Advertisement
trendingNow13004315
Hindi Newsबॉलीवुड

एक बार फिर बेवफा के प्यार में पड़े धनुष, 3:22 मिनट के इस ट्रेलर में दिखी इंटेंस लवस्टोरी; फैस बोले- 'सैय्यारा' का बाप

Tere Ishq Mein Trailer Out: धनुष और कृति सेनन की फिल्म 'तेरे इश्क में' का ट्रेलर आउट हो चुका है. इसकी रिलीज डेट भी सामने आ गई है. दोनों के किरदार में नफरत-गुस्सा और अल्लहड़पन देखने को मिल रहा है. जानिए क्या है कहानी-

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Nov 14, 2025, 10:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक बार फिर बेवफा के प्यार में पड़े धनुष, 3:22 मिनट के इस ट्रेलर में दिखी इंटेंस लवस्टोरी; फैस बोले- 'सैय्यारा' का बाप

'अतरंगी रे' और 'रक्षा बंधन' के बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद आनंद एल राय एक बार फिर से लव स्टोरी को पर्दे पर दिखाने जा रहे हैं. उनकी फिल्म ' तेरे इश्क में ' का ट्रेलर 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने तीसरी बार साउथ सुपरस्टार धनुष को कास्ट किया है और कृति सेनन को उनके अपोजिट लिया है. फिल्म के ट्रेलर में सिरफिरे आशिकों की कहानी है, जो कभी कबीर सिंह तो कभी 'रांझणा' के कुंदन की याद दिलाती है.

बनारस की गलियों में दिखी इंटेंस लवस्टोरी

ट्रेलर देखकर लगता है कि धनुष फिर से बेवफा प्यार की चपेट में आ गए हैं. फिल्म में वो एक ऐसे लड़के की भूमिका में हैं जो दिल से प्यार करता है लेकिन किस्मत उसे धोखा देती है. ट्रेलर की शुरुआत धनुष के इमोशनल सीन से होती है जहां वो किसी लड़की के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार दिखते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म की कहानी रांझणा की याद दिलाती है जहां धनुष ने पहले भी ऐसा किरदार निभाया था. इस बार भी वो एकतरफा इश्क में डूबे नजर आ रहे हैं. ट्रेलर में एक्शन, रोमांस और ड्रामा का जबरदस्त मिश्रण है. धनुष का गुस्सा, दर्द और प्यार तीनों एक साथ झलकते हैं. उनकी एक्टिंग देखकर लगता है कि फिर से ऑस्कर लेवल परफॉर्मेंस देने वाले हैं.

दमदार डायलॉग और एक्शन से छाए धनुष

फिल्म में धनुष के साथ कीर्ति सेनन लीड रोल में हैं. दोनों की केमिस्ट्री ट्रेलर में कमाल की लग रही है. कीर्ति का किरदार थोड़ा रहस्यमयी है, कभी प्यार करने वाली तो कभी धोखा देने वाली. ट्रेलर के क्लाइमेक्स में धनुष गन लिए खड़े हैं और चिल्लाते हैं, 'तेरे इश्क में मरना आसान है, जीना मुश्किल.' ये डायलॉग सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं.

फिल्म को आनंद एल राय डायरेक्ट कर रहे हैं जो रांझणा और तनु वेड्स मनु जैसी हिट फिल्में बना चुके हैं. म्यूजिक ए आर रहमान का है, तो गाने तो हिट होना पक्का. ट्रेलर में एक गाना “तेरे बिना जिया जाए ना” पहले ही वायरल हो चुका है. फैंस सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि धनुष फिर से दिल तोड़ने वाले हैं.

फिल्म मार्च 2026 में रिलीज होगी और ट्रेलर देखकर लगता है कि बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएगी. धनुष के फैंस तो पहले से ही उत्साहित हैं. सारा के फैंस भी उनकी नई अवतार को देखकर खुश हैं. कुल मिलाकर ट्रेलर ने उम्मीदें बढ़ा दी हैं और अब फिल्म का इंतजार और लंबा लग रहा है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

film tere ishq mein

Trending news

'बिहार चुनाव का नतीजा चौंकाने वाला है...', करारी हार के बाद आया राहुल का पहला बयान
bihar chunav 2025
'बिहार चुनाव का नतीजा चौंकाने वाला है...', करारी हार के बाद आया राहुल का पहला बयान
Opinion: RJD के 'MY' में डेंट, हार के बाद तेजस्वी के लिए क्या है आगे की राह?
Bihar Election Result 2025
Opinion: RJD के 'MY' में डेंट, हार के बाद तेजस्वी के लिए क्या है आगे की राह?
राम विलास पासवान, राजा भैया की जमात में शामिल हुईं मैथिली ठाकुर, रच दिया इतिहास
bihar
राम विलास पासवान, राजा भैया की जमात में शामिल हुईं मैथिली ठाकुर, रच दिया इतिहास
'गंगा बिहार से बंगाल जाती है...', पीएम ने कही ऐसी बात, जिस पर ममता की बढ़ेगी टेंशन
bihar chunav 2025
'गंगा बिहार से बंगाल जाती है...', पीएम ने कही ऐसी बात, जिस पर ममता की बढ़ेगी टेंशन
MY का दौर हुआ पुराना... अब ME का आया जमाना; NDA के 'क्लीन स्वीप' का यही है सीक्रेट!
bihar chunav 2025
MY का दौर हुआ पुराना... अब ME का आया जमाना; NDA के 'क्लीन स्वीप' का यही है सीक्रेट!
एकमुश्त पैसा, महिलाओं की Tsunami, गठबंधन का ओवर कॉन्फिडेंस, मारक नहीं बने मुद्दे
bihar chunav 2025
एकमुश्त पैसा, महिलाओं की Tsunami, गठबंधन का ओवर कॉन्फिडेंस, मारक नहीं बने मुद्दे
'पुराना MY तुष्टिकरण खत्म, बिहार ने नया MY मॉडल चुना', कार्यकर्ताओं से बोले PM
BJP
'पुराना MY तुष्टिकरण खत्म, बिहार ने नया MY मॉडल चुना', कार्यकर्ताओं से बोले PM
इलेक्शन जीतने के कितने दिन के भीतर लेनी होती है शपथ, जानें क्या हैं नियम
election result 2025
इलेक्शन जीतने के कितने दिन के भीतर लेनी होती है शपथ, जानें क्या हैं नियम
शपथ लेने में सबसे आगे, कुर्सी पर टिके रहने में पीछे! अब तक कितने दिन CM रहे नीतीश
Bihar Election Result 2025
शपथ लेने में सबसे आगे, कुर्सी पर टिके रहने में पीछे! अब तक कितने दिन CM रहे नीतीश
SIR पर विपक्ष की घेरेबंदी पर अमित शाह का हमला, कहा- इसी वजह से बढ़ी बिहार में वोटिंग
bihar
SIR पर विपक्ष की घेरेबंदी पर अमित शाह का हमला, कहा- इसी वजह से बढ़ी बिहार में वोटिंग