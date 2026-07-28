‘जना नायकन’ जैसी थलापति विजय की वो 6 फिल्में... जिनका तमिलनाडु के CM नहीं तोड़ पाए रिकॉर्ड; फैंस भी हुए निराश​‌

साउथ सुपरस्टार और तमिलनाडु के CM थलापति विजय की नई फिल्म ‘जना नायकन’ इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है. इस फिल्म को विजय की आखिरी फिल्म माना जा रहा है, जिसके बाच पूरी तरह से राजनीति में एक्टिव हो जाएंगे. सिनेमाघरों में इस फिल्म को देखने के लिए लोगों का भारी हुजूम उमड़ रहा है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत तो बहुत धमाकेदार की है, लेकिन इसकी असली परीक्षा अब शुरू होगी. लोग इस फिल्म का मुकाबला विजय की पिछली सुपरहिट फिल्मों से कर रहे हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर चुकी हैं.
अगर विजय की फिल्मों की कमाई और पॉपुलैरिटी के पुराने आंकड़ों पर नजर डालें, तो उनकी पुरानी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जो इतिहास रचा था, वहां तक पहुंचना आज भी आसान नहीं लग रहा है. उनकी पुरानी ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी, बल्कि लोगों के दिलों में एक खास जगह भी बनाई थी. यही वजह है कि ‘जना नायकन’ के अच्छे परफॉर्म के बाद भी सिनेमा प्रेमी ये मान रहे हैं कि पुरानी फिल्मों का क्रेज और उनका जादू आज भी बरकरार है. अब देखना ये होगा कि क्या ये फिल्म उनकी इन 6 पुरानी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं?
‘लियो’ 2023 में रिलीज हुई थी और इसका डायरेक्शन लोकेश कनगराज ने किया था. फिल्म में थलापति विजय के साथ संजय दत्त, तृषा कृष्णन, अर्जुन सरजा, गौतम वासुदेव मेनन और प्रिया आनंद नजर आए थे. ये फिल्म लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा मानी जाती है. करीब 250 से 400 करोड़ के बजट में बनी इस एक्शन थ्रिलर ने दुनियाभर में लगभग 595 से 615 करोड़ का शानदार बिजनेस किया था. फिल्म ने तमिलनाडु और इंटरनेशनल मार्केट में कई रिकॉर्ड बनाए थे और विजय के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल हो गई.
18 अक्टूबर 2017 को रिलीज हुई ‘मर्सल’ का डायरेक्शन एटली ने किया था, जिनके साथ विजय की ये दूसरी बड़ी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी. फिल्म में विजय ट्रिपल रोल में नजर आए थे, जबकि एस.जे. सूर्या, काजल अग्रवाल, सामंथा रुथ प्रभु, नित्या मेनन और सत्यराज ने भी अहम भूमिकाएं निभाईं. मेडिकल भ्रष्टाचार और सामाजिक मुद्दों पर आधारित इस फिल्म का बजट करीब 120 करोड़ था. रिलीज के बाद इसने दुनियाभर में लगभग 200 से 260 करोड़ की कमाई की और उस समय विजय के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई.
‘सरकार’ 6 नवंबर 2018 को दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी. फिल्म का डायरेक्शन ए.आर. मुरुगदॉस ने किया था. इसमें विजय के साथ कीर्ति सुरेश, वरलक्ष्मी सरथकुमार, राधा रवि और योगी बाबू नजर आए थे. कहानी चुनावी भ्रष्टाचार और वोटिंग सिस्टम के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म का बजट करीब 110 करोड़ था. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने शानदार परफॉर्म करते हुए लगभग 244 से 253 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया. ये विजय की लगातार तीसरी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और उस समय कई ओपनिंग रिकॉर्ड भी बना गई.
25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई फिल्म ‘बिगिल’ का डायरेक्शन भी एटली ने किया था और ये दोनों की साथ में तीसरी सबसे बड़ी हिट थी. फिल्म में विजय ने पिता और बेटे की डबल भूमिका निभाई थी. उनके साथ नयनतारा, जैकी श्रॉफ, कथिर, विवेक और योगी बाबू भी दिखाई दिए. महिला फुटबॉल टीम और महिला सशक्तिकरण पर आधारित इस स्पोर्ट्स ड्रामा का बजट लगभग 180 करोड़ था. फिल्म ने दुनियाभर में करीब 285 से 300 करोड़ की कमाई की. रिलीज के समय यह विजय के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी.
11 जनवरी 2023 को पोंगल के अवसर पर रिलीज हुई फिल्म ‘वारिसु’ का डायरेक्शन वामशी पेडिपल्ली ने किया था. फिल्म में विजय के साथ रश्मिका मंदाना, आर. सरथकुमार, प्रकाश राज, प्रभु, श्याम और श्रीकांत जैसे शानदार कलाकारों की टोल नजर आई थी. ये एक फैमिली एंटरटेनर थी, जिसे पारिवारिक ऑडियंस ने खूब पसंद किया. फिल्म का बजट करीब 200 से 280 करोड़ बताया गया था. बॉक्स ऑफिस पर इसने करीब 302 करोड़ से ज्यादा का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था और उस समय विजय की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो गई.
‘घिल्ली’ 17 अप्रैल 2004 को रिलीज हुई थी और इसका डायरेक्शन धरनी ने किया था. फिल्म में विजय, तृषा कृष्णन, प्रकाश राज और आशीष विद्यार्थी मुख्य भूमिकाओं में थे. ये तेलुगु फिल्म ‘ओक्काडु’ की रीमेक थी. कबड्डी खिलाड़ी की कहानी पर आधारित इस फिल्म ने विजय को एक बड़े मास एक्शन स्टार के तौर पर स्थापित किया. करीब 8 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने शुरुआती रन में लगभग 50 करोड़ की कमाई की, जो उस दौर में बहुत बड़ा रिकॉर्ड था. यही वजह है कि आज भी ‘घिल्ली’ विजय की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में गिनी जाती है.