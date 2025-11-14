एक बार फिर बेवफा के प्यार में पड़े धनुष, 3:22 मिनट के इस ट्रेलर में दिखी इंटेंस लवस्टोरी; फैस बोले- 'सैय्यारा' का बाप

Tere Ishq Mein Trailer Out: धनुष और कृति सेनन की फिल्म 'तेरे इश्क में' का ट्रेलर आउट हो चुका है. इसकी रिलीज डेट भी सामने आ गई है. दोनों के किरदार में नफरत-गुस्सा और अल्लहड़पन देखने को मिल रहा है. जानिए क्या है कहानी-
'अतरंगी रे' और 'रक्षा बंधन' के बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद आनंद एल राय एक बार फिर से लव स्टोरी को पर्दे पर दिखाने जा रहे हैं. उनकी फिल्म ' तेरे इश्क में ' का ट्रेलर 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने तीसरी बार साउथ सुपरस्टार धनुष को कास्ट किया है और कृति सेनन को उनके अपोजिट लिया है. फिल्म के ट्रेलर में सिरफिरे आशिकों की कहानी है, जो कभी कबीर सिंह तो कभी 'रांझणा' के कुंदन की याद दिलाती है.
बनारस की गलियों में दिखी इंटेंस लवस्टोरी
ट्रेलर देखकर लगता है कि धनुष फिर से बेवफा प्यार की चपेट में आ गए हैं. फिल्म में वो एक ऐसे लड़के की भूमिका में हैं जो दिल से प्यार करता है लेकिन किस्मत उसे धोखा देती है. ट्रेलर की शुरुआत धनुष के इमोशनल सीन से होती है जहां वो किसी लड़की के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार दिखते हैं.
फिल्म की कहानी रांझणा की याद दिलाती है जहां धनुष ने पहले भी ऐसा किरदार निभाया था. इस बार भी वो एकतरफा इश्क में डूबे नजर आ रहे हैं. ट्रेलर में एक्शन, रोमांस और ड्रामा का जबरदस्त मिश्रण है. धनुष का गुस्सा, दर्द और प्यार तीनों एक साथ झलकते हैं. उनकी एक्टिंग देखकर लगता है कि फिर से ऑस्कर लेवल परफॉर्मेंस देने वाले हैं.
दमदार डायलॉग और एक्शन से छाए धनुष
फिल्म में धनुष के साथ कीर्ति सेनन लीड रोल में हैं. दोनों की केमिस्ट्री ट्रेलर में कमाल की लग रही है. कीर्ति का किरदार थोड़ा रहस्यमयी है, कभी प्यार करने वाली तो कभी धोखा देने वाली. ट्रेलर के क्लाइमेक्स में धनुष गन लिए खड़े हैं और चिल्लाते हैं, 'तेरे इश्क में मरना आसान है, जीना मुश्किल.' ये डायलॉग सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं.
फिल्म को आनंद एल राय डायरेक्ट कर रहे हैं जो रांझणा और तनु वेड्स मनु जैसी हिट फिल्में बना चुके हैं. म्यूजिक ए आर रहमान का है, तो गाने तो हिट होना पक्का. ट्रेलर में एक गाना “तेरे बिना जिया जाए ना” पहले ही वायरल हो चुका है. फैंस सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि धनुष फिर से दिल तोड़ने वाले हैं.
फिल्म मार्च 2026 में रिलीज होगी और ट्रेलर देखकर लगता है कि बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएगी. धनुष के फैंस तो पहले से ही उत्साहित हैं. सारा के फैंस भी उनकी नई अवतार को देखकर खुश हैं. कुल मिलाकर ट्रेलर ने उम्मीदें बढ़ा दी हैं और अब फिल्म का इंतजार और लंबा लग रहा है.
