थलपति विजय की मुश्किलें बढ़ी, फिल्म ‘जन नायकन’ की रीलीज डेट फिर से टली, हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश को किया खारीज

थलपति विजय के करियर की आखिरी और 69वीं फिल्म 'जन नायकन' के रिलीज डेट हर दिन टलती ही जा रही है. फिल्म को लेकर कोर्ट में चल रही सुनवाई में आज एक नया मोड़ आया है. मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस पॉपुलर फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट देने के सिंगल बेंच की कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिससे मेकर्स को बहुत बड़ा झटका लगा है.

Add Zee News as a Preferred Source