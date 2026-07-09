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7 महीने बाद Jana Nayagan की रिलीज डेट फाइनल, इस दिन सिनेमाघरों में लौटेंगे विजय!

Jana Nayagan Update: थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' की फाइनल रिलीज डेट को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ गई है. जानिए फिल्म कब बड़े पर्दे पर दस्तक देगी.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 09, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 03:57 PM IST
7 महीने बाद Jana Nayagan की रिलीज डेट फाइनल, इस दिन सिनेमाघरों में लौटेंगे विजय!

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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