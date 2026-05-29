क्या 'आरआरआर' के बाद राम चरण पर है ब्लॉकबस्टर का दबाव? एक्टर ने 'पेद्दी' के बहाने दिया करारा जवाब!

Ram Charan On Peddi Movie: साउथ सुपरस्टार राम चरण और जान्हवी कपूर की अपकमिंग फिल्म 'पेद्दी' इन दिनों काफी चर्चा में है. ग्रामीण परिवेश और खेल के जज्बे पर आधारित इस फिल्म को लेकर दर्शकों में भारी उत्साह है. हाल ही में एक बातचीत के दौरान दोनों कलाकारों ने फिल्म से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया.

मिट्टी से जुड़ी फिल्म की कहानी

फिल्म 'पेद्दी' को लेकर राम चरण बेहद उत्साहित हैं. उन्होंने बताया कि यह फिल्म हर पीढ़ी के दर्शकों को पसंद आएगी. राम चरण ने कहा, 'यह फिल्म तीन खेलों का अनोखा संगम है, जो एक क्रॉसओवर एथलीट की तरह है. यह पूरी तरह से हमारी मिट्टी और जड़ों से जुड़ी एक जमीनी कहानी है. 'आरआरआर' जैसी ब्लॉकबस्टर के बाद क्या उन पर कोई दबाव है? इस पर उन्होंने कहा, "हम हर फिल्म को पूरी ईमानदारी और उसी जोश के साथ करते हैं. 'आरआरआर' हो या कोई और फिल्म, हमें जिम्मेदार होना पड़ता है, लेकिन हम पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं है.'

'कम्फर्ट जोन से बाहर आने का मिला मौका'

फिल्म की लीड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर ने अपने किरदार और अभिनय के प्रति अपने नजरिए को साझा किया. जान्हवी ने कहा, मुझे अपने काम का यही हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद है, जहां आपको अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है. मैं दबाव पर ध्यान नहीं देना चाहती. मैं काम को एक जिम्मेदारी की तरह देखती हूं. हर अवसर पर अपना बेस्ट देना ही मेरा मकसद है.'

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क्या है 'पेद्दी' की कहानी और रिलीज डेट?

बुची बाबू सना के निर्देशन में बन रही 'पेद्दी' एक ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी की कहानी है जो अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए क्रिकेट, कुश्ती और दौड़ जैसे खेलों में महारत हासिल करता है. फिल्म में राम चरण और जान्हवी कपूर के साथ शिव राजकुमार, जगपति बाबू, बोमन ईरानी और दिव्येंदु मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म 4 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.