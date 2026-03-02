Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडतलाक की खबरों के बीच सुपरस्टार को बड़ा झटका! बेटे जेसन ने पिता विजय को कर दिया अनफॉलो? डेटिंग की खबरें भी खूब मार रहीं उछाल

तलाक की खबरों के बीच सुपरस्टार को बड़ा झटका! बेटे जेसन ने पिता विजय को कर दिया अनफॉलो? डेटिंग की खबरें भी खूब मार रहीं उछाल

Thalapathy Vijay: विजय और उनकी पत्नी संगीता के तलाक की खबरों ने उनके फैंस को चौंका दिया है. अब इस मामले में एक और बड़ा हैरान कर देने वाला मोड़ आया है. मीडिया के मुताबिक उनके बेटे जेसन संजय ने उनको अनफॉलो कर दिया है. इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर उनके डेटिंग की खबरें भी खूब उछाल मार रही हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 02, 2026, 08:25 AM IST
Vijay Son Unfollows Him
Vijay Son Unfollows Him

Vijay Son Unfollows Him: फिल्मी सितारों की फैमिली से जुड़ी खबरें अक्सर बहुत तेजी से फैलती हैं, खासकर जब फैंस सोशल मीडिया पर छोटी-छोटी चीजों पर नजर रखने लगते हैं. ऐसा ही कुछ इन दिनों साउथ सुपरस्टार थलापति विजय और उनकी पर्सनल लाइफ के साथ हो रहा है. उनकी पत्नी संगीता के कोर्ट में उनसे तलाक की अर्जी दाखिल करते हुए एक्टर पर बेवफाई के आरोप लगए. इन तमाम खबरों ने उनके फैंस को हैरान कर दिया. 

अब इस मामले में एक और बड़ा हैरान कर देने वाला मोड़ आया है. सामने आ रही खबरों के मुताबिक थलापति विजय के बेटे और डायरेक्टर जेसन संजय ने अपने पिता को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें होने लगीं. कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि जेसन ने विजय को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो किया, जिसके बाद फैन पेज और ऑनलाइन कम्युनिटी में ये मुद्दा बड़ा हो गया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jason Sanjay (@jason.sanjay_official)

बेटे ने इंस्टाग्राम पर कर दिया है अनफॉलो

हालांकि, कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि हो सकता है जेसन ने कभी विजय को फॉलो ही न किया हो. इसलिए सच्चाई क्या है, ये साफ नहीं है. ये पूरा मामला उस समय सामने आया जब विजय की शादीशुदा जिंदगी को लेकर खबरें चल रही थीं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय और उनकी पत्नी संगीता सोर्नलिंगम के बीच तलाक की अर्जी दायर की गई है. बताया जा रहा है कि ये याचिका चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में दाखिल की गई है. 

मिडिल ईस्ट तनाव से बुरी तरह सहमीं नोरा फतेही, शांति की लगाई गुहार, बोलीं- ‘हर दिन सता रहा कल का डर...’ 

‘एक्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप’ दावे से मचा बवाल

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, इस याचिका में ‘एक्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप’ का जिक्र किया गया है. दावा किया गया कि विजय का ‘एक एक्ट्रेस के साथ संबंध’ था. हालांकि इन आरोपों पर अब तक दोनों की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है. संगीता मूल रूप से श्रीलंकाई तमिल परिवार से हैं और उनका पालन-पोषण यूनाइटेड किंगडम में हुआ. शादी से पहले वे ब्रिटिश नागरिक थीं. उनके पिता श्रीलंका में बिजनेसमैन थे और बाद में परिवार यूके में बस गया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vijay (@actorvijay)

लव स्टोरी से शादी तक का सफर

बताया जाता है कि फिल्म ‘पूवे उनक्कागा’ की सक्सेस के बाद संगीता चेन्नई आईं और विजय को बधाई देने के लिए फिल्म सिटी में उनसे मिलीं. यहीं से दोनों की जान-पहचान शुरू हुई. पहली मुलाकात के बाद विजय ने संगीता को अपने घर बुलाया और अपने माता-पिता एस. ए. चंद्रशेखर और शोभा चंद्रशेखर से मिलवाया. धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और बात शादी तक पहुंच गई. 1999 में दोनों ने पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाज से शादी की, जबकि विजय ईसाई हैं और संगीता हिंदू. 

राजनीति और आखिरी फिल्म की चर्चा

बाद में चेन्नई में रिसेप्शन भी रखा गया. उनके दो बच्चे हैं, जिनका जन्म 2000 और 2005 में हुआ. बच्चों ने ‘वेत्तईकरण’ और ‘थेरी’ जैसी फिल्मों में छोटी झलक भी दी. विजय ने हाल ही में ‘तमिलगा वेत्री कझगम’ (Tamilaga Vettri Kazhagam) नाम से राजनीतिक पार्टी शुरू की है, लेकिन पर्सनल लाइफ पर अब तक उन्होंने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. साथ ही वे अपनी अलगी और आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ (Jana Nayagan) को लेकर भी सुर्खियों में बने हुए हैं.

