एक फिल्म और दो निर्देशकों का फ्लेवर... फिर भी क्यों अधूरी लगी थलापति विजय की ‘जना नायकन’?

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म ‘जना नायकन’ इन दिनों सिनेमाघरों में जमकर पैसा छाप रही है. ऐसा माना जा रहा है कि ये विजय की आखिर फिल्म है. इसके बाद ने पूरी तरह से राजनीति में एक्टिव हो जाएंगे. हालांकि, एक्शन भरपूर इस फिल्म को लोगों का मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर लोगों का वैसा प्यार नहीं मिल रहा है, जिसकी उम्मीद की जा रही थी. थिएटर से निकलने के बाद फैंस के चेहरों पर थोड़ी मायूसी दिख रही है. लोगों की निराशा की बड़ी वजह ये है कि फिल्म का कन्फ्यूजिंग प्लॉट.
ऐसा कहा जा रहा है कि ‘जना नायकन’ को देखते वक्त आपको तेलुगु की हिट मूवी ‘भगवंत केसरी’ की याद आ सकती है. जब-जब पर्दे पर परिवार, अपनों की सुरक्षा और जिम्मेदारियों वाले सीन आते हैं, तब-तब कहानी बहुत मजबूत और असरदार लगती है. फिल्म के ये इमोशनल सीन लोगों को जोड़ पाते हैं. इसकी वजह है सीन का बेहतरीन ड्रामा और दमदार डायलॉग्स. किरदार इतने शानदार तरीके से गढ़े गए हैं कि ये आपके दिमाग में छप जाते हैं. अगर आप फैमिली ड्रामा और एक्शन का मेल पसंद करते हैं, तो ये फिल्म आपको थोड़ी पसंद आ सकती है.
डायरेक्टर एच विनोथ ने कहानी को मॉर्डन बनाने के लिए ‘एआई’ टेक्नोलॉजी, डिजिटल वॉर और राजनीतिक साजिशों जैसे भारी-भरकम मुद्दे जोड़े हैं. कागज पर ये बातें, जितनी रोमांचक लगती हैं, पर्दे पर उतनी ही बेअसर साबित होती हैं. डायरेक्टर इन सब चीजों को ठीक से जोड़ नहीं पाए, जिससे फिल्म अपनी लीड स्टोरी से भटकती नजर आती है. देखने वाले पूरे समय इसी उलझन में रहते हैं कि वे कोई एक्शन फिल्म देख रहे हैं या फिर कोई पॉलिटिकल ड्रामा. सब कुछ आपस में इस तरह उलझ गया है कि कहानी का असली मजा ही खत्म हो जाता है.
फिल्म की शुरुआत बहुत सधी होती है. पहला हाफ किरदारों को समझने और उनसे दिल का रिश्ता जोड़ने में पूरी तरह कामयाब रहता है. स्क्रीन पर जो भी चलता है, वो असरदार लगता है, लेकिन इंटरवल के बाद कहानी थोड़ी भटक जाती है. बिना किसी वजह के नए-नए ट्विस्ट ठूंस दिए गए हैं, जिससे फिल्म की रफ्तार पर बुरा असर पड़ता है. जो सीन जरूरी थे, उन्हें तो जल्दी में समेट दिया जाता है और फालतू के सीन्स को बेवजह लंबा खींचा जाता है. इसका नतीजा ये होता है कि पूरी फिल्म का रिदम टूट जाता है और देखने का मजा आधा रह जाता है.
फिल्म में थलापति विजय की प्रेजेंस सबसे खास बात है. जैसे ही वे स्क्रीन पर दिखते हैं, उनका अंदाज और स्टारडम देखते ही बनता है. फैंस अपने पसंदीदा एक्टर को देखकर सिनेमाघरों में खूब तालियां और सीटियां बजा रहे हैं. हालांकि, सिर्फ एक बड़े स्टार का स्वैग कमजोर कहानी की कमियों को पूरी तरह नहीं ढक पाता. जब फिल्म की स्क्रिप्ट थोड़ी सुस्त पड़ती है, तब विजय अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर सीन को संभाले रखते हैं. वे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी फिल्म उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाती जिसकी फैंस को उम्मीद थी.
फिल्म में राजनीति को आम जनता और ताकतवर सत्ता के बीच की एक बड़ी जंग के तौर पर पेश किया गया है. विजय असल जिंदगी में भी अब राजनीति का हिस्सा बनने जा रहे हैं, इसलिए पर्दे पर ये ट्रैक देखना लगों के लिए काफी मजेदार लगता है. हालांकि, कहानी कई मौकों पर बहुत ज्यादा सीधी और किसी भाषण जैसी लगने लगती है. सिनेमाघर आने वाले लोग किसी भी सोशल मैसेज को सिर्फ मनोरंजन के रास्ते ही देखना पसंद करते हैं. जब फिल्म बिना किसी थ्रिल के सीधी सीख देने लगती है, तो आम लोगों का उससे जुड़ाव थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है.
फिल्म को आज के हिसाब से हाई-टेक बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकों का इस्तेमाल तो किया गया, पर बात जम नहीं पाई. जो गंभीर मुद्दे शुरू में मजबूती से उठाए गए थे, उन्हें बाद में गहराई से नहीं समझाया गया. कहानी जिस रफ्तार से आगे बढ़ती है, उस हिसाब से उसका क्लाइमैक्स काफी फीका लगता है. ऐसा लगता है जैसे इन नई चीजों को सिर्फ फिल्म का बजट और लेवल बड़ा दिखाने के लिए जोड़ दिया गया था. मेकर्स ने इन नए एक्सपेरिमेंट्स पर उतनी मेहनत नहीं की जितनी जरूरत थी, जितनी की गई और नजर आ रही है.
नतीजे के तौर पर, फिल्म बड़े-बड़े वादे तो करती है, लेकिन लोगों को क्लाइमैक्स तक गहराई से जोड़ने में नाकाम रहती है. कुल मिलाकर कहें तो ‘जना नायकन’ में अच्छे आइडियाज और सोच की कोई कमी नहीं थी. विजय की जबरदस्त एक्टिंग, इमोशनल सीन्स और कुछ धांसू सीन्स इसे एक बार देखने लायक तो बनाते हैं. लेकिन दो अलग-अलग सोच और स्टाइल को एक साथ मिलाने का डायरेक्टर का एक्सपेरिमेंट पूरी तरह सफल नहीं हो पाता. फिल्म कई मौकों पर तो बहुत शानदार लगती है, पर खत्म होते-होते एक अधूरापन छोड़ जाती है जो फैंस को थोड़ा निराश करता है.