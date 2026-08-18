/पूजा में शामिल होने पर साउथ एक्ट्रेस फारिया जमकर हुईं ट्रोल, कैमरे के सामने फूट-फूटकर रोईं! जानें क्या है बोनालू उत्सव

Faria Abdullah Bonalu Trolling: 'जाति रत्नालू' जैसी हिट फिल्मों से पहचान बनाने वाली तेलुगू एक्ट्रेस फरिआ अब्दुल्ला इन दिनों काफी दुखी और भावुक नजर आ रही हैं. हैदराबाद में आयोजित पारंपरिक 'बोनालू' उत्सव में शामिल होने और मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. इस नफरत के बीच फरिआ ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे रोते हुए ट्रोलर्स को करारा जवाब दे रही हैं.
फरिआ अब्दुल्ला 10 अगस्त को हैदराबाद के मीरआलम मंडी स्थित श्री महाकालेश्वरा अम्मवारी मंदिर में बोनालू उत्सव मनाने पहुंची थीं. उन्होंने पारंपरिक पोशाक पहनी थी और सिर पर 'बोनम' उठाकर मां महाकाली की पूजा की थी. हालांकि, उनकी इस भागीदारी पर कुछ कट्टरपंथियों और सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि एक मुस्लिम पृष्ठभूमि की एक्ट्रेस हिंदू त्योहार क्यों मना रही है.
पिता के धर्म परिवर्तन पर बोलीं फरिआ
ट्रोलिंग के बाद फरिआ ने एक भावुक वीडियो मैसेज जारी कर अपने परिवार और परवरिश के बारे में बात की. फरिआ ने कहा, "मेरे पिता एक कन्वर्टेड मुस्लिम हैं. क्या आप इसका मतलब समझते हैं? उन्होंने इस्लाम धर्म को इसलिए अपनाया क्योंकि उन्हें वह धर्म बेहद पसंद आया था." एक्ट्रेस ने आगे कहा कि उन्हें बचपन से ही हर धर्म की अच्छी बातों को देखना सिखाया गया है.
They Don't Let Anyone Be Happy..
Telugu actress Faria Abdullah faced severe online trolling and religious abuse after participating in Hyderabad's traditional Bonalu festival. After videos of her dancing and carrying a traditional bonam at the Mahakaleshwar Ammavari Temple went… pic.twitter.com/YscdPDL8Oy
— subash kumar (@Krishan10_) August 16, 2026
"अल्ला का मतलब रोशनी और सब कुछ"
वीडियो में रोते हुए फरिआ ने अपने बचपन का एक किस्सा साझा किया. उन्होंने बताया, "जब मैं छोटी थी, मैंने अपनी मां से पूछा था कि अल्ला शब्द का क्या मतलब होता है? उन्होंने कहा था कि इसका मतलब रोशनी है, जो हर जगह हर वक्त मौजूद है. जब ईश्वर हर जगह है तो आप उसमें से किसी चीज को अलग कैसे कर सकते हैं?" फरिआ ने कहा कि यह नफरत उनके दिल से प्यार और दूसरों के प्रति सम्मान को कभी नहीं मिटा सकती.
Faria Abdullah was hounded by religious extremists and quranists because she attended bonalu festival and she is crying very badly.
This is how I feel everyday if I open my DMs or public DMs. People calling me different names and boycotting me from islam just because I stand… pic.twitter.com/MPzxDjBaG1
— Farzana Ali Mazari (@farzlicioustahe) August 15, 2026
हैदराबाद में पली-बढ़ी हैं फरिआ
हैदराबाद में जन्मीं और पली-बढ़ीं फरिआ अब्दुल्ला ने 2021 में फिल्म 'जाति रत्नालू' से डेब्यू किया था. इसके बाद वे 'रावणासुर', 'लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब' और 'माथु वदलारा 2' जैसी कई बड़ी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. उनके इस वीडियो के आने के बाद अब कई फैंस उनके समर्थन में भी खड़े हो रहे हैं.
क्या है बोनालू उत्सव का महत्व?
तेलंगाना का एक बेहद प्रमुख और पारंपरिक लोक पर्व बोनालू मुख्य रूप से हैदराबाद और सिकंदराबाद सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में आषाढ़ के महीने में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. यह त्यौहार मां महाकाली को समर्पित है, जिसमें श्रद्धालु बीमारी, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करने तथा परिवार की सुख-समृद्धि के लिए देवी का आभार व्यक्त करते हैं. उत्सव के दौरान विशेष पूजा-अर्चना के साथ-साथ पारंपरिक संगीत, लोकनृत्य और विशाल रंग-बिरंगी रैलियां निकाली जाती हैं, जो इस पर्व की रौनक में चार चांद लगा देती हैं.
'बोनालू' शब्द तेलुगू भाषा के 'भोजनम' से बना है, जिसका अर्थ भोजन या नैवेद्य होता है. इस दौरान महिलाएं और लड़कियां चावल, दूध, गुड़ और कभी-कभी हल्दी-नीम के पत्तों से विशेष भोजन तैयार कर मिट्टी के बर्तन कलश में रखती हैं. इस बर्तन को दीये, सिंदूर, हल्दी और नीम की पत्तियों से सजाकर सिर पर रखकर गाजे-बाजे के साथ मंदिर तक ले जाया जाता है और मां काली को 'बोनम' के रूप में अर्पित किया जाता है. यह पावन पर्व सामाजिक सौहार्द, अटूट आस्था और तेलंगाना की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक है.
बोनालू उत्सव का क्या है इतिहास?
बोनालू उत्सव का इतिहास 19वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ माना जाता है. मान्यता है कि उस दौर में जुड़वां शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में प्लेग जैसी घातक बीमारी की वजह से महामारी फैल गई थी, जिसने कई लोगों की जान ले ली थी. इस भीषण संकट से राहत पाने के लिए तेलंगाना से उज्जैन में तैनात एक सैन्य बटालियन ने महामारी के खात्मे के लिए मां महाकाली से प्रार्थना की थी.
सैन्य टुकड़ी ने देवी मां से यह मन्नत मांगी थी कि यदि यह प्लेग महामारी पूरी तरह समाप्त हो जाती है, तो वे सिकंदराबाद में मां महाकाली का एक भव्य मंदिर बनवाएंगे. प्लेग का प्रकोप खत्म होने पर श्रद्धालुओं ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए मां महाकाली के मंदिर का निर्माण कराया और देवी का आभार व्यक्त करने के लिए 'बोनालू' उत्सव की परंपरा की शुरुआत की, जो आज भी आस्था के साथ मनाई जाती है.