Shocking: इस एक्टर का हुआ निधन, एक्ट्रेस अदिती राव हैदरी सदमे में

नई दिल्ली: तेलुगु इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता अमित पुरोहित का अचानक निधन हो गया है. उनके निधन के बाद से साउथ सिनेमा इंडस्ट्री में काफी शोक की लहर है. साल 2018 में अदिति राव हैदरी ने एक तेलुगु फिल्म 'समोहनम' में अभिनय किया, फिल्म में, अमित पुरोहित ने उनके ऑन-स्क्रीन प्रेमी की भूमिका निभाई थी. इस फिल्म में लीड रोल निभाने वाले एक्टर सुधीर बाबू और अदिती राव हैदरी ने अमित के निधन पर सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट लिखी हैं.

फिल्म के डायरेक्टर मोहन कृष्ण इंद्रगाती ने अमित की फोटो को ट्वीट किया और लिखा, "मैं इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं. अमित पुरोहित, एक जेंटली, अच्छी तरह से व्यवहार और बेहद प्रतिभाशाली अभिनेताओं के साथ मैंने काम किया है. और इस तरह के एक उदार व्यक्ति !!! अमित, मैं आपको याद करूंगा, !!! आदमी. मैं जल्द ही आपको फिर से कास्ट करने के बारे में सोच रहा था. मे यू रेस्ट इन पीस, ब्रदर."

I am unable to believe it. Amit Purohith, one of the gentlest, well- behaved and hugely talented actors I have worked with. And such a generous man!!! Amith, I will miss you, man. I was thinking of casting you again soon May you Rest In Peace, Brotherpic.twitter.com/4h2Wx00Kdt — Mohan Indraganti (@mokris_1772) July 10, 2019

सुधीर ने यह भी पोस्ट किया, "अमित पुरोहित की मौत की खबर से दुखी हूं. उन्होंने साममोहनम में अमित मल्होत्रा ​​(समीरा के पूर्व प्रेमी) का किरदार निभाया. बहुत ही मिलनसार लड़का और हमेशा हर शॉट के लिए 100% देता था. एक और युवा और अच्छे अभिनेता ने हमें बहुत जल्दी छोड़ दिया." उनकी आत्मा को शांति मिले.”

Saddened by the death news of Amit Purohit. He played Amit Malhotra (Sameera's Ex Boyfriend) in Sammohanam. Very friendly guy & always gave 100 % for every shot. Another young and good actor left us too early. May his soul find peace. pic.twitter.com/uEh0bVBV87 — Sudheer Babu (@isudheerbabu) July 10, 2019

जबकि अदिति ने ट्वीट किया, "अमित पुरोहित को शांति, प्रार्थना और परिवार को रोगमुक्त करना ... एक प्रकार का कोमल परिश्रम बहुत जल्द ही हो गया. #sammohanam #GoneTooSoon में आपकी अमूल्य उपस्थिति के लिए धन्यवाद."

Rest in peace Amit Purohit, Prayers and healing to the family... a kind gentle hardworking person gone to soon. thank you for your invaluable presence in #sammohanam #GoneTooSoon — Aditi Rao Hydari (@aditiraohydari) July 11, 2019

उनकी मौत का कारण अभी भी अज्ञात है. इस बीच, अमित ने कुछ हिंदी फिल्मों जैसे 'पंख' और 'आलाप' में काम किया है.

