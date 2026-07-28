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एक फिल्म और दो निर्देशकों का फ्लेवर... फिर भी क्यों अधूरी लगी थलापति विजय की ‘जना नायकन’?

Thalapathy Vijay Movie Jana Nayagan: साउथ सुपरस्टार विजय की फिल्म ‘जना नायकन’ उनके करियर की बेहद खास फिल्म मानी जा रही है. एक्शन, राजनीति और इमोशन से भरपूर होने के बाद भी ये फिल्म उम्मीदों के मुताबिक ऑडियंस को पूरी तरह खुश नहीं कर पाई. चलिए बताते हैं आखिर कहानी में कहां चूक हुई और क्यों ये अधूरी सी लगती है?

Written ByVandana Saini
Published: Jul 28, 2026, 07:40 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:52 AM IST
एक फिल्म और दो निर्देशकों का फ्लेवर... फिर भी क्यों अधूरी लगी थलापति विजय की ‘जना नायकन’?
Image Credit: Thalapathy Vijay Movie Jana Nayagan

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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