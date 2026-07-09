7 महीने बाद Jana Nayagan की रिलीज डेट फाइनल, इस दिन सिनेमाघरों में लौटेंगे विजय!

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार और अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके सी. जोसेफ विजय उर्फ थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. पॉलिटिक्स में पूरी तरह एक्टिव होने से पहले ही विजय ने साफ कर दिया था कि वो एक्टिंग करियर को अलविदा कह रहे हैं और 'जन नायकन' उनकी आखिरी फिल्म होगी. ऐसे में फैंस लंबे समय से इस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. पहले ये फिल्म जनवरी में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ विवादों के चलते इसकी रिलीज टल गई. अब करीब 7 महीने बाद फिल्म की रिलीज को लेकर नया अपडेट सामने आया है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है.