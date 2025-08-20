महज एक महीने में ही थिएटर से ओटीटी पर पहुंची साउथ के सुपरस्टार की फिल्म, आधी रात को होगी इस प्लेटफॉर्म पर रिलीज
महज एक महीने में ही थिएटर से ओटीटी पर पहुंची साउथ के सुपरस्टार की फिल्म, आधी रात को होगी इस प्लेटफॉर्म पर रिलीज

फिल्म 'हरी हर वीरा मल्लू भाग 1' की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एंट्री हो गई है. वहीं फैंस के बीच इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड बढ़ गई है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 20, 2025, 12:46 PM IST
महज एक महीने में ही थिएटर से ओटीटी पर पहुंची साउथ के सुपरस्टार की फिल्म, आधी रात को होगी इस प्लेटफॉर्म पर रिलीज

तेलुगु फिल्म 'हरी हर वीरा मल्लू' थिएटर में जुलाई के माह में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को तेलुगु फैंस ने खूब पसंद किया था. डायरेक्टर कृष और ज्योति कृष्ण द्वारा बनाई गई ये फिल्म एक्शन और एडवेंचर से भरपूर है इसमें मैन लीड के रूप में सुपरस्टार पवन कल्याण ने काम किया है. जिसमें उनके साथ एक्टर बॉबी देओल और एक्ट्रेस निधि अग्रवाल भी नजर आई थीं. वहीं रिलीज के एक महीने से भी कम समय में फिल्म के मेकर्स ने इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला कर लिया है.

'हरी हर वीरा मल्लू' की टीम ने एक्स पर पोस्ट को शेयर कर फिल्म के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने की जानकारी दी है. ये मूवी 20 अगस्त से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी. टीम ने जानकारी देते हुए लिखा कि ‘ये एक विद्रोह, क्रोध और धार्मिकता की कहानी है…और अब ये तुफान सिनेमाघरों से शुरू होकर आपकी स्क्रीन पर छाने वाला है.’ वहीं फिल्म 'हरी हर वीरा मल्लू : तलवार बनाम आत्मा की गाथा' आधी रात से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी.

यह भी पढे़ं: सबसे बड़े स्कैम पर आधारित है ये टॉप रेटेड सीरीज, आज भी करती है फैंस के दिलों पर रूल! इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो रही है स्ट्रीम

इस फिल्म में साउथ के बड़े स्टार पवन कल्याण के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली फिल्म है, जिसके चलते मेकर्स ने इस फिल्म को बड़ी उम्मीदों के साथ रिलीज किया था. मगर फैंस की ओर से कुछ खास अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और एक ही महीने में इस फिल्म को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज करना पड़ा. अब देखना ये होगा कि क्या ये फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रूल करेगी या सिनेमाघरों की जैसे यहां भी ठंडी पड़ जाएगी.

 

 

 

 

 

About the Author
author img
Jyoti Rajput

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद ज़ी न्यूज में काम कर रही हैं. ...और पढ़ें

TAGS

Pawan Kalyanhari Har vera mallu part 1OTT ReleaseAmazon Prime Video

