महज एक महीने में ही थिएटर से ओटीटी पर पहुंची साउथ के सुपरस्टार की फिल्म, आधी रात को होगी इस प्लेटफॉर्म पर रिलीज

तेलुगु फिल्म 'हरी हर वीरा मल्लू' थिएटर में जुलाई के माह में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को तेलुगु फैंस ने खूब पसंद किया था. डायरेक्टर कृष और ज्योति कृष्ण द्वारा बनाई गई ये फिल्म एक्शन और एडवेंचर से भरपूर है इसमें मैन लीड के रूप में सुपरस्टार पवन कल्याण ने काम किया है. जिसमें उनके साथ एक्टर बॉबी देओल और एक्ट्रेस निधि अग्रवाल भी नजर आई थीं. वहीं रिलीज के एक महीने से भी कम समय में फिल्म के मेकर्स ने इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला कर लिया है.

'हरी हर वीरा मल्लू' की टीम ने एक्स पर पोस्ट को शेयर कर फिल्म के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने की जानकारी दी है. ये मूवी 20 अगस्त से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी. टीम ने जानकारी देते हुए लिखा कि ‘ये एक विद्रोह, क्रोध और धार्मिकता की कहानी है…और अब ये तुफान सिनेमाघरों से शुरू होकर आपकी स्क्रीन पर छाने वाला है.’ वहीं फिल्म 'हरी हर वीरा मल्लू : तलवार बनाम आत्मा की गाथा' आधी रात से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी.

इस फिल्म में साउथ के बड़े स्टार पवन कल्याण के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली फिल्म है, जिसके चलते मेकर्स ने इस फिल्म को बड़ी उम्मीदों के साथ रिलीज किया था. मगर फैंस की ओर से कुछ खास अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और एक ही महीने में इस फिल्म को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज करना पड़ा. अब देखना ये होगा कि क्या ये फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रूल करेगी या सिनेमाघरों की जैसे यहां भी ठंडी पड़ जाएगी.