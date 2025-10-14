बजट 50 करोड़ कमाई 186 करोड़, इस तेलुगु सुपरस्टार ने कमबैक कर मचाई थी धूम, अब बनेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म का हिंदी रीमेक

तेलुगु इंडस्ट्री इन दिनों लगातार हिट फिल्में दे रहा है. वहीं हाल ही में साउथ के सुपरस्टार दग्गुबाती वेंकटेश की फिल्म ‘संक्रांतिकी वस्तुनम’ ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. सुपरस्टार की फिल्म का फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और इस फिल्म के रिलीज होने के बाद दर्शकों की खुशी का ठिकाना नहीं था. दग्गुबाती वेंकटेश की ये फिल्म 14 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी. लेकिन अब इस फिल्म को पसंद करने वालों के लिए एक और नई खुश खबरी सामने आई है.

हिंदी रीमेक में आएंगे ये हीरो नजर

दरअसल सुपरस्टार दग्गुबाती वेंकटेश की फिल्म ‘संक्रांतिकी वस्तुनम’ का जल्द ही हिंदी रीमेक बनने जा रहा है. इस फिल्म के हिंदी रीमेक में बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी की अक्षय कुमार मेन लीड में नजर आएंगे. वहीं इस फिल्म के हिंदी रीमेक को अनीश बज्मी द्वारा डायरेक्ट और दिल राजू प्रोज्यूस्ड करेंगे.

‘संक्रांतिकी वस्तुनम’ का रीमेक

तेलुगु फिल्म ‘संक्रांतिकी वस्तुनम’ में मुख्य भूमिका में सुपरस्टार दग्गुबाती वेंकटेश नजर आए थे. वहीं उनके साथ इस फिल्म में एक्ट्रेस मीनाक्षी चौधरी, ऐश्वर्या राजेश और उपेंद्र लिमाय जैसे मंझे हुए कालाकर दिखाई दिए थे. वहीं इस फिल्म में सभी कालकारों द्वारा दमदार पर्फोमेंस दी गई थी, जिसे ऑडियंस ने खूब पसंद किया था. तेलुगु फिल्म ‘संक्रांतिकी वस्तुनम’ को 50 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 186 करोड़ रुपए की कमाई की थी. अब देखना ये होगा कि क्या अक्षय कुमार स्टारर ये फिल्म हिंदी रीमेक में भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखा पाएगी या नहीं?