तेलंगाना CM ने अल्लू अर्जुन को दी ऐसी सलाह, सुनकर फैंस के भी हो गए कान खड़े, बोले- ‘तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को ऐसी स्थिति में...’

Allu Arjun: हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अल्लू अर्जुन को लेकर बड़ा बयान दिया है. जो देखते ही देखते वायरल हो गया, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों के ढेरों रिएक्शन आ रहे हैं. उन्होंने अल्लू अर्जुन को ऐसी सलाह दी, जिसने उनके फैंस के भी कान खड़े कर दिए. उनका कहना है कि सुपरस्टार को अब तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से निकल...
Trending Photos
CM Revanth Reddy on Allu Arjun: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी (A. Revanth Reddy) ने हाल ही में तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) को अब अपने करियर को ग्लोबल लेवर तक ले जाने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि साउथ के स्टाइलिश सुपरस्टार को अब हॉलीवुड फिल्मों में भी काम करना चाहिए. उन्होंने ये बात गुरुवार को हैदराबाद में नए मल्टीप्लेक्स अल्लू सिनेमा के ओपनिंग सेरेमनी के दौरान कही. इस मौके पर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों को संबोधित किया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्मी दुनिया में सफलता का सबसे बड़ा आधार कलाकार का टैलेंट होता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि तेलुगु सिनेमा अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पूरे देश में इसकी अलग पहचान बन चुकी है. उनका मानना है कि अब समय आ गया है जब इसे और बड़े लेवल पर ले जाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि दर्शक अब भाषा की सीमाओं से आगे बढ़ चुके हैं. अगर कहानी दमदार हो और कलाकार अच्छा परफॉर्म करें, तो दुनिया उस फिल्म को देखना पसंद करती है.
अल्लू अर्जुन को हॉलीवुड में करना चाहिए काम
इस दौरान रेवंत रेड्डी ने अल्लू अर्जुन की तारीफ करते हुए कहा, ‘आने वाले समय में अल्लू अर्जुन को सिर्फ पैन इंडिया ही नहीं, बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनानी चाहिए. हमारा टैलेंट वहां तक भी पहुंचना चाहिए’. उन्होंने कहा कि पहले तेलुगु फिल्मों की कमाई की तुलना सिर्फ बॉलीवुड से की जाती थी, लेकिन अब समय बदल चुका है और सोच को भी बड़ा करना होगा. मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को अब सिर्फ पड़ोसी राज्यों या बॉलीवुड से मुकाबला करने की जरूरत नहीं है.
एक से बढ़कर एक हिट देने वाले डायरेक्टर... बॉलीवड में बढ़ते सीक्वल ट्रेंड पर कह गए कुछ ऐसा, बोले- ‘लोगों को बेवकूफ बनाना...’
हॉलीवुड में दिखना चाहिए तेलुगु सिनेमा का जलवा
उनका मानना है कि इंडस्ट्री को अब सीधे हॉलीवुड के लेवल तक पहुंचने का लक्ष्य रखना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को ऐसी स्थिति में आना चाहिए जहां वो हॉलीवुड से मुकाबला कर सके, न कि सिर्फ दूसरे राज्यों या बॉलीवुड से तुलना करे’. रेवंत रेड्डी ने भरोसा दिलाया कि तेलंगाना सरकार फिल्म इंडस्ट्री को हर तरह से सपोर्ट देगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि फिल्म इंडस्ट्री तेलंगाना के विकास की कहानी का अहम हिस्सा बने. उन्होंने जमकर अल्लू अर्जुन की सराहना की.
‘पुष्पा 2’ के बाद एटली की फिल्म में आएंगे नजर
वहीं, अगर वर्कफ्रंट की बात करें तो अल्लू अर्जुन को आखिरी बार 2024 में रिलीज हुई फिल्म ‘पुष्पा 2: द रूल’ (Pushpa 2: The Rule) में देखा गया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की है. इस फिल्म का निर्देशन सुकुमार ने किया था. ये 2021 में आई ‘पुष्पा: द राइज’ (Pushpa: The Rise) का सीक्वल थी. फिल्म में रश्मिका मंदाना और फहद फासिल भी नजर आए थे. अब अल्लू अर्जुन जल्द ही डायरेक्टर एटली की अगली फिल्म में नजर आएंगे, जिसमें दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.