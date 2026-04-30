‘आखिरी फिल्म’ से पहले विवादों में घिरे थलापति विजय… अब ‘जन नायकन’ पर फूटा पापापट्टी गांव का गुस्सा, एक्टर से बोले- ‘माफी मांगो...’

Jana Nayagan Film New Controversy: साउथ सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ को लेकर आखिरकार बड़ी अपडेट सामने आई है. लंबे इंतजार के बाद अब इस फिल्म की रिलीज डेट तय कर दी गई है. पहले ये फिल्म जनवरी में पोंगल के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड से मंजूरी न मिल पाने की वजह से मामला अटक गया. इसके बाद ये मुद्दा कोर्ट तक पहुंच गया और रिलीज टलती चली गई. अब काफी समय बाद फैंस का इंतजार खत्म होने जा रहा है और फिल्म सिनेमाघरों में आने के लिए तैयार है.

थलापति विजय ने खुद ऐलान किया है कि ‘जन नायकन’ उनके करियर की आखिरी फिल्म होगी. इसके बाद वे फिल्मों से दूरी बनाकर राजनीति में पूरी तरह एक्टिव होना चाहते हैं. इस खबर के बाद फैंस काफी इमोशनल भी हैं. पहले तय समय से करीब 4 महीने की देरी के बाद अब ये फिल्म 8 मई को रिलीज होने जा रही है. लेकिन रिलीज से पहले ही फिल्म के सामने नई परेशानियां खड़ी हुईं. जिससे मेकर्स की टेंशन फिर बढ़ गई है. सेंसर बोर्ड के मुद्दे के बीच अप्रैल की शुरुआत में फिल्म के लीक होने की खबर भी सामने आई, जो हैरानी की बात है.

पापापट्टी गांव में शुरू हुआ विरोध

इस खबर ने मेकर्स की चिंता और बढ़ा दी. फिल्म रिलीज से पहले ही इंटरनेट पर लीक हो जाना किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए बड़ा झटका माना जाता है. हालांक, इस मामले में अब तक आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इससे फिल्म की टीम जरूर परेशान नजर आ रही है. इसी बीच अब फिल्म को लेकर एक नया विवाद भी सामने आ गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलनाडु के मदुरई जिले के पापापट्टी गांव में ‘जन नायकन’ का विरोध शुरू हो गया है. गांव के लोगों ने फिल्म के खिलाफ खुलकर नाराजगी जताई है.

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काले झंडे लगाकर जताया विरोध

लोगों का कहना है कि फिल्म में उनके गांव को गलत तरीके से दिखाया गया है. इस वजह से ग्रामीणों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है और वे लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. पापापट्टी गांव के लोगों ने अपने घरों के बाहर काले झंडे लगाकर विरोध दर्ज कराया है. इतना ही नहीं, गांव के कई लोग एक जगह इकट्ठा होकर फिल्म के खिलाफ परफॉर्म भी कर रहे हैं. उनका कहना है कि फिल्म के कुछ सीन उनके गांव की इमेज को खराब तरीके से दिखाते हैं. ग्रामीणों को लगता है कि इससे उनके इलाके की पहचान पर गलत असर पड़ेगा, इसलिए वे इसे लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं.

माफी और बदलाव की मांग

गांव वालों ने खास तौर पर पापापट्टी में हुए स्थानीय उपचुनाव को फिल्म में दिखाने के तरीके पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि फिल्म में इस घटना को गलत ढंग से पेश किया गया है. लोगों के मुताबिक असल घटनाओं को तोड़-मरोड़ कर दिखाया गया है, जो सच्चाई से मेल नहीं खाता. इससे उनके समुदाय की इमेज खराब हो रही है और यही वजह है कि वे इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं. गांव के लोगों ने फिल्म के निर्देशक एच. विनोथ और अभिनेता थलापति विजय से सार्वजनिक माफी की मांग की है. इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि फिल्म से आपत्तिजनक सीन हटाए जाएं.

मेकर्स की चुप्पी, फैंस में उत्साह

ग्रामीण चाहते हैं कि सरकार इस मामले में दखल दे और उनकी बात सुनी जाए. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तमिल सिनेमा में गांवों और ग्रामीण समाज को जिम्मेदारी के साथ दिखाया जाना चाहिए. फिलहाल इस पूरे विवाद पर थलापति विजय या फिल्म की टीम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. दूसरी तरफ फैंस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और इसकी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. अब देखना होगा कि इन विवादों का फिल्म की रिलीज और कमाई पर कितना असर पड़ता है. इतने मुद्दों में घिरी ‘जन नायकन’ को लेकर आगे क्या होता है?