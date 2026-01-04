2 घंटा 47 मिनट की फिल्म...जिसकी धनुष-कृति की लव स्टोरी देख निकल पड़ेंगे आंसू; अब OTT पर आने को तैयार; कब और कहां देख सकेंगे

Advertisement
Tere Ishk Mein OTT Release: आनंद एल राय की फिल्म 'तेरे इश्क में' थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृति सेनन और धनुष की ये फिल्म ओटीटी पर कब और कहां दस्तक देगी?

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 04, 2026, 07:47 PM IST
Tere Ishk Mein OTT Release: 28 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म ‘तेरे इश्क में’ ने थिएटर्स में दर्शकों को हिलाकर रख दिया है. दर्शकों को एक्ट्रेस कृति सेनन और धनुष की म्यूजिकल-रोमांटिक फिल्म खूब पसंद आई. सिनेमाघरों में रिलीज के साथ ही, फिल्म का प्रीमियर गोवा में आयोजित 56वें ​​अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) के गाला प्रीमियर सेक्शन में भी हुआ. आइए जानते हैं 'तेरे इश्क में' कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी.

तेरे इश्क में 23 जनवरी, 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी. हालांकि फिल्म की डील कितने में हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में साफ है कि कृति सेनन और धनुष की फिल्म थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी.

कृति सैनन ने बटोरी थी तारीफें

धनुष ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर गुरुक्का की भूमिका निभाई है, जबकि कृति सैनन ने मुक्ति बेनीवाल की भूमिका निभाई है और खूब तारीफें भी बटोरी थीं. सहायक कलाकारों में राघव गुरुक्कल के रूप में प्रकाश राज, यशवंत बेनीवाल के रूप में तोता रॉय चौधरी, वेद के रूप में प्रियांशु पेन्युली, जसजीत सिंह शेरगिल के रूप में परमवीर सिंह चीमा, प्रोफेसर माथुर के रूप में चितरंजन त्रिपाठी, प्रोफेसर के रूप में जया भट्टाचार्य, वी. शेखावत के रूप में विनीत कुमार सिंह, मुरारी के रूप में मोहम्मद जीशान अय्यूब, इंस्पेक्टर के रूप में सुशील दहिया और राणा के रूप में माहिर मोहिउद्दीन शामिल हैं.

'तेरे इश्क में' की स्टार कास्ट और बजट

'तेरे इश्क में' को 'रांझणा' फेम डायरेक्टर आनंद एल राय ने डायरेक्ट किया है और फिल्म का म्यूजिक एआर रहमान ने कंपोज किया है. फिल्म में कृति सेनन और धनुष लीड रोल निभाते दिखाई दिए हैं. इसके अलावा प्रकाश राज, माहिर मोहिउद्दीन, सुशील दहिया और रेडिन किंग्सले भी अहम रोल अदा करते नजर आए हैं. रिपब्लिक भारत में छपी एक खबर के मुताबिक 'तेरे इश्क में' का बजट 70 से 100 करोड़ रुपए है.

'तेरे इश्क में' के स्टार कास्ट की फीस
धनुष ने 'तेरे इश्क में' शंकर का किरदार निभाया है जिसके लिए उन्होंने 15 करोड़ रुपए फीस वसूल की है. वहीं कृति सेनन ने मुक्ति का रोल निभाने के लिए 5 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं.

