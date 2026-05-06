थलापति विजय की जीत के बाद वायरल हुआ गाड़ी नंबर ‘TN 07 CM 2026', 8 साल पहले इस फिल्म में हुई थी भविष्यवाणी?

Thalapathy Vijay Tamil Nadu Election 2026: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार, जिन्हें फैंस प्यार से थलापति विजय कह कर बुलाते हैं, की 2026 तमिलनाडु चुनाव में जीत के बाद सोशल मीडिया पर एक पुराना फिल्मी सीन अचानक वायरल होने लगा. ये सीन उनकी 2018 में आई फिल्म ‘सरकार’ का है, जिसमें उनकी गाड़ी की नंबर प्लेट पर ‘TN 07 CM 2026’ लिखा दिखाई देता है. उस वक्त इस पर ज्यादा ध्यान नहीं गया था, लेकिन अब लोग इसे देखकर हैरान हैं, जिसे फैंस ‘जीत की भविष्यवाणी’ बता रहे हैं.

अब जब विजय ने राजनीति में कदम रखकर बड़ी जीत हासिल कर ली है, तो लोग उनकी फिल्म ‘सरकार’ के एक पुराने सीन को असल जिंदगी से जोड़कर देख रहे हैं. सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि फिल्म में जो दिखाया गया था, वही अब सच होता नजर आ रहा है. कुछ यूजर्स इसे भविष्यवाणी जैसा बता रहे हैं, जबकि कई लोग इसे सिर्फ एक दिलचस्प इत्तफाक मानते हैं. फिर भी इस सीन ने लोगों के बीच काफी उत्सुकता और चर्चा जरूर बढ़ा दी है. साथ ही उनको जीत की बधाइयां भी दे रहे हैं.