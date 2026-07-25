Jana Nayagan Ending Explain: 'जना नायकन' की एंडिंग में छिपा है बड़ा ट्विस्ट या डीप मैसेज? क्लाइमैक्स का असली मतलब

23 जुलाई को रिलीज के बाद थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन' बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर रहरी है. फिल्म जना नायकन की कहानी वेट्री के इर्द-गिर्द घूमती है. तभी उसकी जिंदगी में विजी नाम की एक लड़की आती है, जिसके मां-बाप इस दुनिया में नहीं होते. तब वेट्री इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है. इस फिल्म में वेट्री अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के साथ-साथ भ्रष्ट सिस्टम से टकराने लगता है.
लेकिन अब फिल्म का क्लाइमैक्स सबसे ज्यादा चर्चा में है. आइए जानते हैं कि 'जना नायकन' का अंत क्या है और इसके पीछे क्या छिपा है.
क्लाइमैक्स में वेट्री उन ताकतवर और भ्रष्ट नेताओं की सच्चाई सबके सामने लाता है, जिनके खिलाफ वह पूरी फिल्म में लड़ता रहा. इसके बाद ही इन दोषियों को सजा मिलती है और फिर राज्य में बदलाव की उम्मीद होती है. बाद में वेट्री को राज्य का मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया जाता है. लेकिन सभी को चौंकाते हुए वह इस पद को स्वीकार करने से इनकार कर देता है.
इस फिल्म में वेट्री का मानना है कि असली लीडर किसी कुर्सी पर बैठने वाला नहीं, बल्कि लोगों को मजबूत बनाने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बेहतर करने से आता है. ये वो मैसेज है कि किसी एक से ज्यादा जरूरी मजबूत संस्थाएं और ईमानदार व्यवस्था होती हैं. फिल्म ये भी बताती है कि राजनीति का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि समाज की सेवा करना और अपनी जिम्मेदारी निभाना होना चाहिए.
फिल्म का लास्ट सीन सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. दरअसल, विजय के फैंस का मानना है कि वेट्री का सीएम पद ठुकराना विजय की असल जिंदगी से भी जुड़ा मैसेज हो सकता है. हालांकि 'जना नायकन' एक काल्पनिक कहानी है. फिर भी फैंस इस सीन को बेहद विनम्रता, त्याग और जनता को खुद से ऊपर रखने वाले नेता के तौर पर देख रहे हैं.
फिल्म का लास्ट सीन विजय के तीन दशक लंबे फिल्मी करियर की इमोशनल विदाई भी है. बता दें कि 'जना नायकन' उनकी आखिरी फिल्म मानी जा रही है. अब वह तमिलनाडु के सीएम बन चुके. ऐसे में कई फैंस इस क्लाइमैक्स को उनके नए सफर की शुरुआत और अभिनय करियर को अलविदा कहने वाले प्रतीक के रूप में देख रहे हैं. इस फिल्म में फैंस के लिए सबसे यादगार पलों में से एक इसका गाना 'थलापति कचेरी' है. इसमें दिखाया गया है कि एक फैन विजय से आखिरी बार डांस करने की गुजारिश करता है और फिर विजय का दमदार डांस पूरे थिएटर का माहौल बना देता है. यह सीन उनके फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है.