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‘जना नायकन’ जैसी थलापति विजय की वो 6 फिल्में... जिनका तमिलनाडु के CM नहीं तोड़ पाए रिकॉर्ड; फैंस भी हुए निराश​‌

Thalapathy Vijay 6 Blockbuster Movies: राजनीति में कदम रखने के बाद थलापति विजय की नई फिल्म ‘जना नायकन’ सुर्खियों में है. फिल्म ने शुरुआत तो धमाकेदार की, लेकिन क्या ये उनकी पुरानी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, जिनमें उनकी ये 6 फिल्में शामिल हैं. क्या आपने देखीं?

Written ByVandana Saini
Published: Jul 28, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:49 AM IST
‘जना नायकन’ जैसी थलापति विजय की वो 6 फिल्में... जिनका तमिलनाडु के CM नहीं तोड़ पाए रिकॉर्ड; फैंस भी हुए निराश​‌
Image Credit: Thalapathy Vijay 6 Blockbuster Movies

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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