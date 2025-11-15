तलाक के बाद धनुष ने प्यार को बताया ‘ओवररेटेड इमोशन’, ट्रेलर लॉन्च में फैंस को किया हैरान, कृति बोली- ‘शंकर आपसे सहमत नहीं...’

Dhanush Statement on Love: 'तेरे इश्क में' के ट्रेलर लॉन्च पर धनुष ने प्यार को एक 'ओवररेटेड इमोशन' बताया. उनके इस बयान ने कुछ लोगों को चौंका दिया है, खासकर मृणाल ठाकुर के साथ उनकी डेटिंग की अफवाहों के बीच.
Dhanush Statement on Love: धनुष और कृति सनोन अपनी अपकमिंग फिल्म 'तेरे इश्क में' की रिलीज की तैयारी में जुटे हैं. हाल ही में दोनों कलाकार मुंबई में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में शामिल हुए, जहां वे मीडिया से बातचीत करते नजर आए. ट्रेलर लॉन्च के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. एक खास वीडियो में धनुष 'प्यार' से जुड़े एक सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसे 'सिर्फ एक और ओवररेटेड इमोशन' कहते हुए दिखाई दे रहे हैं. लेकिन इस बीच एक्ट्रेस कृति सेनन ने प्यार के बारे में बिल्कुल अलग बात की.
तलाक के बाद प्यार पर बोल धनुष
आनंद एल राय की डायरेक्ट की हुई फिल्म 'तेरे इश्क में' ट्रेलर लॉन्च इवेंट में एक वीडियो में रिपोर्ट धनुष और कृति सेनन से पूछते हैं कि 'आपके लिए प्यार क्या है?' कृति ने इसका जवाब देने के लिए धनुष की तरफ इशारा किया और फिर वह कुछ सेकंड तक सोचते रहे. फिर धनुष ने कहा कि 'मुझे नहीं पता.' फिर एक्टर आगे कहते हैं कि 'मुझे लगता है कि यह बस एक और ओवररेटेड इमोशन है.' उनके इस कमेंट से कृति और बाकी सभी लोग हैरान रह गए. कृति ने उनकी बात पर रिएक्ट किया और कहा 'मुझे नहीं लगता कि शंकर आपसे बिल्कुल सहमत हैं.' जिन्हें नहीं पता शंकर ही वह कैरेक्टर है जिसे धनुष फिल्म में निभाते हैं. फिर धनुष बोले- 'मैंने पहले ही कहा था, शंकर जैसा कुछ नहीं.'
Q What is LOVE for YouDhanush I don't know, i think it just another OVERRATED emotion twitter.com/B122lCBhw0
AmuthaBharathi (CinemaWithAB) November 15, 2025
2004 में की थी शादी
दोनों ने साल 2004 में चेन्नई में एक ग्रैंड वेडिंग की थी और शादी के 18 साल बाद उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर अलग होने का फैसला किया, स्टेटमेंट में लिखा था कि 'दोस्तों, कपल, माता-पिता और एक-दूसरे के शुभचिंतकों के तौर पर 18 साल साथ रहे. यह सफर ग्रोथ, अंडरस्टैंडिंग, एडजस्ट करने और अडैप्ट करने का रहा है. आज हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं, जहां हमारे रास्ते अलग हो गए हैं. ऐश्वर्या/धनुष और मैंने एक कपल के तौर पर अलग होने का एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझने के लिए समय निकालने का फैसला किया है, प्लीज हमारे फैसले की रिस्पेक्ट करें और हमें प्राइवेसी दें.' बता दें कि धनुष और कृति सेनन की फिल्म 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इस फिल्म में पहली बार धनुष और कृति सेनन नजर आएंगे.
