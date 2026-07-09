7 महीने बाद Jana Nayagan की रिलीज डेट फाइनल, इस दिन सिनेमाघरों में लौटेंगे विजय!

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार और अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके सी. जोसेफ विजय उर्फ थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. पॉलिटिक्स में पूरी तरह एक्टिव होने से पहले ही विजय ने साफ कर दिया था कि वो एक्टिंग करियर को अलविदा कह रहे हैं और 'जन नायकन' उनकी आखिरी फिल्म होगी. ऐसे में फैंस लंबे समय से इस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. पहले ये फिल्म जनवरी में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ विवादों के चलते इसकी रिलीज टल गई. अब करीब 7 महीने बाद फिल्म की रिलीज को लेकर नया अपडेट सामने आया है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कनाडा के डिस्ट्रीब्यूटर योर्क सिनेमास ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए दावा किया है कि 'जन नायकन' 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. पोस्ट में लिखा गया कि 'आखिरकार हमारे अपने थलापति विजय 'जन नायकन' के साथ बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं. फिल्म को कनाडा में योर्क सिनेमास रिलीज करेगा. 24 जुलाई से थिएटरों में जश्न के लिए तैयार हो जाइए. टिकटों की जानकारी जल्द शेयर की जाएगी.
योर्क सिनेमास के अलावा, लैट्स सिनेमाने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस रिलीज डेट की पुष्टि की है. हालांकि, फिल्म के निर्माताओं की ओर से अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है. कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आई थीं कि 'जन नायकन' को आखिरकार सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से मंजूरी मिल गई है. सेंसर क्लियर होने के बाद अब फिल्म की रिलीज का रास्ता लगभग साफ माना जा रहा है. हालांकि, मेकर्स की तरफ से रिलीज डेट पर अभी भी चुप्पी बनी हुई है. ऐसे में फैंस ऑफिशियल ऐलान का इंतजार कर रहे हैं.
एच. विनोद के निर्देशन में तैयार की गई 'जन नायकन' पहले 10 जनवरी को रिलीज होने वाली थी. लेकिन फिल्म समय पर सेंसर बोर्ड से पास नहीं हो सकी, जिसके कारण इसकी रिलीज रोक दी गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामला कानूनी प्रोसेस तक भी पहुंचा और फिल्म कई महीनों तक अटकी रही. इसी वजह से विजय के फैंस को उनकी आखिरी फिल्म देखने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा. अब सेंसर की मंजूरी मिलने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म बिना किसी नई रुकावट के जल्द सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
थलापति विजय के एक्टिंग करियर की ये आखिरी फिल्म होने की वजह से 'जन नायकन' को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट बनी हुई है. फैंस चाहते हैं कि अपने पसंदीदा स्टार को आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखने का मौका जल्द मिले. फिलहाल 24 जुलाई की तारीख को लेकर खबरें तेज हैं, लेकिन सभी की नजरें अब मेकर्स की ऑफिशियल अनाउंसमेंट पर टिकी हैं. अगर जल्द रिलीज डेट का ऐलान हो जाता है, तो ये फिल्म न सिर्फ विजय के करियर की यादगार विदाई साबित हो सकती है, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ा रिकॉर्ड बनाने का दम रखती है.