिनों में ही फिल्म ने 100 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. हैदराबाद में फिल्म की सफलता का जश्न मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में तेजा ने खुलासा किया कि फिल्म को ऑनलाइन पायरेट करने की कोशिश की जा रही है.
ऑनलाइन साइट्स पर फिल्म को अपलोड करने की हो रही कोशिश
तेजा ने इस कार्यक्रम में खुलासा किया कि कुछ लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसी साइट्स पर भी मिराई को पायरेट करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा 'आज मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है. इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत कई ऑनलाइन साइट्स पर इस फिल्म को अपलोड करने की कोशिश की जा रही है. लेकिन, मुझे पूरा यकीन है कि इस फिल्म का सबसे अच्छा आनंद दर्शक थिएटर में ले सकते है. मुझे दर्शकों पर भरोसा है कि वे पायरेसी के झांसे में नहीं आएंगे और इसे सिर्फ थिएटर में ही देखेंगे. अगर आप इसे थिएटर में नहीं देखेंगे तो आप एक अनोखा अनुभव गंवा रहे हैं, टीवी या फोन पर भी यह वैसा नहीं लगेगा.'
थिएटर में आएगा फिल्म देखने का मजा
एक्टर ने कहा कि वह इस बात पर अड़े हुए थे कि फिल्म के टिकटों की कीमतें न बढ़ाई जाएं ताकि दर्शक अपने परिवार के साथ सिनेमाघरों में मिराई का आनंद ले सकें. उन्होंने कहा, 'फिल्म की रिलीज से पहले मैंने निर्माता विश्व प्रसाद गरु और वितरकों से अनुरोध किया था कि वे इस फिल्म के टिकटों की कीमतें न बढ़ाएं. ऐसा इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि लोग अपने परिवार के साथ सिनेमाघरों में इसका आनंद लें. छुट्टियां आ रही हैं मैं वादा करता हूं कि आपको सिनेमाघरों में एक शानदार दृश्य का अनुभव मिलेगा.'
ओजी और तेलुसु कड़ा रिलीज के लिए तैयार
अगले कुछ हफ्तों में सुजीत की पवन कल्याण और इमरान हाशमी अभिनीत फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' और नीरजा कोना की सिद्धू जोनालागड्डा, राशि खन्ना और श्रीनिधि शेट्टी अभिनीत 'तेलुसु कड़ा' रिलीज के लिए तैयार हैं. ओजी 25 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी और तेलुसु कड़ा 17 अक्टूबर को. दोनों फिल्म टीमों को शुभकामनाएं देते हुए, तेजा ने कहा कि 'साथ ही, अगले हफ्ते हमारी ओजी रिलीज हो रही है. हम सभी इसका इंतजार कर रहे हैं.'
